https://sarabic.ae/20260805/ترامب-الولايات-المتحدة-تمتلك-مخزونا-من-الذخائر-يفوق-احتياجاتها-1115777971.html
ترامب: الولايات المتحدة تمتلك مخزونا من الذخائر يفوق احتياجاتها
ترامب: الولايات المتحدة تمتلك مخزونا من الذخائر يفوق احتياجاتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "تمتلك مخزونًا من الذخائر يفوق احتياجاتها بكثير"، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن تراجع مخزونات الجيش... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T06:05+0000
2026-08-05T06:05+0000
2026-08-05T06:05+0000
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أخبار إيران
دونالد ترامب
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وقال ترامب لشبكة إخبارية أمريكية، أمس الثلاثاء، إن "شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، تنتج حاليًا كميات من الذخائر تفوق أي مستويات سابقة، بالتزامن مع توسع غير مسبوق في قدراتها التصنيعية ومعداتها"، وفق تعبيره. وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءًا كبيرًا من مخزوناته من الذخائر والصواريخ خلال الحرب مع إيران، في وقت نفى فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، صحة هذه التقارير.وأضافت أن القوات الأمريكية استهلكت أيضًا معظم أسلحتها بعيدة المدى وعالية الدقة من نوع "أرض- أرض" خلال الحرب، مشيرة إلى أن كبار القادة العسكريين حذّروا من أن مخزون وزارة الحرب الأمريكية من الذخائر"أصبح عند مستويات منخفضة بشكل خطير".وفي ليل يوم 8 من شهر يوليو/ تموز الماضي، عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران، إذ اتهمتها بشن هجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بـ"خرق الاتفاقيات" التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب "أهداف أمريكية" في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.
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https://sarabic.ae/20260805/إعلام-أمريكا-وإيران-وسلطنة-عُمان-تقترب-من-اتفاق-مؤقت-لإعادة-فتح-مضيق-هرمز-1115775756.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, دونالد ترامب
ترامب: الولايات المتحدة تمتلك مخزونا من الذخائر يفوق احتياجاتها
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "تمتلك مخزونًا من الذخائر يفوق احتياجاتها بكثير"، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن تراجع مخزونات الجيش الأمريكي من الصواريخ الاعتراضية.
وقال ترامب لشبكة إخبارية أمريكية، أمس الثلاثاء، إن "شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، تنتج حاليًا كميات من الذخائر تفوق أي مستويات سابقة، بالتزامن مع توسع غير مسبوق في قدراتها التصنيعية ومعداتها"، وفق تعبيره.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءًا كبيرًا من مخزوناته من الذخائر والصواريخ خلال الحرب مع إيران، في وقت نفى فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، صحة هذه التقارير.
وذكرت المصادر أن الجيش الأمريكي استخدم نحو نصف مخزونه من صواريخ "توماهوك"، واستهلك قرابة 80% من مخزون منظومات "ثاد"، بالإضافة إلى نحو نصف صواريخ "باتريوت"، منذ اندلاع الحرب مع إيران.
وأضافت أن القوات الأمريكية استهلكت أيضًا معظم أسلحتها بعيدة المدى
وعالية الدقة من نوع "أرض- أرض" خلال الحرب، مشيرة إلى أن كبار القادة العسكريين حذّروا من أن مخزون وزارة الحرب الأمريكية من الذخائر"أصبح عند مستويات منخفضة بشكل خطير".
في المقابل، نفى وزير الحرب الأمريكي صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن انخفاض مخزونات الصواريخ بسبب الحرب مع إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مستويات المخزون العسكري.
وفي ليل يوم 8 من شهر يوليو/ تموز الماضي، عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران
، إذ اتهمتها بشن هجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بـ"خرق الاتفاقيات" التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب "أهداف أمريكية" في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.