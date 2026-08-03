https://sarabic.ae/20260803/علماء-روس-يبتكرون-وصفة-لصنع-خرسانة-متينة-من-النفايات-1115721727.html
علماء روس يبتكرون وصفة لصنع خرسانة متينة من النفايات
علماء روس يبتكرون وصفة لصنع خرسانة متينة من النفايات
سبوتنيك عربي
طوّر علماء من جامعة الجنوب الفيدرالية الروسية برنامجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم تركيبات خرسانية صديقة للبيئة مخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد، بحيث تحقق... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T09:31+0000
2026-08-03T09:31+0000
2026-08-03T09:31+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح الباحثون أن البرنامج يحلل خصائص المواد ويختار التركيبة المثلى التي تسمح باستبدال جزء من الموارد الطبيعية، مثل الرمال، بمواد ناتجة عن مخلفات البناء، دون التأثير بشكل كبير في قوة الخرسانة أو قابليتها للطباعة.وقد فُرضت متطلبات إضافية على الخرسانة المحتوية على النفايات نظرًا لتصميمها خصيصًا للمباني المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وليس لأساليب البناء التقليدية.وأوضحت إيكاترينا كرافتشينكو، الباحثة الرئيسية في جامعة الجنوب الفيدرالية، وأحد مؤلفي البرنامج الجديد: "لذلك، عند اختيار التركيبة، من المهم مراعاة ليس فقط القوة النهائية للخرسانة، بل أيضًا مدى ملاءمتها للطباعة المستمرة والمستقرة".ويرى الباحثون أن الخوارزمية الجديدة ستسرّع تطوير مواد بناء مبتكرة، وتقلل الحاجة إلى التجارب المخبرية واستهلاك المواد الخام، كما يمكن استخدام الخرسانة الناتجة في طباعة الجدران الداخلية والعناصر المعمارية والواجهات وأجزاء من المباني منخفضة الارتفاع، بما يدعم التوجه نحو مدن أكثر استدامة وتقنيات بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية.رقائق دقيقة تحدث نقلة نوعية بإنتاج المواد الكيميائية
https://sarabic.ae/20260801/اكتشاف-معدن-جديد-في-روسيا-تفوق-قيمته-الذهب-1115681102.html
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علوم
علماء روس يبتكرون وصفة لصنع خرسانة متينة من النفايات
طوّر علماء من جامعة الجنوب الفيدرالية الروسية برنامجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم تركيبات خرسانية صديقة للبيئة مخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد، بحيث تحقق توازنًا بين المتانة العالية وزيادة استخدام مخلفات البناء المعاد تدويرها.
وأوضح الباحثون أن البرنامج يحلل خصائص المواد ويختار التركيبة المثلى التي تسمح باستبدال جزء من الموارد الطبيعية، مثل الرمال، بمواد ناتجة عن مخلفات البناء، دون التأثير بشكل كبير في قوة الخرسانة أو قابليتها للطباعة.
وقد فُرضت متطلبات إضافية على الخرسانة المحتوية على النفايات نظرًا لتصميمها خصيصًا للمباني المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وليس لأساليب البناء التقليدية.
وأشار الفريق العلمي إلى أن الخرسانة المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد تتطلب مواصفات خاصة، إذ يجب أن تتدفق بسهولة عبر فوهة الطابعة، مع احتفاظها بشكلها فور وضعها وقدرتها على تحمل وزن الطبقات اللاحقة، وهو ما يجعل تصميم تركيبتها أكثر تعقيدًا من الخرسانة التقليدية.
وأوضحت إيكاترينا كرافتشينكو، الباحثة الرئيسية في جامعة الجنوب الفيدرالية، وأحد مؤلفي البرنامج الجديد: "لذلك، عند اختيار التركيبة، من المهم مراعاة ليس فقط القوة النهائية للخرسانة، بل أيضًا مدى ملاءمتها للطباعة المستمرة والمستقرة".
وأكدت المختصة على ضرورة مراعاة بنية الخرسانة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وجودة التماسك بين طبقاتها، وتأثير اتجاه تطبيق الأحمال على خصائصها الميكانيكية، عند تقييم متانتها.
ويرى الباحثون أن الخوارزمية الجديدة ستسرّع تطوير مواد بناء مبتكرة، وتقلل الحاجة إلى التجارب المخبرية واستهلاك المواد الخام، كما يمكن استخدام الخرسانة الناتجة في طباعة الجدران الداخلية والعناصر المعمارية والواجهات وأجزاء من المباني منخفضة الارتفاع، بما يدعم التوجه نحو مدن أكثر استدامة وتقنيات بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية.