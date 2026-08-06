https://sarabic.ae/20260806/الضربات-الروسية-تربك-إمدادات-الناتو-تكدس-للأسلحة-على-حدود-أوكرانيا-بعد-شل-موانئها-1115804499.html

الضربات الروسية تربك إمدادات "الناتو"... تكدس للأسلحة على حدود أوكرانيا بعد شل موانئها

الضربات الروسية تربك إمدادات "الناتو"... تكدس للأسلحة على حدود أوكرانيا بعد شل موانئها

سبوتنيك عربي

أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أن الشحنات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج القادمة من دول حلف شمال... 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T07:08+0000

2026-08-06T07:08+0000

2026-08-06T07:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "عند المعابر الحدودية بين بولندا ورومانيا، تتراكم كمية كبيرة من البضائع، وهو ما لا تستطيع الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية التعامل معه ببساطة بالكميات التي اعتادت الشحن البحري التعامل معها".بحسب قوله، فإن هذا المسار أكثر تكلفة وأقل ملاءمة لأن أوكرانيا، على عكس أوروبا الشرقية، تستخدم معيار السكك الحديدية السوفييتي. ولذلك، يجب نقل الشحنات من رصيف إلى آخر ومن قطار إلى آخر.منذ منتصف يوليو/تموز، دأب الجيش على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في الموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية بشكل يومي. وكما أوضح روديون ميروشنيك، سفير روسيا المتجول، فإن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة.أكدت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً أنها تستهدف البنية التحتية للحد من القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو. ولتحقيق ذلك، تستخدم القوات طائرات مسيّرة هجومية وأسلحة دقيقة بعيدة المدى قادرة على تدمير أي هدف في كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260727/استهداف-منشآت-عسكرية-وسفينة-شحن-أسلحة-لقوات-كييف-في-3-موانئ-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1115548663.html

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