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https://sarabic.ae/20260804/إعلام-إسرائيلي-رئيس-الأركان-أمر-بتقييد-العمليات-الهجومية-في-غزة-1115767408.html
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتقييد العمليات الهجومية في غزة
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتقييد العمليات الهجومية في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أمر بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T16:47+0000
2026-08-04T16:48+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري إسرائيلي بقيادة الجنوب التابعة للجيش، أن القرار جاء بعد إعلان "مجلس السلام" أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال في غزة.وأوضح المصدر العسكري أن "الجيش يقول إن القرار اتُخذ بناء على توجيهات المستوى السياسي".وأشار المصدر نفسه إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة بإمكانها الاستمرار في إفشال أي تهديد فوري إذا شعرت بخطر.ولفت إلى أن "تصفية أهداف محددة، كما رأينا في الأسابيع الأخيرة، ستتطلب موافقة مسبقة من رئيس الأركان"، في وقت نوهت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تعليق، حتى الآن.وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتطلب الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها، مشددًا على أن إسرائيل مطالبة بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، ومشيرًا إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.وأضاف أن الاتصالات مع مختلف الأطراف لا تزال مستمرة بهدف خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أنه "لا يوجد اتفاق حتى الآن"، وأن الأولوية في المرحلة الحالية هي العودة إلى المسار الدبلوماسي.وأمس الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح "حركة حماس".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260804/قطر-على-إسرائيل-تنفيذ-التزاماتها-بموجب-اتفاق-وقف-النار-في-غزة-1115754546.html
https://sarabic.ae/20260804/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ما-يتعرض-له-شعبنا-في-غزة-نابع-من-دوافع-سياسية-إسرائيلية-مبيتة-1115752230.html
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غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتقييد العمليات الهجومية في غزة

16:47 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 16:48 GMT 04.08.2026)
© Photo / Social Media Imagesرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أمر بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري إسرائيلي بقيادة الجنوب التابعة للجيش، أن القرار جاء بعد إعلان "مجلس السلام" أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال في غزة.
وأوضح المصدر العسكري أن "الجيش يقول إن القرار اتُخذ بناء على توجيهات المستوى السياسي".
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
11:09 GMT
وأشار المصدر نفسه إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة بإمكانها الاستمرار في إفشال أي تهديد فوري إذا شعرت بخطر.
ولفت إلى أن "تصفية أهداف محددة، كما رأينا في الأسابيع الأخيرة، ستتطلب موافقة مسبقة من رئيس الأركان"، في وقت نوهت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تعليق، حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتطلب الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها، مشددًا على أن إسرائيل مطالبة بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، ومشيرًا إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
وأضاف أن الاتصالات مع مختلف الأطراف لا تزال مستمرة بهدف خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أنه "لا يوجد اتفاق حتى الآن"، وأن الأولوية في المرحلة الحالية هي العودة إلى المسار الدبلوماسي.
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة
09:20 GMT
وأمس الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح "حركة حماس".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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