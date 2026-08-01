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اكتشاف معدن جديد في روسيا تفوق قيمته الذهب
اكتشاف معدن جديد في روسيا تفوق قيمته الذهب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن اكتشاف معدن جديد غير معروف سابقًا في البلاد. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T12:56+0000
2026-08-01T12:56+0000
مجتمع
علوم
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وصرحت الوزارة، قائلةً: "اكتشف باحثون من مركز كولا العلمي، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، ومتحف فيرسمان للمعادن، هذا المعدن الجديد في منجم كيروفسكي في منطقة خيبيني الجبلية".وأوضحت الوزارة في تصريحاتها لـ"سبوتنيك": "يحتوي هذا المعدن على الإيتريوم، وهو عنصر من العناصر الأرضية النادرة، ولذلك، فهو ليس مجرد حجر جميل، بل هو بمثابة أرشيف كيميائي لقشرة الأرض، إذ يضم الإيتريوم والسيليكون والبوتاسيوم والصوديوم، بالإضافة إلى الجدول الدوري الكامل للعناصر في بلورة واحدة".وتتميز عينة كولا باحتوائها على الكالسيوم والمنغنيز والفلور، كما أن تركيبها البلوري يعد من بين أكثر التركيبات البلورية تعقيدًا بين جميع المعادن المعروفة.الأشكروفتيت الكلاسيكي معدن سيليكاتي وردي اللون، شفاف، هش، ونادر للغاية، يقع أكبر رواسبه في غرينلاند، كما يوجد أيضاً في كندا وإيطاليا.جامعة موسكو الحكومية تسرع تدريب الذكاء الاصطناعي لشبكات حوسبة أكثر ذكاء
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علوم
علوم

اكتشاف معدن جديد في روسيا تفوق قيمته الذهب

12:56 GMT 01.08.2026
© Photo / Unsplash /USGS معادن نادرة
معادن نادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Photo / Unsplash /USGS
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أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن اكتشاف معدن جديد غير معروف سابقًا في البلاد.
وصرحت الوزارة، قائلةً: "اكتشف باحثون من مركز كولا العلمي، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، ومتحف فيرسمان للمعادن، هذا المعدن الجديد في منجم كيروفسكي في منطقة خيبيني الجبلية".

وأضافت الوزارة: "تم إطلاق اسم "كولا أشكروفتيت" على المعدن الجديد.

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وأوضحت الوزارة في تصريحاتها لـ"سبوتنيك": "يحتوي هذا المعدن على الإيتريوم، وهو عنصر من العناصر الأرضية النادرة، ولذلك، فهو ليس مجرد حجر جميل، بل هو بمثابة أرشيف كيميائي لقشرة الأرض، إذ يضم الإيتريوم والسيليكون والبوتاسيوم والصوديوم، بالإضافة إلى الجدول الدوري الكامل للعناصر في بلورة واحدة".
وأضافت الوزارة أن متوسط ​​سعر طبقة الزنجار وحدها يبلغ 145 دولارًا أمريكيًا للمليمتر، وهو سعر يتجاوز سعر الذهب بكثير.
وتتميز عينة كولا باحتوائها على الكالسيوم والمنغنيز والفلور، كما أن تركيبها البلوري يعد من بين أكثر التركيبات البلورية تعقيدًا بين جميع المعادن المعروفة.
الأشكروفتيت الكلاسيكي معدن سيليكاتي وردي اللون، شفاف، هش، ونادر للغاية، يقع أكبر رواسبه في غرينلاند، كما يوجد أيضاً في كندا وإيطاليا.
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