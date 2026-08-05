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نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"
نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصراره بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "الخطوط الحالية" في قطاع غزة، وأكد أن بلاده لا تؤيد خطة "مجلس السلام"... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T05:39+0000
2026-08-05T05:39+0000
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ونقلت إحدى تلك الوسائل، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله: "الجانب الأمريكي قدّم لإسرائيل خطة لنزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".وأضاف: "نحن ندرس هذه المسألة. لقد أرسلوا إلينا خطة. لم نوافق عليها. إنها ليست خطتنا. لقد أرسلنا تعليقاتنا عليها".وبحسب مراقبين، تأتي هذه التصريحات متعارضة مع خطة نزع السلاح، التي تلزم إسرائيل بالانسحاب إلى "الخط الأصفر" الأصلي في غزة. وكانت إسرائيل انسحبت إلى ذلك الخط كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن مع "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها وسّعت منذ ذلك الحين سيطرتها على القطاع من 53% إلى أكثر من 60%.في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" الخاص بغزة، "غير مقبولة" لدى إسرائيل، وفق تعبيره.إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتقييد العمليات الهجومية في غزةقطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل, العالم العربي

نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"

05:39 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Alex Kolomoisky
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصراره بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "الخطوط الحالية" في قطاع غزة، وأكد أن بلاده لا تؤيد خطة "مجلس السلام" لنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت إحدى تلك الوسائل، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله: "الجانب الأمريكي قدّم لإسرائيل خطة لنزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لم توافق على خطة نزع السلاح، التي وضعها "مجلس السلام"، والتي قبلتها "حماس"، الأسبوع الماضي.

وأضاف: "نحن ندرس هذه المسألة. لقد أرسلوا إلينا خطة. لم نوافق عليها. إنها ليست خطتنا. لقد أرسلنا تعليقاتنا عليها".

وبحسب صحيفة " تايمز أوف إسرائيل"، فإنه لم يكن من المفترض أن تكون "المسودة"، التي وصفها نتنياهو بالـ"مفتوحة للنقاش" مع إسرائيل، لأنها كانت نتيجة مفاوضات منفصلة بين "حماس" ومجلس السلام، الذي يسيطر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
"مجلس السلام" في غزة: الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر سيحدث بعد نزع سلاح "حماس"
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وبحسب مراقبين، تأتي هذه التصريحات متعارضة مع خطة نزع السلاح، التي تلزم إسرائيل بالانسحاب إلى "الخط الأصفر" الأصلي في غزة. وكانت إسرائيل انسحبت إلى ذلك الخط كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن مع "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها وسّعت منذ ذلك الحين سيطرتها على القطاع من 53% إلى أكثر من 60%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".

في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" الخاص بغزة، "غير مقبولة" لدى إسرائيل، وفق تعبيره.
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