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4 "بكسلات" دفعة واحدة... علماء روس يبتكرون تقنية لمعالجة الصور بسرعة قياسية
4 "بكسلات" دفعة واحدة... علماء روس يبتكرون تقنية لمعالجة الصور بسرعة قياسية
سبوتنيك عربي
أفادت جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، أن علماء روس من الجامعة اكتشفوا تقنية جديدة تم تطويرها في الجامعة، تقوم بمعالجة الصور بسرعة قياسية، دون المساس... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
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وتقوم هذه التقنية بتحويل 3 أو 4 وحدات بكسل في كل مرة إلى رمز رياضي (أصفار وواحدات)، بدلًا من تحويلها إلى وحدة بكسل واحدة في كل مرة، كما هو الحال في الطرق الحالية.وأضاف: "على عكس الأساليب الحديثة التي تعالج "البكسلات" بشكل تسلسلي، تستخدم الخوارزمية المقترحة طريقة "وينوغراد" لمعالجة مجموعات تتراوح بين بكسلين وخمسة بكسلات بالتوازي في عملية معالجة واحدة. يُحسّن هذا الأسلوب الأداء بنسبة 109% لضغط الصور و144% لترميمها".وأكدت الجامعة أن استخدام خوارزميات معيار "JPEG XS" يحافظ على دقة الصورة، ولكنه يبطئ عملية نقلها.وقد اكتشف علماء الجامعة طريقة لمضاعفة سرعة نقل الصور باستخدام خوارزميات ترميز "JPEG XS"، ويعتقد الباحثون أن إضافة تحسينات إلى الخوارزميات الحالية ستسهم في دعم القطاعات التي تتطلب استجابة سريعة للمعلومات المرئية، مثل التصوير الطبي ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية.وأكدت الجامعة أن استخدام الخوارزميات الجديدة يزيد من استهلاك الطاقة للنظام بأكمله: حوالي 20 ضعفًا للترميز و125 ضعفًا تقريبًا لفك الترميز، ولذلك، ستكون هذه الخوارزميات مفيدة ليس فقط للمستخدمين العاديين، بل أيضًا في المجالات التي تتطلب تحليلًا فوريًا للصور، بغض النظر عن التكلفة.علماء روس يبتكرون وصفة لصنع خرسانة متينة من النفاياتعلماء روس يطورون أول جهاز لتأهيل اليد بعد زراعة الأطراف
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4 "بكسلات" دفعة واحدة... علماء روس يبتكرون تقنية لمعالجة الصور بسرعة قياسية

12:26 GMT 04.08.2026
© © Shutterstock/FOTODOM / Rawpixel.comتطوير خوارزمية لمعالجة الصور
تطوير خوارزمية لمعالجة الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© © Shutterstock/FOTODOM / Rawpixel.com
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أفادت جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، أن علماء روس من الجامعة اكتشفوا تقنية جديدة تم تطويرها في الجامعة، تقوم بمعالجة الصور بسرعة قياسية، دون المساس بجودتها .
وتقوم هذه التقنية بتحويل 3 أو 4 وحدات بكسل في كل مرة إلى رمز رياضي (أصفار وواحدات)، بدلًا من تحويلها إلى وحدة بكسل واحدة في كل مرة، كما هو الحال في الطرق الحالية.

أوضح بافيل لياخوف، أحد مؤلفي الدراسة ورئيس قسم النمذجة الرياضية في كلية تشيرفياكوف للرياضيات وعلوم الحاسوب بجامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، قائلًا: "أولاً، تُحوّل الصورة إلى رمز ثنائي وهو عبارة عن سلسلة من الأصفار والآحاد. ثم تقسّم مجموعة البيانات إلى أجزاء صغيرة وتُرسل عبر الشبكة. على جهاز الاستقبال، تدمج الأصفار والآحاد من أجزاء البيانات المختلفة وتحوّل إلى صورة. مع ذلك، تكون الصورة الناتجة أقل جودة من الصورة الأصلية، كان هذا هو الحال قبل تطوير معيار ترميز "JPEG XS" في عام 2019".

وأضاف: "على عكس الأساليب الحديثة التي تعالج "البكسلات" بشكل تسلسلي، تستخدم الخوارزمية المقترحة طريقة "وينوغراد" لمعالجة مجموعات تتراوح بين بكسلين وخمسة بكسلات بالتوازي في عملية معالجة واحدة. يُحسّن هذا الأسلوب الأداء بنسبة 109% لضغط الصور و144% لترميمها".
وأشار لياخوف إلى أن الحجم الأمثل للجزء المعالج هو 3 بكسلات للضغط و4 بكسلات للترميم.
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وأكدت الجامعة أن استخدام خوارزميات معيار "JPEG XS" يحافظ على دقة الصورة، ولكنه يبطئ عملية نقلها.

ووفقا لها، يتطلب كل من مراقبة جودة المنتجات، والتنبؤ بمركز الإعصار، وإحصاء الحيوانات في المحميات الطبيعية، معالجة صور عالية الجودة. إلا أن نقل الصور يتطلب ضغط البيانات ثم فك ضغطها، ما قد يؤدي إلى فقدان دقة الصورة.

وقد اكتشف علماء الجامعة طريقة لمضاعفة سرعة نقل الصور باستخدام خوارزميات ترميز "JPEG XS"، ويعتقد الباحثون أن إضافة تحسينات إلى الخوارزميات الحالية ستسهم في دعم القطاعات التي تتطلب استجابة سريعة للمعلومات المرئية، مثل التصوير الطبي ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية.
وأكدت الجامعة أن استخدام الخوارزميات الجديدة يزيد من استهلاك الطاقة للنظام بأكمله: حوالي 20 ضعفًا للترميز و125 ضعفًا تقريبًا لفك الترميز، ولذلك، ستكون هذه الخوارزميات مفيدة ليس فقط للمستخدمين العاديين، بل أيضًا في المجالات التي تتطلب تحليلًا فوريًا للصور، بغض النظر عن التكلفة.
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