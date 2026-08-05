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هولندا تستعد لاحتمال تنفيذ مهمة عسكرية في مضيق "هرمز"
هولندا تستعد لاحتمال تنفيذ مهمة عسكرية في مضيق "هرمز"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الأربعاء، إنشاء مقر قيادة متعدد الجنسيات على متن الفرقاطة التابعة للبحرية الهولندية "دي رويتر"، استعدادًا لاحتمال تنفيذ... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T15:19+0000
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وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان: "تستضيف الفرقاطة دي رويتر، اعتبارًا من هذا الأسبوع، مقر قيادة متعدد الجنسيات في إطار الاستعدادات لمهمة محتملة في مضيق هرمز"، مضيفة أن "نشر مقر القيادة على متن الفرقاطة يمثل الخطوة التالية في الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة في مضيق هرمز".وتشارك هولندا في تحالف دولي تقوده فرنسا والمملكة المتحدة يستعد لإمكانية تنفيذ مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في المضيق.وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20260805/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تعلن-رفع-عقوبات-مرتبطة-بإيران-1115791481.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار هولندا, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار هولندا, إيران

هولندا تستعد لاحتمال تنفيذ مهمة عسكرية في مضيق "هرمز"

15:19 GMT 05.08.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© REUTERS Stringer
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الأربعاء، إنشاء مقر قيادة متعدد الجنسيات على متن الفرقاطة التابعة للبحرية الهولندية "دي رويتر"، استعدادًا لاحتمال تنفيذ مهمة عسكرية في مضيق هرمز.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان: "تستضيف الفرقاطة دي رويتر، اعتبارًا من هذا الأسبوع، مقر قيادة متعدد الجنسيات في إطار الاستعدادات لمهمة محتملة في مضيق هرمز"، مضيفة أن "نشر مقر القيادة على متن الفرقاطة يمثل الخطوة التالية في الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة في مضيق هرمز".
وكانت وزيرة الدفاع الهولندية ديلان يِشيلغوز زيغيريوس، قد أبلغت برلمان البلاد بهذا الإجراء، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "الفرقاطة "دي رويتر" موجودة بالفعل في المنطقة. إلا أن العملية لم يتم تفعيلها حتى الآن، كما أن الحكومة الهولندية لم تتخذ بعد قرارًا بشأن مشاركتها في المهمة".
ميدان آزادي، طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران
14:16 GMT
وتشارك هولندا في تحالف دولي تقوده فرنسا والمملكة المتحدة يستعد لإمكانية تنفيذ مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في المضيق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.
وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.
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