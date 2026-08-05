https://sarabic.ae/20260805/كوريا-الديمقراطية-تتهم-اليابان-بالسعي-لامتلاك-قدرات-ضربة-استباقية-وتحذر-من-خيارات-عسكرية-1115775218.html
كوريا الديمقراطية تتهم اليابان بالسعي لامتلاك قدرات ضربة استباقية وتحذر من "خيارات عسكرية"
كوريا الديمقراطية تتهم اليابان بالسعي لامتلاك قدرات ضربة استباقية وتحذر من "خيارات عسكرية"
سبوتنيك عربي
اتهمت كيم يو جونغ، نائبة مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، اليابان بالسعي إلى التحول إلى "دولة متحاربة" عبر تطوير ونشر قدرات للضربات الاستباقية، محذّرة... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت كيم، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "طوكيو سرّعت خلال السنوات الأخيرة من برامجها العسكرية"، مشيرة إلى اختبار إطلاق صاروخ "توماهوك" بعيد المدى، ونشر صواريخ بعيدة المدى وأنظمة هجومية، إلى جانب المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.واعتبرت شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية أن "امتلاك اليابان لقدرات الضربات الاستباقية يمثّل انتقالًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي"، متهمة طوكيو بانتهاك دستورها السلمي وتقويض الأمن الإقليمي.كما اتهمت كيم يو جونغ، الولايات المتحدة بدعم التوسع العسكري الياباني، وقالت إن "واشنطن تقف وراء تعزيز القدرات الهجومية لطوكيو، من خلال تزويدها بالأسلحة المتطورة والمساهمة في تطوير بنيتها العسكرية".وتُعدّ صواريخ "توماهوك"، التي يمكن إطلاقها من السفن أو الغواصات، من أبرز الأسلحة الدقيقة في الترسانة الأمريكية منذ استخدامها لأول مرة خلال حرب الخليج عام 1991، إذ يصل مداها إلى أكثر من 1600 كيلومتر، ما يتيح تنفيذ ضربات بعيدة دون الحاجة إلى إشراك الطائرات في أجواء عالية الخطورة.ورغم أهميتها الإستراتيجية، فإن وتيرة إنتاج هذه الصواريخ لا تتجاوز بضع مئات سنويًا، في حين لا تكشف وزارة الحرب الأمريكية عن حجم مخزونها الفعلي، ما يسلّط الضوء على محدودية المعروض في ظل تصاعد الطلب العسكري.
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كوريا الديمقراطية تتهم اليابان بالسعي لامتلاك قدرات ضربة استباقية وتحذر من "خيارات عسكرية"
01:39 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 05:19 GMT 05.08.2026)
اتهمت كيم يو جونغ، نائبة مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، اليابان بالسعي إلى التحول إلى "دولة متحاربة" عبر تطوير ونشر قدرات للضربات الاستباقية، محذّرة من أن هذه الخطوات تمثل "تهديدًا خطيرًا" للسلام والاستقرار الدوليين.
وقالت كيم، في بيان نشرته وكالة
الأنباء المركزية الكورية، إن "طوكيو سرّعت خلال السنوات الأخيرة من برامجها العسكرية"، مشيرة إلى اختبار إطلاق صاروخ "توماهوك" بعيد المدى، ونشر صواريخ بعيدة المدى وأنظمة هجومية، إلى جانب المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبرت شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية أن "امتلاك اليابان لقدرات الضربات الاستباقية يمثّل انتقالًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي"، متهمة طوكيو بانتهاك دستورها السلمي وتقويض الأمن الإقليمي.
22 أكتوبر 2025, 00:02 GMT
كما اتهمت كيم يو جونغ
، الولايات المتحدة بدعم التوسع العسكري الياباني، وقالت إن "واشنطن تقف وراء تعزيز القدرات الهجومية لطوكيو، من خلال تزويدها بالأسلحة المتطورة والمساهمة في تطوير بنيتها العسكرية".
وحذّرت كيم من أن استمرار التطور العسكري الياباني، قد يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن كوريا الديمقراطية، مؤكدة أن بيونغ يانغ لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن قواتها المسلحة ستضيف خيارات عسكرية واضحة، ردًا على ما اعتبرته تحولًا في السياسة العسكرية اليابانية.
وتُعدّ صواريخ "توماهوك
"، التي يمكن إطلاقها من السفن أو الغواصات، من أبرز الأسلحة الدقيقة في الترسانة الأمريكية منذ استخدامها لأول مرة خلال حرب الخليج عام 1991، إذ يصل مداها إلى أكثر من 1600 كيلومتر، ما يتيح تنفيذ ضربات بعيدة دون الحاجة إلى إشراك الطائرات في أجواء عالية الخطورة.
ورغم أهميتها الإستراتيجية، فإن وتيرة إنتاج هذه الصواريخ لا تتجاوز بضع مئات سنويًا، في حين لا تكشف وزارة الحرب الأمريكية عن حجم مخزونها الفعلي، ما يسلّط الضوء على محدودية المعروض في ظل تصاعد الطلب العسكري.