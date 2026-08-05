https://sarabic.ae/20260805/نتنياهو-نرفض-خطة-مجلس-السلام-لنزع-سلاح-حماس-1115777149.html

نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"

نتنياهو: نرفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح "حماس"

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصراره بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "الخطوط الحالية" في قطاع غزة، وأكد أن بلاده لا تؤيد خطة "مجلس السلام"... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T05:39+0000

2026-08-05T05:39+0000

2026-08-05T05:39+0000

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ونقلت إحدى تلك الوسائل، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله: "الجانب الأمريكي قدّم لإسرائيل خطة لنزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".وأضاف: "نحن ندرس هذه المسألة. لقد أرسلوا إلينا خطة. لم نوافق عليها. إنها ليست خطتنا. لقد أرسلنا تعليقاتنا عليها".وبحسب مراقبين، تأتي هذه التصريحات متعارضة مع خطة نزع السلاح، التي تلزم إسرائيل بالانسحاب إلى "الخط الأصفر" الأصلي في غزة. وكانت إسرائيل انسحبت إلى ذلك الخط كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن مع "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها وسّعت منذ ذلك الحين سيطرتها على القطاع من 53% إلى أكثر من 60%.في حين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" الخاص بغزة، "غير مقبولة" لدى إسرائيل، وفق تعبيره.إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتقييد العمليات الهجومية في غزةقطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة

https://sarabic.ae/20260803/مجلس-السلام-في-غزة-الانسحاب-الإسرائيلي-إلى-ما-وراء-الخط-الأصفر-سيحدث-بعد-نزع-سلاح-حماس-1115736846.html

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