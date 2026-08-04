قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260804/قطر-على-إسرائيل-تنفيذ-التزاماتها-بموجب-اتفاق-وقف-النار-في-غزة-1115754546.html
قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتطلب الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها، مشدداً على... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:09+0000
2026-08-04T11:09+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109201208_66:0:1881:1021_1920x0_80_0_0_14f60e1ec9ab616fc2be98e93b17bf99.jpg
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، ومشيراً إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.وأضاف أن الاتصالات مع مختلف الأطراف لا تزال مستمرة بهدف خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أنه "لا يوجد اتفاق حتى الآن"، وأن الأولوية في المرحلة الحالية هي العودة إلى المسار الدبلوماسي. وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الدوحة تركز في تحركاتها على خفض التوتر، وفتح المضيق، ودفع الجهود الدبلوماسية إلى الأمام. وأكد المتحدث أن التنسيق بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بمشاركة جميع دول المنطقة، وليس مع دولة أو دولتين فقط، بما يضمن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس. وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية
https://sarabic.ae/20260804/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ما-يتعرض-له-شعبنا-في-غزة-نابع-من-دوافع-سياسية-إسرائيلية-مبيتة-1115752230.html
https://sarabic.ae/20260804/وزارة-النفط-العراقية-عبور-ناقلات-نفط-محملة-بالخام-العراقي-عبر-مضيق-هرمز-1115753447.html
قطر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109201208_313:0:1674:1021_1920x0_80_0_0_5a807ce9640d7873050c69d1537cf403.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة

11:09 GMT 04.08.2026
© Photo / x.comالمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتطلب الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها، مشدداً على أن إسرائيل مطالبة بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، ومشيراً إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
وأضاف أن الاتصالات مع مختلف الأطراف لا تزال مستمرة بهدف خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أنه "لا يوجد اتفاق حتى الآن"، وأن الأولوية في المرحلة الحالية هي العودة إلى المسار الدبلوماسي.
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة
09:20 GMT
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الدوحة تركز في تحركاتها على خفض التوتر، وفتح المضيق، ودفع الجهود الدبلوماسية إلى الأمام.
وأكد المتحدث أن التنسيق بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بمشاركة جميع دول المنطقة، وليس مع دولة أو دولتين فقط، بما يضمن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
وزارة النفط العراقية: عبور ناقلات نفط محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز
10:23 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟
عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала