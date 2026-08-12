روسيا تحتفي بيوم القوات الجوية

صورة تظهر تحليق مقاتلات "سو-27" التابعة لفريق "الفرسان الروس" الاستعراضي، في معرض "كوبينكا" الجوي، المخصص للذكرى السنوية الـ75 لمركز الطيران والذكرى السنوية 22 للفريق
صورة تظهر تحليق مقاتلات "سو-27" التابعة لفريق "الفرسان الروس" الاستعراضي، في معرض "كوبينكا" الجوي، المخصص للذكرى السنوية الـ75 لمركز الطيران والذكرى السنوية 22 للفريق
مشاركة طلاب أكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية في العرض العسكري، الذي أُقيم تكريمًا للذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى
مشاركة طلاب أكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية في العرض العسكري، الذي أُقيم تكريمًا للذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى
صورة جوية تظهر طائرات ومروحيات في متحف القوات الجوية الروسية في مونينو. يُعدّ متحف القوات الجوية الروسية، المتحف الوحيد للطيران في البلاد، ويضمّ معروضاته بشكل أساسي طائرات ومروحيات وطائرات شراعية ومعدات طيران أخرى بالحجم الطبيعي
صورة جوية تظهر طائرات ومروحيات في متحف القوات الجوية الروسية في مونينو. يُعدّ متحف القوات الجوية الروسية، المتحف الوحيد للطيران في البلاد، ويضمّ معروضاته بشكل أساسي طائرات ومروحيات وطائرات شراعية ومعدات طيران أخرى بالحجم الطبيعي
طائرة هجومية من طراز "سو-25" تُقدّم عرضًا جويًا في عرض "يوم النصر" في كوبينكا
طائرة هجومية من طراز "سو-25" تُقدّم عرضًا جويًا في عرض "يوم النصر" في كوبينكا
طائرة تزويد بالوقود من طراز "إيل-78" خلال مناورات الطيران التكتيكي لأسطول البحر الأسود في منطقة "ييسك"
طائرة تزويد بالوقود من طراز "إيل-78" خلال مناورات الطيران التكتيكي لأسطول البحر الأسود في منطقة "ييسك"
صورة تظهر أعضاء فريق "سويفتس" للاستعراضات الجوية، دميتري ريزيفولوف، دميتري زوبكوف، دينيس كوزنيتسوف (من اليسار إلى اليمين)، خلال احتفالات يوم القوات الجوية الروسية في ليبيتسك
صورة تظهر أعضاء فريق "سويفتس" للاستعراضات الجوية، دميتري ريزيفولوف، دميتري زوبكوف، دينيس كوزنيتسوف (من اليسار إلى اليمين)، خلال احتفالات يوم القوات الجوية الروسية في ليبيتسك
مروحية هجومية روسية من طراز "كا-52" (التمساح)، في موقع اختبار "تشاودا" التابع للقوات الجوية الروسية بالقرب من فيودوسيا
مروحية هجومية روسية من طراز "كا-52" (التمساح)، في موقع اختبار "تشاودا" التابع للقوات الجوية الروسية بالقرب من فيودوسيا
قاذفات إستراتيجية وحاملات صواريخ روسية من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الروسية، تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو، خلال البروفة النهائية للعرض العسكري الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى
قاذفات إستراتيجية وحاملات صواريخ روسية من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الروسية، تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو، خلال البروفة النهائية للعرض العسكري الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى
مقاتلات قاذفة روسية من طراز "سو-34" ومقاتلات متعددة المهام من طراز" سو-30 إس إم"، في فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار الروسي
مقاتلات قاذفة روسية من طراز "سو-34" ومقاتلات متعددة المهام من طراز" سو-30 إس إم"، في فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار الروسي
مروحيات هجومية روسية من طراز "كا-52" تابعة للقوات الجوية الروسية، في مطار بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
مروحيات هجومية روسية من طراز "كا-52" تابعة للقوات الجوية الروسية، في مطار بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
طيار حربي روسي يرفع إبهامه علامة على الموافقة على إجراءات السلامة قبل الإقلاع
طيار حربي روسي يرفع إبهامه علامة على الموافقة على إجراءات السلامة قبل الإقلاع
فنيون يقومون بسحب مظلة السحب، خلال جولة التصفيات الإقليمية لمسابقة التدريب الدولية لأطقم الطيران "Aviadarts-2021"، في فوج الطيران بالمنطقة العسكرية الجنوبية، إقليم كراسنودار السوري
فنيون يقومون بسحب مظلة السحب، خلال جولة التصفيات الإقليمية لمسابقة التدريب الدولية لأطقم الطيران "Aviadarts-2021"، في فوج الطيران بالمنطقة العسكرية الجنوبية، إقليم كراسنودار السوري
الطائرة البرمائية الروسية "Be-200ChS" تقوم برحلة استعراضية في معرض "ماكس- 2019" الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو
الطائرة البرمائية الروسية "Be-200ChS" تقوم برحلة استعراضية في معرض "ماكس- 2019" الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو
أعضاء فريق "صقور روسيا" للاستعراضات الجوية في مطار "تولماتشيفو" في نوفوسيبيرسك، خلال الاستعدادات لعرض جوي كجزء من حملة "الخدمة التعاقدية في القوات الجوية - خيارك"
أعضاء فريق "صقور روسيا" للاستعراضات الجوية في مطار "تولماتشيفو" في نوفوسيبيرسك، خلال الاستعدادات لعرض جوي كجزء من حملة "الخدمة التعاقدية في القوات الجوية - خيارك"
فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، على متن طائرات "Su-30SM"، خلال عرض في الذكرى العاشرة بعد المئة للقوات الجوية الروسية، في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني للثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في أودينتسوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو
فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، على متن طائرات "Su-30SM"، خلال عرض في الذكرى العاشرة بعد المئة للقوات الجوية الروسية، في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني للثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في أودينتسوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو
زوار الفقرة الروسية من مسابقة "أفيادارتس- 2016" الدولية في ميدان اختبار "تشودا" التابع للقوات الجوية الروسية، بالقرب من فيودوسيا. وتظهر طائرة هجومية من طراز "سو-25" في الخلفية
زوار الفقرة الروسية من مسابقة "أفيادارتس- 2016" الدولية في ميدان اختبار "تشودا" التابع للقوات الجوية الروسية، بالقرب من فيودوسيا. وتظهر طائرة هجومية من طراز "سو-25" في الخلفية
قاذفات "Tu-22M3" بعيدة المدى الأسرع من الصوت والحاملة للصواريخ، خلال العرض الجوي في مهرجان Forsage" "2017 للطيران، المخصص للذكرى 105 لتأسيس القوات الجوية الروسية
قاذفات "Tu-22M3" بعيدة المدى الأسرع من الصوت والحاملة للصواريخ، خلال العرض الجوي في مهرجان Forsage" "2017 للطيران، المخصص للذكرى 105 لتأسيس القوات الجوية الروسية