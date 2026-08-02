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https://sarabic.ae/20260802/رقائق-دقيقة-تحدث-نقلة-نوعية-بإنتاج-المواد-الكيميائية-1115705161.html
رقائق دقيقة تحدث نقلة نوعية بإنتاج المواد الكيميائية
رقائق دقيقة تحدث نقلة نوعية بإنتاج المواد الكيميائية
سبوتنيك عربي
أعلن علماء من معهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا (سكولتيخ) عن تطوير رقائق ميكروفلويدية تعمل بالذكاء الاصطناعي، قد تُحدث تحولًا في قطاع الصناعات... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:57+0000
2026-08-02T13:57+0000
مجتمع
علوم
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وأوضحت رئيسة المعهد، الأكاديمية يوليا غوربونوفا، لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الرقائق تتيح التحكم بدقة في الضغط ودرجة الحرارة وزمن التفاعل داخل قنوات مجهرية، ما يسمح بإنتاج المواد الكيميائية أو إجراء التحاليل المعقدة بسرعة وكلفة أقل مقارنة بالمعدات التقليدية.وأضافت غوربونوفا أن التقنية الجديدة يمكن أن تُستخدم لإنتاج أدوية مبتكرة، ومواد كيميائية لقطاعي النفط والزراعة، فضلًا عن مواد متقدمة لصناعات الهندسة الميكانيكية والطيران، كما توفر أداة فعالة للباحثين لإجراء تفاعلات كيميائية معقدة في بيئة دقيقة ومضبوطة.وأشار التقرير إلى أن تطوير هذه الرقائق يجري داخل شركة "لاب أدفانس" المنبثقة عن معهد "سكول تيخ"، وبدعم من مركز "سكولكوفو" للابتكار، في إطار جهود روسية لتسريع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المصغّرة إلى مجالات الإنتاج والبحث العلمي.اكتشاف معدن جديد في روسيا تفوق قيمته الذهب
https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-يبتكرون-مادة-جديدة-للرقائق-الإلكترونية-المرنة-1102305609.html
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علوم
علوم

رقائق دقيقة تحدث نقلة نوعية بإنتاج المواد الكيميائية

13:57 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Mingson Lauلحام رقائق إلكترونية
لحام رقائق إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Mingson Lau
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أعلن علماء من معهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا (سكولتيخ) عن تطوير رقائق ميكروفلويدية تعمل بالذكاء الاصطناعي، قد تُحدث تحولًا في قطاع الصناعات الكيميائية عبر تنفيذ التفاعلات الكيميائية داخل رقائق مصغّرة بدلًا من المنشآت التقليدية الضخمة.
وأوضحت رئيسة المعهد، الأكاديمية يوليا غوربونوفا، لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الرقائق تتيح التحكم بدقة في الضغط ودرجة الحرارة وزمن التفاعل داخل قنوات مجهرية، ما يسمح بإنتاج المواد الكيميائية أو إجراء التحاليل المعقدة بسرعة وكلفة أقل مقارنة بالمعدات التقليدية.
وتعتمد هذه التقنية على رقاقة دقيقة مثبتة على صفيحة صغيرة، قادرة على إنتاج المواد الكيميائية أو إجراء تحليلات معقدة بسرعة وبتكلفة منخفضة، ما يُغني عن المعدات الضخمة والمكلفة، حسب غوربونوفا.
قرص لتخزين البيانات والمعلومات على أجهزة الحاسوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة
3 يوليو 2025, 11:27 GMT
وتتم جميع التفاعلات وعمليات الخلط في هذه "أنابيب" المصغرة، عوضا عن الخزانات الضخمة، حيث يُمكن التحكم بدقة في الضغط ودرجة الحرارة والوقت.
وأضافت غوربونوفا أن التقنية الجديدة يمكن أن تُستخدم لإنتاج أدوية مبتكرة، ومواد كيميائية لقطاعي النفط والزراعة، فضلًا عن مواد متقدمة لصناعات الهندسة الميكانيكية والطيران، كما توفر أداة فعالة للباحثين لإجراء تفاعلات كيميائية معقدة في بيئة دقيقة ومضبوطة.
وأشار التقرير إلى أن تطوير هذه الرقائق يجري داخل شركة "لاب أدفانس" المنبثقة عن معهد "سكول تيخ"، وبدعم من مركز "سكولكوفو" للابتكار، في إطار جهود روسية لتسريع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المصغّرة إلى مجالات الإنتاج والبحث العلمي.
اكتشاف معدن جديد في روسيا تفوق قيمته الذهب
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