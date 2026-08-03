علماء روس يطورون برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260803/علماء-روس-يطورون-برنامجا-يحدد-الخلايا-السرطانية-في-جسم-الإنسان-1115724746.html
علماء روس يطورون برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان
علماء روس يطورون برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، بأن علماء روس من جامعة لومونوسوف الحكومية الروسية، طوروا ضمن فريق بحثي، برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T11:50+0000
2026-08-03T11:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
علوم
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085731306_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_25c964d633190b9a44756eee60870bdc.jpg
وأفاد المكتب الإعلامي بأن الباحثين من معهد البحوث الطبية والتعليمية التابع لجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ومركز "غاماليا" الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ومركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية الطبية والبيولوجية التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، طوروا أداةً تُدعى "scParadise" لتحديد أنواع الخلايا تلقائيًا والتنبؤ بخصائصها استنادًا إلى البيانات الجينية.وحتى الآن، لا تزال آليات تطور العديد من الأمراض غير مفهومة بشكل كافٍ، ولذلك يقتصر علاجها على تخفيف الأعراض. ​​سيساعد تحديد أنواع الخلايا والتنبؤ بخصائصها الباحثين على فهم أسباب الأمراض واختيار علاجات شخصية لكل مريض.وقالت إليزافيتا تشيتشيخينا، إحدى مؤلفي الدراسة وباحثة مبتدئة في مختبر أبحاث تقنيات الجينات والخلايا التابع لمعهد البحوث الطبية والتعليمية بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف): "إن هذا التطوير عبارة عن حل برمجي معقد يعتمد على بنى شبكات عصبية فريدة طوّرها الفريق البحثي".ووفقا لها: "سيكون لهذا التطوير فائدة في تشخيص الأمراض؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد في التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بالإضافة إلى تحديد الخلايا المناعية التي تُسبب الالتهاب المزمن في حالات السمنة. وهذا بدوره سيمكّن من ابتكار أدوية شخصية أكثر فعالية تستهدف أهدافًا محددة".وقال أحد الباحثين في جامعة موسكو الحكومية الروسية (لومونوسوف): "تتيح لنا الطرق الحالية لتحديد أنواع الخلايا فهم الاختلافات بين الخلايا المحددة بدقة. لكن العلم وصل إلى مستوى جديد، وبدأنا نفهم أنواعًا فرعية من الخلايا، صغيرة الحجم، ولكنها مع ذلك بالغة الأهمية، والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تطور العديد من الأمراض. لقد عززنا فهمنا لتكوين الأنسجة البيولوجية على المستوى الخلوي".وتابع: "برنامجنا متاح مجانًا للتحميل والاستخدام من قبل المتخصصين في جميع أنحاء العالم. وهو في تطور مستمر: فنحن نعمل باستمرار على إنشاء وتدريب وتوفير المزيد من النماذج لمختلف الخلايا والأنسجة، وحتى الكائنات الحية، ليس فقط البشر بل الحيوانات أيضًا. يمكن لمختلف المجموعات البحثية استخدام نماذجنا في أبحاثها الأساسية أو التطبيقية".وأكد الباحثون أن نتائج تجاربهم أظهرت دقةً بلغت 99.9%. وقد تمكّن الفريق من إثبات وجود 3 أنواع فرعية جديدة من الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية، والتي تنبأ نموذجهم بوجودها.وقد حظيت الدراسة بدعم منحة من المؤسسة الروسية للعلوم (المشروع رقم 25-75-30005). ونُشرت النتائج في مجلة أبحاث الأحماض النووية.علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا ثوريا لمنع انهيار المبانيعلماء روس يحولون بقايا القهوة الرطبة إلى وقود عالي الطاقة
https://sarabic.ae/20260706/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-للتنبؤ-بمصير-الخلايا-الجذعية-قبل-استخدامها-في-العلاج-1114986432.html
https://sarabic.ae/20260803/علماء-روس-يبتكرون-وصفة-لصنع-خرسانة-متينة-من-النفايات-1115721727.html
https://sarabic.ae/20260731/علماء-روس-يطورون-أول-جهاز-لتأهيل-اليد-بعد-زراعة-الأطراف-1115660345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085731306_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_b5696d03220ee5b0ac18b8ec9ce0ffe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم

علماء روس يطورون برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان

11:50 GMT 03.08.2026
© Sputnik . unsplash/National Cancer Instituteعلاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، بأن علماء روس من جامعة لومونوسوف الحكومية الروسية، طوروا ضمن فريق بحثي، برنامجا يحدد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.
وأفاد المكتب الإعلامي بأن الباحثين من معهد البحوث الطبية والتعليمية التابع لجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ومركز "غاماليا" الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ومركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية الطبية والبيولوجية التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، طوروا أداةً تُدعى "scParadise" لتحديد أنواع الخلايا تلقائيًا والتنبؤ بخصائصها استنادًا إلى البيانات الجينية.

ووفقا للمكتب فإن "البرنامج المطور يمكنه تحديد نوع الخلايا تلقائيًا، والتمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بالإضافة إلى الكشف عن الخلايا المناعية التي تسبب الالتهاب المزمن عند السمنة، ما سيتيح تطوير طرق علاج وأدوية جديدة بفعالية أكبر".

وحتى الآن، لا تزال آليات تطور العديد من الأمراض غير مفهومة بشكل كافٍ، ولذلك يقتصر علاجها على تخفيف الأعراض. ​​سيساعد تحديد أنواع الخلايا والتنبؤ بخصائصها الباحثين على فهم أسباب الأمراض واختيار علاجات شخصية لكل مريض.
خلايا جذعية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
6 يوليو, 11:54 GMT
وقالت إليزافيتا تشيتشيخينا، إحدى مؤلفي الدراسة وباحثة مبتدئة في مختبر أبحاث تقنيات الجينات والخلايا التابع لمعهد البحوث الطبية والتعليمية بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف): "إن هذا التطوير عبارة عن حل برمجي معقد يعتمد على بنى شبكات عصبية فريدة طوّرها الفريق البحثي".
وأضافت: "تم تدريب الشبكات العصبية باستخدام بيانات تسلسل الخلايا المفردة. وكنا نجمع البيانات غالبًا من عدة مختبرات على نسيج واحد. ثم قمنا بمعالجة هذه البيانات ودمجها في مصفوفة واحدة مناسبة لتدريب الشبكة العصبية".
ووفقا لها: "سيكون لهذا التطوير فائدة في تشخيص الأمراض؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد في التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بالإضافة إلى تحديد الخلايا المناعية التي تُسبب الالتهاب المزمن في حالات السمنة. وهذا بدوره سيمكّن من ابتكار أدوية شخصية أكثر فعالية تستهدف أهدافًا محددة".
المركز التجاري الدولي موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
مجتمع
علماء روس يبتكرون وصفة لصنع خرسانة متينة من النفايات
09:31 GMT
وقال أحد الباحثين في جامعة موسكو الحكومية الروسية (لومونوسوف): "تتيح لنا الطرق الحالية لتحديد أنواع الخلايا فهم الاختلافات بين الخلايا المحددة بدقة. لكن العلم وصل إلى مستوى جديد، وبدأنا نفهم أنواعًا فرعية من الخلايا، صغيرة الحجم، ولكنها مع ذلك بالغة الأهمية، والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تطور العديد من الأمراض. لقد عززنا فهمنا لتكوين الأنسجة البيولوجية على المستوى الخلوي".

وأضاف: "يتم اختيار الخلايا للدراسة من خلال فحوصات الدم، أو الخزعات، أو الجراحة. تُعزل الخلايا من جزء من النسيج باستخدام طرق متخصصة على شكل معلق (محلول)، ثم تخضع كل خلية على حدة لتسلسل جيني، يكشف عن الجينات التي يتم التعبير عنها فيها".

وتابع: "برنامجنا متاح مجانًا للتحميل والاستخدام من قبل المتخصصين في جميع أنحاء العالم. وهو في تطور مستمر: فنحن نعمل باستمرار على إنشاء وتدريب وتوفير المزيد من النماذج لمختلف الخلايا والأنسجة، وحتى الكائنات الحية، ليس فقط البشر بل الحيوانات أيضًا. يمكن لمختلف المجموعات البحثية استخدام نماذجنا في أبحاثها الأساسية أو التطبيقية".
يد روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
مجتمع
علماء روس يطورون أول جهاز لتأهيل اليد بعد زراعة الأطراف
31 يوليو, 15:00 GMT
وأكد الباحثون أن نتائج تجاربهم أظهرت دقةً بلغت 99.9%. وقد تمكّن الفريق من إثبات وجود 3 أنواع فرعية جديدة من الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية، والتي تنبأ نموذجهم بوجودها.
وقد حظيت الدراسة بدعم منحة من المؤسسة الروسية للعلوم (المشروع رقم 25-75-30005). ونُشرت النتائج في مجلة أبحاث الأحماض النووية.
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا ثوريا لمنع انهيار المباني
علماء روس يحولون بقايا القهوة الرطبة إلى وقود عالي الطاقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала