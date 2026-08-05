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https://sarabic.ae/20260805/الرياضيون-الروس-يحرزون-كل-الذهب-في-اليوم-الأول-لكأس-العالم-للسباحة-الشتوية-1115785423.html
الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية
الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية
سبوتنيك عربي
أعلن اتحاد عموم روسيا للسباحة الشتوية أن الرياضيين الروس فازوا بالذهب لجميع المسافات في اليوم الأول من كأس العالم للسباحة في المياه الجليدية في الأرجنتين. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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مجتمع
رياضة
روسيا
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وقال الاتحاد: "يشارك الرياضيون تحت علم وطنهم... وفازوا بأربع مداليات من أربعة ممكنة".وتقام بطولة كأس العالم بالقرب من مدينة إل كالافاتي في مقاطعة سانتا كروز. وفي بطولة العام الماضي، فاز المنتخب الروسي بـ38 ميدالية، منها 24 ذهبية.
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رياضة, روسيا
رياضة, روسيا

الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية

11:29 GMT 05.08.2026
© Sputnik . Vasiliy Batanov / الانتقال إلى بنك الصورسكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي بمناسبة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية.
سكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي بمناسبة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik . Vasiliy Batanov
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أعلن اتحاد عموم روسيا للسباحة الشتوية أن الرياضيين الروس فازوا بالذهب لجميع المسافات في اليوم الأول من كأس العالم للسباحة في المياه الجليدية في الأرجنتين.
وقال الاتحاد: "يشارك الرياضيون تحت علم وطنهم... وفازوا بأربع مداليات من أربعة ممكنة".

ونالوا الجوائز الأعلى على مسافات 25 مترًا من سباحة فراشة بين الرجال والنساء، و100 متر بأسلوب حر، وكذلك 200 متر من سباحة صدر.

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وتقام بطولة كأس العالم بالقرب من مدينة إل كالافاتي في مقاطعة سانتا كروز.

وفي بطولة العام الماضي، فاز المنتخب الروسي بـ38 ميدالية، منها 24 ذهبية.
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