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فيدان: إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام بغزة وتستغل مسارات التفاوض للترويج لسياساتها الخاصة
فيدان: إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام بغزة وتستغل مسارات التفاوض للترويج لسياساتها الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام في غزة، مشيرا إلى أنها تستخدم مسارات التفاوض للترويج لسياساتها الخاصة. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T17:11+0000
2026-08-05T17:11+0000
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وقال فيدان في تصريحات للصحفيين، نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التركية: "ليس لدى إسرائيل أي نية لتحقيق السلام. إنها تستغل جميع المنصات الدولية فقط لتعزيز موقفها وتنفيذ استراتيجية غير شرعية".وأضاف أن "القضية الرئيسية التي نوقشت في اجتماع عمّان، الذي حضره ممثلون عن نحو 20 دولة إسلامية، كانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومناقشة إجراءات الرد الجماعي".وذكر فيدان أن تركيا والسعودية ومصر وباكستان ناقشت خلال الاجتماع الخامس بصيغة وزراء الخارجية بشكل مفصل تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة، إلى جانب قضايا الأمن الإقليمي.وتابع الوزير أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى عدد من القرارات التي ستُعرض على قادة الدول الأربع، مشيرًا إلى أن خطوات دبلوماسية ملموسة ستُتخذ خلال الفترة المقبلة.ولفت فيدان إلى أن حركة "حماس" الفلسطينية تفي بالتزاماتها بموجب خطة السلام، بينما تواصل إسرائيل، تقويض هذه العملية، داعيا المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة بصفتها إحدى الجهات الوسيطة، إلى الانتقال من التصريحات إلى اتخاذ إجراءات عملية.وأكد أن تركيا تدعم الجهود المبذولة لخفض التوترات في الشرق الأوسط، وتدعو إلى إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، ووضع هيكل أمني إقليمي طويل الأمد.ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حركة "حماس" الفلسطينية من سلاحها بالكامل.وفي وقت سابق، أعلن "مجلس السلام" والوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، توصل حركة حماس إلى موافقة على خارطة طريق لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق مراحل محددة.
https://sarabic.ae/20260805/نتنياهو-أعداؤنا-يريدون-إبادتنا-لأننا-دولة-ديمقراطية-1115794110.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

فيدان: إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام بغزة وتستغل مسارات التفاوض للترويج لسياساتها الخاصة

17:11 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام في غزة، مشيرا إلى أنها تستخدم مسارات التفاوض للترويج لسياساتها الخاصة.
وقال فيدان في تصريحات للصحفيين، نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التركية: "ليس لدى إسرائيل أي نية لتحقيق السلام. إنها تستغل جميع المنصات الدولية فقط لتعزيز موقفها وتنفيذ استراتيجية غير شرعية".
وأضاف أن "القضية الرئيسية التي نوقشت في اجتماع عمّان، الذي حضره ممثلون عن نحو 20 دولة إسلامية، كانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومناقشة إجراءات الرد الجماعي".
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "الحرب بالخليج والوضع المحيط بمضيق هرمز لم يصرفا تركيا عن القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "أنقرة تعتبر الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة والضفة الغربية من أولوياتها".
وذكر فيدان أن تركيا والسعودية ومصر وباكستان ناقشت خلال الاجتماع الخامس بصيغة وزراء الخارجية بشكل مفصل تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة، إلى جانب قضايا الأمن الإقليمي.
وتابع الوزير أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى عدد من القرارات التي ستُعرض على قادة الدول الأربع، مشيرًا إلى أن خطوات دبلوماسية ملموسة ستُتخذ خلال الفترة المقبلة.
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ولفت فيدان إلى أن حركة "حماس" الفلسطينية تفي بالتزاماتها بموجب خطة السلام، بينما تواصل إسرائيل، تقويض هذه العملية، داعيا المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة بصفتها إحدى الجهات الوسيطة، إلى الانتقال من التصريحات إلى اتخاذ إجراءات عملية.
وأكد أن تركيا تدعم الجهود المبذولة لخفض التوترات في الشرق الأوسط، وتدعو إلى إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، ووضع هيكل أمني إقليمي طويل الأمد.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أوعز، في وقت سابق اليوم، إلى الجيش الإسرائيلي بعدم إجراء أي تقليص في حجم القوات المنتشرة في بلدات غلاف غزة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حركة "حماس" الفلسطينية من سلاحها بالكامل.
وفي وقت سابق، أعلن "مجلس السلام" والوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، توصل حركة حماس إلى موافقة على خارطة طريق لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق مراحل محددة.
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