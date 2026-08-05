سفير أردني سابق: عمان ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمن المملكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260805/سفير-أردني-سابق-عمان-ترفض-استخدام-الأراضي-العراقية-أو-غيرها-كمنصة-لتهديد-أمن-المملكة---1115788702.html
سفير أردني سابق: عمان ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمن المملكة
سفير أردني سابق: عمان ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمن المملكة
سبوتنيك عربي
يقف الشرق الأوسط اليوم عند واحدة من أكثر مراحله حساسية وتعقيدًا. حروب تمتد من غزة إلى البحر الأحمر، وتصعيد يطال الممرات البحرية، ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T12:54+0000
2026-08-05T12:57+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
العراق
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/05/1115788372_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0b2af7460efc4e0a79a4d97e548e39c8.png
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
سبوتنيك عربي
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
وفي خضم هذه التطورات، يبرز الدور الأردني بوصفه أحد أبرز الأطراف الساعية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، في ظل علاقات المملكة المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وموقعها الجغرافي الذي يجعلها في قلب كثير من الملفات الأمنية والسياسية.وأوضح المجالي، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "الحلول الدبلوماسية كانت متاحة عبر الاتفاق النووي المعروف بـ"5+1"، إلا أن التخلي عنها أدى إلى تعقيد المشهد".وأكد أن "عمان أسقطت مسيرات انتهكت مجالها الجوي، وأنها ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها منصة لتهديد أمنها".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/05/1115788372_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f8a7d19edecbf26722a4773f14afc235.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار الأردن, аудио
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار الأردن, аудио

سفير أردني سابق: عمان ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمن المملكة

12:54 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 12:57 GMT 05.08.2026)
راديو
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
يقف الشرق الأوسط اليوم عند واحدة من أكثر مراحله حساسية وتعقيدًا. حروب تمتد من غزة إلى البحر الأحمر، وتصعيد يطال الممرات البحرية، ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة مع دخول أطراف إقليمية جديدة على خط الأزمة، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
وفي خضم هذه التطورات، يبرز الدور الأردني بوصفه أحد أبرز الأطراف الساعية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، في ظل علاقات المملكة المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وموقعها الجغرافي الذي يجعلها في قلب كثير من الملفات الأمنية والسياسية.

وفي هذا السياق، أكد السفير الأردني السابق زياد المجالي، أن العلاقات الأردنية الروسية شهدت خلال فترة عمله سفيرًا للمملكة لدى موسكو، مستوى عاليًا من التفاهم السياسي، مدعومة بالعلاقة الوثيقة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما انعكس على التنسيق في ملفات المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح المجالي، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "الحلول الدبلوماسية كانت متاحة عبر الاتفاق النووي المعروف بـ"5+1"، إلا أن التخلي عنها أدى إلى تعقيد المشهد".

وفي تعليقه على التقارير التي تحدثت عن تحذير أردني للعراق بشأن جماعات عراقية مسلحة موالية لإيران، أوضح المجالي أن "الأردن لم يؤكد وجود خطوات عسكرية"، لكنه شدد على أن "المملكة تحتفظ بحقها الكامل، وفق القانون الدولي، في الدفاع عن أراضيها وأجوائها".

وأكد أن "عمان أسقطت مسيرات انتهكت مجالها الجوي، وأنها ترفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها منصة لتهديد أمنها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала