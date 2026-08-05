https://sarabic.ae/20260805/نتنياهو-أعداؤنا-يريدون-إبادتنا-لأننا-دولة-ديمقراطية-1115794110.html

نتنياهو: أعداؤنا يريدون إبادتنا لأننا دولة ديمقراطية

نتنياهو: أعداؤنا يريدون إبادتنا لأننا دولة ديمقراطية

سبوتنيك عربي

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "أعداء إسرائيل يريدون إبادتها لأنها دولة ديمقراطية"، وفق تعبيره. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T16:27+0000

2026-08-05T16:27+0000

2026-08-05T16:27+0000

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ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، كلمة مصورة لنتنياهو، أوضح من خلالها أنه "لن نسمح بإقامة دولة إرهاب فلسطينية نعرف أن هدفها تدميرنا"، على حد قوله.وأوضح نتنياهو أنهم "عازمون على مواصلة الجهد لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي"، مضيفا أن "الرئيس ترمب هو أعظم أصدقائنا لكن أوضح أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا سنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعرب نتنياهو، عن إصراره بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "الخطوط الحالية" في قطاع غزة، وأكد أن بلاده لا تؤيد خطة "مجلس السلام" لنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وبحسب صحيفة " تايمز أوف إسرائيل"، فإنه "لم يكن من المفترض أن تكون "المسودة"، التي وصفها نتنياهو بـ"المفتوحة للنقاش" مع إسرائيل، لأنها كانت نتيجة مفاوضات منفصلة بين "حماس" و"مجلس السلام"، الذي يسيطر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة".وبحسب مراقبين، تأتي هذه التصريحات متعارضة مع خطة نزع السلاح، التي تلزم إسرائيل بالانسحاب إلى "الخط الأصفر" الأصلي في غزة. وكانت إسرائيل انسحبت إلى ذلك الخط كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن مع "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها وسّعت منذ ذلك الحين سيطرتها على القطاع من 53% إلى أكثر من 60%.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" الخاص بغزة، "غير مقبولة" لدى إسرائيل، وفق تعبيره.

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