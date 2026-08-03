https://sarabic.ae/20260803/علماء-روس-يطورون-برنامجا-يحدد-الخلايا-السرطانية-في-جسم-الإنسان-1115724746.html
علماء روس يطورون برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان
علماء روس يطورون برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، بأن علماء روس من جامعة لومونوسوف الحكومية الروسية، طوروا ضمن فريق بحثي، برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T11:50+0000
2026-08-03T11:50+0000
2026-08-03T11:50+0000
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وأفاد المكتب الإعلامي بأن الباحثين من معهد البحوث الطبية والتعليمية التابع لجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ومركز "غاماليا" الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ومركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية الطبية والبيولوجية التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، طوروا أداةً تُدعى "scParadise" لتحديد أنواع الخلايا تلقائيًا والتنبؤ بخصائصها استنادًا إلى البيانات الجينية.وحتى الآن، لا تزال آليات تطور العديد من الأمراض غير مفهومة بشكل كافٍ، ولذلك يقتصر علاجها على تخفيف الأعراض. سيساعد تحديد أنواع الخلايا والتنبؤ بخصائصها الباحثين على فهم أسباب الأمراض واختيار علاجات شخصية لكل مريض.وقالت إليزافيتا تشيتشيخينا، إحدى مؤلفي الدراسة وباحثة مبتدئة في مختبر أبحاث تقنيات الجينات والخلايا التابع لمعهد البحوث الطبية والتعليمية بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف): "إن هذا التطوير عبارة عن حل برمجي معقد يعتمد على بنى شبكات عصبية فريدة طوّرها الفريق البحثي".ووفقا لها: "سيكون لهذا التطوير فائدة في تشخيص الأمراض؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد في التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بالإضافة إلى تحديد الخلايا المناعية التي تُسبب الالتهاب المزمن في حالات السمنة. وهذا بدوره سيمكّن من ابتكار أدوية شخصية أكثر فعالية تستهدف أهدافًا محددة".وقال أحد الباحثين في جامعة موسكو الحكومية الروسية (لومونوسوف): "تتيح لنا الطرق الحالية لتحديد أنواع الخلايا فهم الاختلافات بين الخلايا المحددة بدقة. لكن العلم وصل إلى مستوى جديد، وبدأنا نفهم أنواعًا فرعية من الخلايا، صغيرة الحجم، ولكنها مع ذلك بالغة الأهمية، والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تطور العديد من الأمراض. لقد عززنا فهمنا لتكوين الأنسجة البيولوجية على المستوى الخلوي".وتابع: "برنامجنا متاح مجانًا للتحميل والاستخدام من قبل المتخصصين في جميع أنحاء العالم. وهو في تطور مستمر: فنحن نعمل باستمرار على إنشاء وتدريب وتوفير المزيد من النماذج لمختلف الخلايا والأنسجة، وحتى الكائنات الحية، ليس فقط البشر بل الحيوانات أيضًا. يمكن لمختلف المجموعات البحثية استخدام نماذجنا في أبحاثها الأساسية أو التطبيقية".وأكد الباحثون أن نتائج تجاربهم أظهرت دقةً بلغت 99.9%. وقد تمكّن الفريق من إثبات وجود 3 أنواع فرعية جديدة من الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية، والتي تنبأ نموذجهم بوجودها.وقد حظيت الدراسة بدعم منحة من المؤسسة الروسية للعلوم (المشروع رقم 25-75-30005). ونُشرت النتائج في مجلة أبحاث الأحماض النووية.علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا ثوريا لمنع انهيار المبانيعلماء روس يحولون بقايا القهوة الرطبة إلى وقود عالي الطاقة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم
علماء روس يطورون برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، بأن علماء روس من جامعة لومونوسوف الحكومية الروسية، طوروا ضمن فريق بحثي، برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.
وأفاد المكتب الإعلامي بأن الباحثين من معهد البحوث الطبية والتعليمية التابع لجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ومركز "غاماليا" الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ومركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية الطبية والبيولوجية التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، طوروا أداةً تُدعى "scParadise" لتحديد أنواع الخلايا تلقائيًا والتنبؤ بخصائصها استنادًا إلى البيانات الجينية.
ووفقا للمكتب فإن "البرنامج المطور يمكنه تحديد نوع الخلايا تلقائيًا، والتمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بالإضافة إلى الكشف عن الخلايا المناعية التي تسبب الالتهاب المزمن عند السمنة، ما سيتيح تطوير طرق علاج وأدوية جديدة بفعالية أكبر".
وحتى الآن، لا تزال آليات تطور العديد من الأمراض غير مفهومة بشكل كافٍ، ولذلك يقتصر علاجها على تخفيف الأعراض. سيساعد تحديد أنواع الخلايا والتنبؤ بخصائصها الباحثين على فهم أسباب الأمراض واختيار علاجات شخصية لكل مريض.
وقالت إليزافيتا تشيتشيخينا، إحدى مؤلفي الدراسة وباحثة مبتدئة في مختبر أبحاث تقنيات الجينات والخلايا التابع لمعهد البحوث الطبية والتعليمية بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف): "إن هذا التطوير عبارة عن حل برمجي معقد يعتمد على بنى شبكات عصبية فريدة طوّرها الفريق البحثي".
وأضافت: "تم تدريب الشبكات العصبية باستخدام بيانات تسلسل الخلايا المفردة. وكنا نجمع البيانات غالبًا من عدة مختبرات على نسيج واحد. ثم قمنا بمعالجة هذه البيانات ودمجها في مصفوفة واحدة مناسبة لتدريب الشبكة العصبية".
ووفقا لها: "سيكون لهذا التطوير فائدة في تشخيص الأمراض؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد في التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بالإضافة إلى تحديد الخلايا المناعية التي تُسبب الالتهاب المزمن في حالات السمنة. وهذا بدوره سيمكّن من ابتكار أدوية شخصية أكثر فعالية تستهدف أهدافًا محددة".
وقال أحد الباحثين في جامعة موسكو الحكومية الروسية (لومونوسوف): "تتيح لنا الطرق الحالية لتحديد أنواع الخلايا فهم الاختلافات بين الخلايا المحددة بدقة. لكن العلم وصل إلى مستوى جديد، وبدأنا نفهم أنواعًا فرعية من الخلايا، صغيرة الحجم، ولكنها مع ذلك بالغة الأهمية، والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تطور العديد من الأمراض. لقد عززنا فهمنا لتكوين الأنسجة البيولوجية على المستوى الخلوي".
وأضاف: "يتم اختيار الخلايا للدراسة من خلال فحوصات الدم، أو الخزعات، أو الجراحة. تُعزل الخلايا من جزء من النسيج باستخدام طرق متخصصة على شكل معلق (محلول)، ثم تخضع كل خلية على حدة لتسلسل جيني، يكشف عن الجينات التي يتم التعبير عنها فيها".
وتابع: "برنامجنا متاح مجانًا للتحميل والاستخدام من قبل المتخصصين في جميع أنحاء العالم. وهو في تطور مستمر: فنحن نعمل باستمرار على إنشاء وتدريب وتوفير المزيد من النماذج لمختلف الخلايا والأنسجة، وحتى الكائنات الحية، ليس فقط البشر بل الحيوانات أيضًا. يمكن لمختلف المجموعات البحثية استخدام نماذجنا في أبحاثها الأساسية أو التطبيقية".
وأكد الباحثون أن نتائج تجاربهم أظهرت دقةً بلغت 99.9%. وقد تمكّن الفريق من إثبات وجود 3 أنواع فرعية جديدة من الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية، والتي تنبأ نموذجهم بوجودها.
وقد حظيت الدراسة بدعم منحة من المؤسسة الروسية للعلوم (المشروع رقم 25-75-30005). ونُشرت النتائج في مجلة أبحاث الأحماض النووية.