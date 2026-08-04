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الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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وزارة النفط العراقية: عبور ناقلات نفط محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز
وزارة النفط العراقية: عبور ناقلات نفط محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤوليتها عن شحنات النفط الخام تنتهي عند تحميلها في الميناء، مشيرة إلى أن المشتري يتولى مسؤولية نقلها والحصول على... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T10:23+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، إن "الوزارة تواصل بيع النفط الخام وفق آلية مطروح ميناء"، موضحًا أن الناقلات تغادر الموانئ العراقية وتعبر مضيق هرمز، إلا أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية مساراتها أو إجراءات عبورها، إذ تنتقل هذه المسؤولية إلى المشتري بعد إتمام عملية البيع، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف الركابي أن الوزارة ليست مالكة للناقلات ولا ترتبط بحركتها بعد مغادرة الميناء، لافتاً إلى أن بعض الناقلات تنقل شحنات تصل إلى مليوني برميل من النفط الخام.وأشار إلى أن وزارة النفط تتابع حركة الناقلات عبر أنظمة تتبع عالمية، فيما تراقب شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وصول الشحنات إلى المصافي المستوردة.وفيما يتعلق بالصادرات، أكد الركابي أن مبيعات النفط العراقية سجلت تحسناً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أن أداء الشهر الماضي كان أفضل من الشهر الذي سبقه، في مؤشر على تعافي الصادرات مقارنة بالفترة التي أعقبت أزمة التصدير عبر مضيق هرمز.وأعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، أمس الاثنين، إجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لتسهيل حركة الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز.وقال خضير لوسائل إعلام عراقية إن "حوارات ومباحثات جرت مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز".وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أكدت وزارة النفط العراقية، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي تهدف إلى تصدير نحو 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع إمكانية زيادة هذه الكميات مستقبلًا.وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".
https://sarabic.ae/20260731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلتي-نفط-حاولتا-عبور-هرمز-بدعم-أمريكي---عاجل-1115649128.html
https://sarabic.ae/20260713/من-هرمز-إلى-بغداد-هل-يدفع-العراق-ثمن-الاعتماد-على-النفط؟-1115174840.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزارة النفط العراقية: عبور ناقلات نفط محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز

10:23 GMT 04.08.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© REUTERS Stringer
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أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤوليتها عن شحنات النفط الخام تنتهي عند تحميلها في الميناء، مشيرة إلى أن المشتري يتولى مسؤولية نقلها والحصول على الموافقات اللازمة لعبورها، بما في ذلك المرور عبر مضيق هرمز.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، إن "الوزارة تواصل بيع النفط الخام وفق آلية مطروح ميناء"، موضحًا أن الناقلات تغادر الموانئ العراقية وتعبر مضيق هرمز، إلا أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية مساراتها أو إجراءات عبورها، إذ تنتقل هذه المسؤولية إلى المشتري بعد إتمام عملية البيع، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف الركابي أن الوزارة ليست مالكة للناقلات ولا ترتبط بحركتها بعد مغادرة الميناء، لافتاً إلى أن بعض الناقلات تنقل شحنات تصل إلى مليوني برميل من النفط الخام.
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وأشار إلى أن وزارة النفط تتابع حركة الناقلات عبر أنظمة تتبع عالمية، فيما تراقب شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وصول الشحنات إلى المصافي المستوردة.
وفيما يتعلق بالصادرات، أكد الركابي أن مبيعات النفط العراقية سجلت تحسناً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أن أداء الشهر الماضي كان أفضل من الشهر الذي سبقه، في مؤشر على تعافي الصادرات مقارنة بالفترة التي أعقبت أزمة التصدير عبر مضيق هرمز.
وأعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، أمس الاثنين، إجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لتسهيل حركة الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز.
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وقال خضير لوسائل إعلام عراقية إن "حوارات ومباحثات جرت مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز".
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أكدت وزارة النفط العراقية، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي تهدف إلى تصدير نحو 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع إمكانية زيادة هذه الكميات مستقبلًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".
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