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الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
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إعلام: مئات المدنيين قتلوا في الغارات الأمريكية على اليمن العام الماضي
إعلام: مئات المدنيين قتلوا في الغارات الأمريكية على اليمن العام الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن مئات المدنيين قُتلوا جراء الغارات الجوية الأمريكية على اليمن خلال العام الماضي، في حين لا تعترف وزارة الحرب الأمريكية... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T02:52+0000
2026-08-06T05:04+0000
البنتاغون الأمريكي
دونالد ترامب
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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وذكر تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز"، نقلًا عن مصادر، أن البنتاغون يرفض تزويد الكونغرس بالمعلومات الكاملة المتعلقة بالغارات الجوية. وبحسب مصدرين تحدثا إلى "إن بي سي نيوز"، أسفرت غارتان جويتان في أبريل/نيسان الماضي عن مقتل نحو 150 مدنيًا وإصابة نحو 200 آخرين. وفي 15 مارس/آذار 2025، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارات واسعة على المناطق الشمالية من اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).واستمرت الحملة 53 يومًا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية العُمانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.
https://sarabic.ae/20260724/انفجارات-تهز-مدينة-الحديدة-اليمنية-وسط-تقارير-عن-غارات-جوية--1115481436.html
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البنتاغون الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
البنتاغون الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

إعلام: مئات المدنيين قتلوا في الغارات الأمريكية على اليمن العام الماضي

02:52 GMT 06.08.2026 (تم التحديث: 05:04 GMT 06.08.2026)
© AP Photo / Stringerأشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Stringer
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن مئات المدنيين قُتلوا جراء الغارات الجوية الأمريكية على اليمن خلال العام الماضي، في حين لا تعترف وزارة الحرب الأمريكية بسقوط هؤلاء الضحايا.
وذكر تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز"، نقلًا عن مصادر، أن البنتاغون يرفض تزويد الكونغرس بالمعلومات الكاملة المتعلقة بالغارات الجوية.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
انفجارات تهز مدينة الحديدة اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية
24 يوليو, 20:33 GMT
وبحسب مصدرين تحدثا إلى "إن بي سي نيوز"، أسفرت غارتان جويتان في أبريل/نيسان الماضي عن مقتل نحو 150 مدنيًا وإصابة نحو 200 آخرين.
وفي 15 مارس/آذار 2025، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارات واسعة على المناطق الشمالية من اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
واستمرت الحملة 53 يومًا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية العُمانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.
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