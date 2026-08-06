الضربات الروسية تربك إمدادات "الناتو"... تكدس للأسلحة على حدود أوكرانيا بعد شل موانئها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أرضية السلام بين الأتراك والكرد تحدث عندما يكون القانون فوق الجميع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
00:30 GMT
56 د
الحدث من سبوتنيك
من الأسواق التقليدية إلى المنصات الرقمية سوريا تبني ملامح التجارة الجديدة... والامارات,كيف تصنع مستقبل الطاقة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قبل الجولة الثانية للتصويت .. ما هي فرص المرشحين عن أفريقيا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:03 GMT
17 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
16:20 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260806/الضربات-الروسية-تربك-إمدادات-الناتو-تكدس-للأسلحة-على-حدود-أوكرانيا-بعد-شل-موانئها-1115804499.html
الضربات الروسية تربك إمدادات "الناتو"... تكدس للأسلحة على حدود أوكرانيا بعد شل موانئها
الضربات الروسية تربك إمدادات "الناتو"... تكدس للأسلحة على حدود أوكرانيا بعد شل موانئها
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أن الشحنات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج القادمة من دول حلف شمال... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T07:08+0000
2026-08-06T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7163cc10899295b869bf2a5b0df019f4.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "عند المعابر الحدودية بين بولندا ورومانيا، تتراكم كمية كبيرة من البضائع، وهو ما لا تستطيع الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية التعامل معه ببساطة بالكميات التي اعتادت الشحن البحري التعامل معها".بحسب قوله، فإن هذا المسار أكثر تكلفة وأقل ملاءمة لأن أوكرانيا، على عكس أوروبا الشرقية، تستخدم معيار السكك الحديدية السوفييتي. ولذلك، يجب نقل الشحنات من رصيف إلى آخر ومن قطار إلى آخر.منذ منتصف يوليو/تموز، دأب الجيش على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في الموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية بشكل يومي. وكما أوضح روديون ميروشنيك، سفير روسيا المتجول، فإن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة.أكدت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً أنها تستهدف البنية التحتية للحد من القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو. ولتحقيق ذلك، تستخدم القوات طائرات مسيّرة هجومية وأسلحة دقيقة بعيدة المدى قادرة على تدمير أي هدف في كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260727/استهداف-منشآت-عسكرية-وسفينة-شحن-أسلحة-لقوات-كييف-في-3-موانئ-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1115548663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9f0802e23728dc01d0b45e4f653737f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الضربات الروسية تربك إمدادات "الناتو"... تكدس للأسلحة على حدود أوكرانيا بعد شل موانئها

07:08 GMT 06.08.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أن الشحنات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج القادمة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدأت تتكدس على الحدود الأوكرانية، بسبب الضربات الروسية المتواصلة على الموانئ والسفن الأوكرانية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "عند المعابر الحدودية بين بولندا ورومانيا، تتراكم كمية كبيرة من البضائع، وهو ما لا تستطيع الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية التعامل معه ببساطة بالكميات التي اعتادت الشحن البحري التعامل معها".

ووفقاً له، أوقفت دول الناتو إمدادات الأسلحة والشحنات ذات الاستخدام المزدوج إلى موانئ منطقة أوديسا، ونتيجة لذلك، جرى تحويل التدفق الرئيسي للأسلحة الغربية إلى مسارات النقل بالسكك الحديدية عبر غرب أوكرانيا.

بحسب قوله، فإن هذا المسار أكثر تكلفة وأقل ملاءمة لأن أوكرانيا، على عكس أوروبا الشرقية، تستخدم معيار السكك الحديدية السوفييتي. ولذلك، يجب نقل الشحنات من رصيف إلى آخر ومن قطار إلى آخر.
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استهداف منشآت عسكرية وسفينة شحن أسلحة لقوات كييف في 3 موانئ أوكرانية- الدفاع الروسية
27 يوليو, 15:43 GMT
منذ منتصف يوليو/تموز، دأب الجيش على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في الموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية بشكل يومي. وكما أوضح روديون ميروشنيك، سفير روسيا المتجول، فإن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، مرّت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر موانئ أوديسا، وهو ما يفسر استهداف هذه المواقع.

أكدت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً أنها تستهدف البنية التحتية للحد من القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو. ولتحقيق ذلك، تستخدم القوات طائرات مسيّرة هجومية وأسلحة دقيقة بعيدة المدى قادرة على تدمير أي هدف في كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала