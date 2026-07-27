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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260727/استهداف-منشآت-عسكرية-وسفينة-شحن-أسلحة-لقوات-كييف-في-3-موانئ-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1115548663.html
استهداف منشآت عسكرية وسفينة شحن أسلحة لقوات كييف في 3 موانئ أوكرانية- الدفاع الروسية
استهداف منشآت عسكرية وسفينة شحن أسلحة لقوات كييف في 3 موانئ أوكرانية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T15:43+0000
2026-07-27T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا منشآت لتفريغ وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية.واستهدفت القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.وبينت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم 27 تموز/ يوليو 2026، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20260723/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115427361.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

استهداف منشآت عسكرية وسفينة شحن أسلحة لقوات كييف في 3 موانئ أوكرانية- الدفاع الروسية

15:43 GMT 27.07.2026
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.
وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".
كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا منشآت لتفريغ وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة: نتيجة لضربات بالأسلحة الدقيقة والطائرات المسيرة الهجومية، تم تدمير منشآت ومجمع لتفريغ وإعادة الشحن وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا.

واستهدفت القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.
وجاء في بيان الوزارة: نتيجة لضربات بأسلحة موجهة بدقة وطائرات مسيرة هجومية، تم استهداف سفينة شحن تحمل شحنة عسكرية في ميناء نيكولاييف.
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوديسا- وزارة الدفاع
23 يوليو, 06:55 GMT
وبينت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم 27 تموز/ يوليو 2026، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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