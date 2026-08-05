https://sarabic.ae/20260805/موسكو-روسيا-سترد-على-قرار-النمسا-اعتبار-دبلوماسيين-روس-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1115796211.html

موسكو: روسيا سترد على قرار النمسا اعتبار دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم

موسكو: روسيا سترد على قرار النمسا اعتبار دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا سترد على إعلان النمسا دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب فيهم، مؤكداً أن فيينا "ستنال... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T18:14+0000

2026-08-05T18:14+0000

2026-08-05T18:14+0000

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وقال ليوبينسكي لوسائل إعلام روسية: "ستنال النمسا بالتأكيد ما تستحقه، كما يُقال".وأشار الدبلوماسي إلى أن "الأعمال العدائية من جانب الدول الأخرى تستدعي دائمًا ردًا روسيًا مدروسًا وموجهًا ومؤلمًا لخصوم روسيا. ومع ذلك، فإن رد موسكو ليس بالضرورة أن يكون مماثلاً أو علنيًا".وصرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، يوم 16 يونيو/ حزيران الفائت، بأن النمسا تنتهك التزاماتها كدولة مضيفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسألة إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس، وتمارس التمييز ضدهم.وأوضح مندوب روسيا الدائم، بأن النمسا كرّست هذه الأحكام في تشريعاتها الوطنية.

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