https://sarabic.ae/20260804/قطر-على-إسرائيل-تنفيذ-التزاماتها-بموجب-اتفاق-وقف-النار-في-غزة-1115754546.html
قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتطلب الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها، مشدداً على... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:09+0000
2026-08-04T11:09+0000
2026-08-04T11:09+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109201208_66:0:1881:1021_1920x0_80_0_0_14f60e1ec9ab616fc2be98e93b17bf99.jpg
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، ومشيراً إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.وأضاف أن الاتصالات مع مختلف الأطراف لا تزال مستمرة بهدف خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أنه "لا يوجد اتفاق حتى الآن"، وأن الأولوية في المرحلة الحالية هي العودة إلى المسار الدبلوماسي. وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الدوحة تركز في تحركاتها على خفض التوتر، وفتح المضيق، ودفع الجهود الدبلوماسية إلى الأمام. وأكد المتحدث أن التنسيق بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بمشاركة جميع دول المنطقة، وليس مع دولة أو دولتين فقط، بما يضمن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس. وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية
https://sarabic.ae/20260804/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ما-يتعرض-له-شعبنا-في-غزة-نابع-من-دوافع-سياسية-إسرائيلية-مبيتة-1115752230.html
https://sarabic.ae/20260804/وزارة-النفط-العراقية-عبور-ناقلات-نفط-محملة-بالخام-العراقي-عبر-مضيق-هرمز-1115753447.html
قطر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109201208_313:0:1674:1021_1920x0_80_0_0_5a807ce9640d7873050c69d1537cf403.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
قطر: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتطلب الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها، مشدداً على أن إسرائيل مطالبة بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، ومشيراً إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
وأضاف أن الاتصالات مع مختلف الأطراف لا تزال مستمرة بهدف خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أنه "لا يوجد اتفاق حتى الآن"، وأن الأولوية في المرحلة الحالية هي العودة إلى المسار الدبلوماسي.
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الدوحة تركز في تحركاتها على خفض التوتر، وفتح المضيق، ودفع الجهود الدبلوماسية إلى الأمام.
وأكد المتحدث أن التنسيق بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بمشاركة جميع دول المنطقة، وليس مع دولة أو دولتين فقط، بما يضمن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي
إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية
من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".