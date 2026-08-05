https://sarabic.ae/20260805/قناديل-البحر-قد-تصبح-مستشعرات-حية-لتلوث-المياه-الساحلية-1115795536.html

قناديل البحر قد تصبح "مستشعرات حية" لتلوث المياه الساحلية

قناديل البحر قد تصبح "مستشعرات حية" لتلوث المياه الساحلية

سبوتنيك عربي

طور علماء روس في معهد كوفاليفسكي لبيولوجيا البحار الجنوبية في سيفاستوبول طريقة لتقييم جودة مياه البحر من خلال مراقبة حركة قناديل البحر القمرية، يجمع النظام بين... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T17:55+0000

2026-08-05T17:55+0000

2026-08-05T17:55+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

أخبار الأبحاث العلمية

قنديل البحر

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لماذا يمكن لقناديل البحر أن تكشف تلوث المياه؟تتحرك قناديل البحر القمرية، والمعروفة علميًا باسم (Aurelia aurita)، عن طريق انقباض وانبساط قبتها الجرسية الشكل بشكل متكرر، يسمح لها هذا الإيقاع المستمر بالسباحة في الماء، ولكنه قد يتغير أيضًا عند تلوث البيئة المحيطة.كيف يعمل نظام المراقبةيستخدم النظام المقترح حوضًا مائيًا مُثبّتًا في المنطقة الساحلية قيد الدراسة، حيث يتدفق ماء البحر باستمرار عبر الحوض، مما يُعرّض قناديل البحر لنفس الظروف الموجودة في البيئة الخارجية. تسجل كاميرا الحيوانات، بينما يقوم برنامج رؤية حاسوبية بتحديد كل قنديل بحر، وتتبع حركته، وقياس التغيرات في انقباضات قبة جسمه.الكشف عن تلوث الديزل في الاختبارات المعمليةلتقييم الطريقة، أجرى العلماء تجارب معملية باستخدام ستة قناديل بحر قمرية، وقارنوا سلوكها في مياه البحر النظيفة بسلوكها بعد إضافة وقود الديزل.وأشارت المؤسسة الروسية للعلوم إلى أن هذه النتيجة توحي بأن عددًا قليلًا من قناديل البحر قد يكون كافيًا للمراقبة العملية، إلا أن الاختبار شمل عددًا محدودًا جدًا منها، لذا ستكون هناك حاجة إلى تجارب أوسع نطاقًا قبل توقع الوصول إلى نفس مستوى الدقة في ظروف السواحل الحقيقية.أداة بسيطة لرصد السواحلأوضحت إيلينا فيشكفاركوفا، الباحثة الرئيسية في مختبر علم البيئة الجغرافية المكانية التابع للمعهد، أن النظام مصمم ليكون بسيطًا، ويعمل تلقائيًا، ومناسبًا للاستخدام الميداني، ونظرًا لعدم حاجته إلى أجهزة تحليلية باهظة الثمن، يُمكن تركيبه بالقرب من الشواطئ، أو مواقع تربية الأحياء المائية، أو مناطق إنتاج المأكولات البحرية، ليحصل المختصون على معلومات مستمرة حول التغيرات السلوكية التي قد تُشير إلى تدهور جودة المياه.ما هي الخطوة التالية؟يخطط الباحثون لاختبار قدرة هذه الطريقة على رصد ملوثات أخرى، بما في ذلك المبيدات الحشرية، كما يعتزمون دراسة أنواع أخرى من الكائنات الحية في البحر الأسود التي قد تُستخدم كمؤشرات حية للتلوث.تُظهر الدراسة الحالية إمكانية ترجمة سلوك قناديل البحر إلى إشارة بيئية قابلة للقياس، فمن خلال دمج كائن حي مع تقنية الرؤية الحاسوبية، يُمكن لهذا النظام أن يُوفر وسيلة عملية لمراقبة المياه الساحلية باستمرار وتحديد التلوث قبل أن يصبح مرئيًا للعين المجردة.

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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, قنديل البحر