https://sarabic.ae/20260805/موسكو-روسيا-سترد-على-قرار-النمسا-اعتبار-دبلوماسيين-روس-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1115796211.html
موسكو: روسيا سترد على قرار النمسا اعتبار دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
موسكو: روسيا سترد على قرار النمسا اعتبار دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا سترد على إعلان النمسا دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب فيهم، مؤكداً أن فيينا "ستنال... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T18:14+0000
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وقال ليوبينسكي لوسائل إعلام روسية: "ستنال النمسا بالتأكيد ما تستحقه، كما يُقال".وأشار الدبلوماسي إلى أن "الأعمال العدائية من جانب الدول الأخرى تستدعي دائمًا ردًا روسيًا مدروسًا وموجهًا ومؤلمًا لخصوم روسيا. ومع ذلك، فإن رد موسكو ليس بالضرورة أن يكون مماثلاً أو علنيًا".وصرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، يوم 16 يونيو/ حزيران الفائت، بأن النمسا تنتهك التزاماتها كدولة مضيفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسألة إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس، وتمارس التمييز ضدهم.وأوضح مندوب روسيا الدائم، بأن النمسا كرّست هذه الأحكام في تشريعاتها الوطنية.
https://sarabic.ae/20260805/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-لألمانيا-التي-تتبع-سياسة-العسكرة-أن-تكون-وسيطا-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1115795398.html
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روسيا, العالم, النمسا
موسكو: روسيا سترد على قرار النمسا اعتبار دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا سترد على إعلان النمسا دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب فيهم، مؤكداً أن فيينا "ستنال ما تستحقه".
وقال ليوبينسكي لوسائل إعلام روسية: "ستنال النمسا بالتأكيد ما تستحقه، كما يُقال".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "الأعمال العدائية من جانب الدول الأخرى تستدعي دائمًا ردًا روسيًا مدروسًا وموجهًا ومؤلمًا لخصوم روسيا. ومع ذلك، فإن رد موسكو ليس بالضرورة أن يكون مماثلاً أو علنيًا".
وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية كذلك دبلوماسيين من السفارة الروسية في النمسا والبعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كأشخاص غير مرغوب فيهم.
وصرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، يوم 16 يونيو/ حزيران الفائت، بأن النمسا تنتهك التزاماتها كدولة مضيفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسألة إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس، وتمارس التمييز ضدهم.
وقال أوليانوف خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نعتبر هذا السلوك غير مقبول ومخالفًا للالتزامات التي وقّعتها جمهورية النمسا في 10 كانون الأول/ديسمبر 1959، عندما أبرمت اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستضافة مقرها على أراضيها. ووفقًا للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية، فإن فيينا ملزمة بإصدار تأشيرات الدخول "في أسرع وقت ممكن".
وأوضح مندوب روسيا الدائم، بأن النمسا كرّست هذه الأحكام في تشريعاتها الوطنية.