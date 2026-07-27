https://sarabic.ae/20260727/استهداف-منشآت-عسكرية-وسفينة-شحن-أسلحة-لقوات-كييف-في-3-موانئ-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1115548663.html
استهداف منشآت عسكرية وسفينة شحن أسلحة لقوات كييف في 3 موانئ أوكرانية- الدفاع الروسية
استهداف منشآت عسكرية وسفينة شحن أسلحة لقوات كييف في 3 موانئ أوكرانية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T15:43+0000
2026-07-27T15:43+0000
2026-07-27T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا منشآت لتفريغ وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية.واستهدفت القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.وبينت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم 27 تموز/ يوليو 2026، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20260723/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115427361.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
استهداف منشآت عسكرية وسفينة شحن أسلحة لقوات كييف في 3 موانئ أوكرانية- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.
وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".
كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا منشآت لتفريغ وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: نتيجة لضربات بالأسلحة الدقيقة والطائرات المسيرة الهجومية، تم تدمير منشآت ومجمع لتفريغ وإعادة الشحن وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا.
واستهدفت القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.
وجاء في بيان الوزارة: نتيجة لضربات بأسلحة موجهة بدقة وطائرات مسيرة هجومية، تم استهداف سفينة شحن تحمل شحنة عسكرية في ميناء نيكولاييف.
وبينت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم 27 تموز/ يوليو 2026، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.