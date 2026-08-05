https://sarabic.ae/20260805/الرياضيون-الروس-يحرزون-كل-الذهب-في-اليوم-الأول-لكأس-العالم-للسباحة-الشتوية-1115785423.html

الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية

الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية

سبوتنيك عربي

أعلن اتحاد عموم روسيا للسباحة الشتوية أن الرياضيين الروس فازوا بالذهب لجميع المسافات في اليوم الأول من كأس العالم للسباحة في المياه الجليدية في الأرجنتين. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T11:29+0000

2026-08-05T11:29+0000

2026-08-05T11:29+0000

مجتمع

رياضة

روسيا

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وقال الاتحاد: "يشارك الرياضيون تحت علم وطنهم... وفازوا بأربع مداليات من أربعة ممكنة".وتقام بطولة كأس العالم بالقرب من مدينة إل كالافاتي في مقاطعة سانتا كروز. وفي بطولة العام الماضي، فاز المنتخب الروسي بـ38 ميدالية، منها 24 ذهبية.

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رياضة, روسيا