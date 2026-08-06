https://sarabic.ae/20260806/ترامب-الولايات-المتحدة-لديها-مخزونات-ضخمة-من-الذخيرة-1115803537.html

ترامب: الولايات المتحدة لديها مخزونات ضخمة من الذخيرة

ترامب: الولايات المتحدة لديها مخزونات ضخمة من الذخيرة

سبوتنيك عربي

وسط مزاعم بنقص الذخيرة في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده لديها احتياطيات ضخمة. 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T05:45+0000

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2026-08-06T05:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لدى الولايات المتحدة مخزون هائل من "الذخائر"، وخاصة أنواع معينة منها. علاوة على ذلك، يتم إنتاجها وتوريدها إلى الولايات المتحدة بكميات هائلة حسب الحاجة".وأشار إلى إن أولئك الذين ينشرون مثل هذه "التسريبات" يواجهون أحكاماً طويلة بالسجن.سبق أن طلب البنتاغون من الكونغرس مبلغ 67 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب مع إيران ولتجديد مخزوناته من الأسلحة، والتي وصل بعضها، وفقًا لشبكة "سي إن إن "ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إلى مستويات منخفضة للغاية. ونتيجةً لهذا الإنفاق، انخفض مخزون صواريخ باتريوت من 2300 إلى ما يقارب 760-830 صاروخًا، بينما انخفض ترسانة ثاد من 452 إلى 234-278 صاروخًا، مما أدى إلى نقص كبير في قدرات الدفاع الجوي.إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا

https://sarabic.ae/20260805/تقارير-أمريكية-تتحدث-عن-تراجع-مخزون-الصواريخ-بعد-الحرب-مع-إيران-والبنتاغون-ينفي-1115774443.html

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