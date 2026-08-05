https://sarabic.ae/20260805/نتنياهو-نرفض-خطة-مجلس-السلام-لنزع-سلاح-حماس-1115777149.html
نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"
نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصراره بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "الخطوط الحالية" في قطاع غزة، وأكد أن بلاده لا تؤيد خطة "مجلس السلام"... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T05:39+0000
2026-08-05T05:39+0000
2026-08-05T05:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
ونقلت إحدى تلك الوسائل، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله: "الجانب الأمريكي قدّم لإسرائيل خطة لنزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".وأضاف: "نحن ندرس هذه المسألة. لقد أرسلوا إلينا خطة. لم نوافق عليها. إنها ليست خطتنا. لقد أرسلنا تعليقاتنا عليها".وبحسب مراقبين، تأتي هذه التصريحات متعارضة مع خطة نزع السلاح، التي تلزم إسرائيل بالانسحاب إلى "الخط الأصفر" الأصلي في غزة. وكانت إسرائيل انسحبت إلى ذلك الخط كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن مع "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها وسّعت منذ ذلك الحين سيطرتها على القطاع من 53% إلى أكثر من 60%.في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" الخاص بغزة، "غير مقبولة" لدى إسرائيل، وفق تعبيره.إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتقييد العمليات الهجومية في غزةقطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
https://sarabic.ae/20260803/مجلس-السلام-في-غزة-الانسحاب-الإسرائيلي-إلى-ما-وراء-الخط-الأصفر-سيحدث-بعد-نزع-سلاح-حماس-1115736846.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل, العالم العربي
نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصراره بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "الخطوط الحالية" في قطاع غزة، وأكد أن بلاده لا تؤيد خطة "مجلس السلام" لنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت إحدى تلك الوسائل، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله: "الجانب الأمريكي قدّم لإسرائيل خطة لنزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لم توافق على خطة نزع السلاح، التي وضعها "مجلس السلام"، والتي قبلتها "حماس"، الأسبوع الماضي.
وأضاف: "نحن ندرس هذه المسألة. لقد أرسلوا إلينا خطة. لم نوافق عليها. إنها ليست خطتنا. لقد أرسلنا تعليقاتنا عليها".
وبحسب صحيفة " تايمز أوف إسرائيل"، فإنه لم يكن من المفترض أن تكون "المسودة"، التي وصفها نتنياهو بالـ"مفتوحة للنقاش" مع إسرائيل، لأنها كانت نتيجة مفاوضات منفصلة بين "حماس" ومجلس السلام، الذي يسيطر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.
وبحسب مراقبين، تأتي هذه التصريحات متعارضة مع خطة نزع السلاح، التي تلزم إسرائيل بالانسحاب إلى "الخط الأصفر" الأصلي في غزة. وكانت إسرائيل انسحبت إلى ذلك الخط كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن مع "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها وسّعت منذ ذلك الحين سيطرتها على القطاع من 53% إلى أكثر من 60%.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" الخاص بغزة، "غير مقبولة" لدى إسرائيل، وفق تعبيره.