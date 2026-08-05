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الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية
الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية
سبوتنيك عربي
أعلن اتحاد عموم روسيا للسباحة الشتوية أن الرياضيين الروس فازوا بالذهب لجميع المسافات في اليوم الأول من كأس العالم للسباحة في المياه الجليدية في الأرجنتين. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T11:29+0000
2026-08-05T11:29+0000
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مجتمع
رياضة
روسيا
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وقال الاتحاد: "يشارك الرياضيون تحت علم وطنهم... وفازوا بأربع مداليات من أربعة ممكنة".وتقام بطولة كأس العالم بالقرب من مدينة إل كالافاتي في مقاطعة سانتا كروز. وفي بطولة العام الماضي، فاز المنتخب الروسي بـ38 ميدالية، منها 24 ذهبية.
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رياضة, روسيا
الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية
أعلن اتحاد عموم روسيا للسباحة الشتوية أن الرياضيين الروس فازوا بالذهب لجميع المسافات في اليوم الأول من كأس العالم للسباحة في المياه الجليدية في الأرجنتين.
وقال الاتحاد: "يشارك الرياضيون تحت علم وطنهم... وفازوا بأربع مداليات من أربعة ممكنة".
ونالوا الجوائز الأعلى على مسافات 25 مترًا من سباحة فراشة بين الرجال والنساء، و100 متر بأسلوب حر، وكذلك 200 متر من سباحة صدر.
وتقام بطولة كأس العالم بالقرب من مدينة إل كالافاتي في مقاطعة سانتا كروز.
وفي بطولة العام الماضي، فاز المنتخب الروسي بـ38 ميدالية، منها 24 ذهبية.