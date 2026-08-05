https://sarabic.ae/20260805/سفير-أردني-سابق-عمان-ترفض-استخدام-الأراضي-العراقية-أو-غيرها-كمنصة-لتهديد-أمن-المملكة---1115788702.html
سفير أردني سابق: عمان ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمن المملكة
سفير أردني سابق: عمان ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمن المملكة
سبوتنيك عربي
يقف الشرق الأوسط اليوم عند واحدة من أكثر مراحله حساسية وتعقيدًا. حروب تمتد من غزة إلى البحر الأحمر، وتصعيد يطال الممرات البحرية، ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T12:54+0000
2026-08-05T12:54+0000
2026-08-05T12:57+0000
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الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
سبوتنيك عربي
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
وفي خضم هذه التطورات، يبرز الدور الأردني بوصفه أحد أبرز الأطراف الساعية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، في ظل علاقات المملكة المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وموقعها الجغرافي الذي يجعلها في قلب كثير من الملفات الأمنية والسياسية.وأوضح المجالي، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "الحلول الدبلوماسية كانت متاحة عبر الاتفاق النووي المعروف بـ"5+1"، إلا أن التخلي عنها أدى إلى تعقيد المشهد".وأكد أن "عمان أسقطت مسيرات انتهكت مجالها الجوي، وأنها ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها منصة لتهديد أمنها".
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سبوتنيك عربي
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صبري سراج
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار الأردن, аудио
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار الأردن, аудио
سفير أردني سابق: عمان ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمن المملكة
12:54 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 12:57 GMT 05.08.2026)
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
يقف الشرق الأوسط اليوم عند واحدة من أكثر مراحله حساسية وتعقيدًا. حروب تمتد من غزة إلى البحر الأحمر، وتصعيد يطال الممرات البحرية، ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة مع دخول أطراف إقليمية جديدة على خط الأزمة، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
وفي خضم هذه التطورات، يبرز الدور الأردني بوصفه أحد أبرز الأطراف الساعية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، في ظل علاقات المملكة المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وموقعها الجغرافي الذي يجعلها في قلب كثير من الملفات الأمنية والسياسية.
وفي هذا السياق، أكد السفير الأردني السابق زياد المجالي، أن العلاقات الأردنية الروسية شهدت خلال فترة عمله سفيرًا للمملكة لدى موسكو، مستوى عاليًا من التفاهم السياسي، مدعومة بالعلاقة الوثيقة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما انعكس على التنسيق في ملفات المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي.
وأوضح المجالي، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "الحلول الدبلوماسية كانت متاحة عبر الاتفاق النووي
المعروف بـ"5+1"، إلا أن التخلي عنها أدى إلى تعقيد المشهد".
وفي تعليقه على التقارير التي تحدثت عن تحذير أردني للعراق بشأن جماعات عراقية مسلحة موالية لإيران، أوضح المجالي أن "الأردن لم يؤكد وجود خطوات عسكرية"، لكنه شدد على أن "المملكة تحتفظ بحقها الكامل، وفق القانون الدولي، في الدفاع عن أراضيها وأجوائها".
وأكد أن "عمان أسقطت مسيرات انتهكت مجالها الجوي، وأنها ترفض استخدام الأراضي العراقية
أو غيرها منصة لتهديد أمنها".