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السلطات العراقية تعلق على التحركات العسكرية السورية قرب حدود البلدين
السلطات العراقية تعلق على التحركات العسكرية السورية قرب حدود البلدين
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات الحدود العراقية محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن التحركات العسكرية على الجانب السوري لتأمين الحدود تتم بعلم وتنسيق مع قيادة الحدود... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T18:25+0000
2026-08-04T18:25+0000
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وقال السعيدي للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "التحركات في الجانب السوري لمسك الحدود تجري بعلمنا وبالتنسيق معنا"، مؤكداً أن "الوضع على الحدود مع سوريا طبيعي".وكانت الحكومة العراقية قد أكدت مراراً التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار، بالتزامن مع تعزيز التنسيق الأمني وحماية الشريط الحدودي، وسط مخاوف من انعكاسات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة.
https://sarabic.ae/20260804/وزارة-النفط-العراقية-عبور-ناقلات-نفط-محملة-بالخام-العراقي-عبر-مضيق-هرمز-1115753447.html
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العالم, العالم العربي, العراق, أخبار سوريا اليوم
العالم, العالم العربي, العراق, أخبار سوريا اليوم
السلطات العراقية تعلق على التحركات العسكرية السورية قرب حدود البلدين
أكد قائد قوات الحدود العراقية محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن التحركات العسكرية على الجانب السوري لتأمين الحدود تتم بعلم وتنسيق مع قيادة الحدود العراقية.
وقال السعيدي للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "التحركات في الجانب السوري لمسك الحدود تجري بعلمنا وبالتنسيق معنا"، مؤكداً أن "الوضع على الحدود مع سوريا طبيعي".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تهديد حالي على الحدود وهناك تبادل وتنسيق معلومات مع قوات الحدود السورية"، موضحاً أن "قطعاتنا تمسك الحدود بقوة والجانب السوري لم يشغل المخافر على الحدود حتى الآن".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية بأن "وزارة الدفاع وجهت عناصرها بالدخول بحالة الإنذار (ج) ونشر قطعات على الحدود السورية العراقية".
وكانت الحكومة العراقية قد أكدت مراراً التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار، بالتزامن مع تعزيز التنسيق الأمني وحماية الشريط الحدودي، وسط مخاوف من انعكاسات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة.