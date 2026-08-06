https://sarabic.ae/20260806/ترامب-الولايات-المتحدة-لديها-مخزونات-ضخمة-من-الذخيرة-1115803537.html
ترامب: الولايات المتحدة لديها مخزونات ضخمة من الذخيرة
ترامب: الولايات المتحدة لديها مخزونات ضخمة من الذخيرة
سبوتنيك عربي
وسط مزاعم بنقص الذخيرة في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده لديها احتياطيات ضخمة. 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T05:45+0000
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وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لدى الولايات المتحدة مخزون هائل من "الذخائر"، وخاصة أنواع معينة منها. علاوة على ذلك، يتم إنتاجها وتوريدها إلى الولايات المتحدة بكميات هائلة حسب الحاجة".وأشار إلى إن أولئك الذين ينشرون مثل هذه "التسريبات" يواجهون أحكاماً طويلة بالسجن.سبق أن طلب البنتاغون من الكونغرس مبلغ 67 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب مع إيران ولتجديد مخزوناته من الأسلحة، والتي وصل بعضها، وفقًا لشبكة "سي إن إن "ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إلى مستويات منخفضة للغاية. ونتيجةً لهذا الإنفاق، انخفض مخزون صواريخ باتريوت من 2300 إلى ما يقارب 760-830 صاروخًا، بينما انخفض ترسانة ثاد من 452 إلى 234-278 صاروخًا، مما أدى إلى نقص كبير في قدرات الدفاع الجوي.إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا
https://sarabic.ae/20260805/تقارير-أمريكية-تتحدث-عن-تراجع-مخزون-الصواريخ-بعد-الحرب-مع-إيران-والبنتاغون-ينفي-1115774443.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: الولايات المتحدة لديها مخزونات ضخمة من الذخيرة
05:45 GMT 06.08.2026 (تم التحديث: 05:59 GMT 06.08.2026)
وسط مزاعم بنقص الذخيرة في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده لديها احتياطيات ضخمة.
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لدى الولايات المتحدة مخزون هائل من "الذخائر"، وخاصة أنواع معينة منها. علاوة على ذلك، يتم إنتاجها وتوريدها إلى الولايات المتحدة بكميات هائلة حسب الحاجة".
وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية "تُشيّد أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ بلادنا".
وأشار إلى إن أولئك الذين ينشرون مثل هذه "التسريبات" يواجهون أحكاماً طويلة بالسجن.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترامب طالب وزير الدفاع بيت هيغسيث بتفسير لنقص الصواريخ خلال اجتماع لمجلس الوزراء في كامب ديفيد هذا الأسبوع، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت لاحقاً بأن تقرير الصحيفة غير صحيح.
سبق أن طلب البنتاغون من الكونغرس مبلغ 67 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب مع إيران ولتجديد مخزوناته من الأسلحة، والتي وصل بعضها، وفقًا لشبكة "سي إن إن "ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إلى مستويات منخفضة للغاية.
في وقت سابق، قدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (وهو منظمة غير مرغوب فيها في روسيا) أن الولايات المتحدة أنفقت خلال المواجهة مع إيران، التي امتدت من 27 فبراير إلى 27 يوليو، ما بين 1500 و1600 صاروخ باتريوت، ونحو 200 صاروخ اعتراضي من نظام ثاد.
ونتيجةً لهذا الإنفاق، انخفض مخزون صواريخ باتريوت من 2300 إلى ما يقارب 760-830 صاروخًا، بينما انخفض ترسانة ثاد من 452 إلى 234-278 صاروخًا، مما أدى إلى نقص كبير في قدرات الدفاع الجوي.