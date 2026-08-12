روسيا تحتفي بيوم القوات الجوية

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الجيش الروسي يستهدف بنى تحتية وسفنا في 3 موانئ أوكرانية - الدفاع الروسية
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الحدث من سبوتنيك
الجريمة الرقمية تدخل الاقتصاد من بابه العريض... في لبنان: لماذا يعترض الصيادون على قانون الصيد البحري الجديد؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إيطاليا تحجز مقعداً في صفوف جنوب لبنان... اتفاقية الدفاع المشترك تثير قلق إسرائيل، فما هو موقف مصر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أزمة البحر الميت: إرث طبيعي عالمي يواجه الموت البطيء
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تحذر من ان تفشي "إيبولا" في الكونغو يتجاوز جهود الاحتواء
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
09:34 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... مصلحة الليطاني تمدد المهل وتخفض الغرامات، فماذا في التفاصيل ؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
لبنان يسدل الستار على الموسم الكروي.. وعرش إنفانتينو تحت التهديد
12:03 GMT
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مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
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البرنامج المسائي
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صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
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بلا قيود
خبير: ممر "شمال – جنوب" يفتح أمام روسيا أسواقا ومنافذ جديدة
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59 د
ملفات ساخنة
هل تستخدم إسرائيل مشروع ”الشرق الجديد“ لاحتلال أراضي جديدة جنوب سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة "خطوط المحمول" تكشف شبكة احتيال كبرى.. كيف تُسرق أموال المصريين بأسماء آخرين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان ... مصلحة الليطاني تمدد المهل وتخفض الغرامات، فماذا في التفاصيل ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
في إسرائيل حملة تحريض على الأطباء العرب ... من الرياض، هل يتجه العالم نحو مرحلة جديدة في مفهوم الاستثمار؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:29 GMT
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من الملعب
لبنان يسدل الستار على الموسم الكروي.. وعرش إنفانتينو تحت التهديد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مبادرة "فوق الـ 40“ هل تُغير النظرة التقليدية للتوظيف في مصر
09:31 GMT
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الحدث من سبوتنيك
السيادة الرقمية في الخليج... بين توطين البيانات وامتلاك القدرة على التصرف
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مرايا العلوم
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12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
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14 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:46 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
هل تستخدم إسرائيل مشروع ”الشرق الجديد“ لاحتلال أراضي جديدة جنوب سوريا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:44 GMT
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بلا قيود
ماذا وراء الموقف الكولومبي المفاجئ من الجولان؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن يشهد تصعيدا غير مسبوق على عدة جبهات مع دعوات أممية لضبط النفس
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الكون يفتح أبوابه بكسوف شمسي وزخات البرشاويات اصطفاف الكواكب في تزامن نادر، وكبار السن أكثر قدرة مما نعتقد
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https://sarabic.ae/20260812/1115963157.html
روسيا تحتفي بيوم القوات الجوية
روسيا تحتفي بيوم القوات الجوية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تظهر احتفاء القوات الجوية الروسية بيومها. 12.08.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

روسيا تحتفي بيوم القوات الجوية

12:25 GMT 12.08.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تظهر احتفاء القوات الجوية الروسية بيومها.
© Sputnik . Alexander Nesterov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تحليق مقاتلات "سو-27" التابعة لفريق "الفرسان الروس" الاستعراضي، في معرض "كوبينكا" الجوي، المخصص للذكرى السنوية الـ75 لمركز الطيران والذكرى السنوية 22 للفريق

صورة تظهر تحليق مقاتلات &quot;سو-27&quot; التابعة لفريق &quot;الفرسان الروس&quot; الاستعراضي، في معرض &quot;كوبينكا&quot; الجوي، المخصص للذكرى السنوية الـ75 لمركز الطيران والذكرى السنوية 22 للفريق - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Alexander Nesterov
/
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صورة تظهر تحليق مقاتلات "سو-27" التابعة لفريق "الفرسان الروس" الاستعراضي، في معرض "كوبينكا" الجوي، المخصص للذكرى السنوية الـ75 لمركز الطيران والذكرى السنوية 22 للفريق

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة طلاب أكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية في العرض العسكري، الذي أُقيم تكريمًا للذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى

مشاركة طلاب أكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية في العرض العسكري، الذي أُقيم تكريمًا للذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Maishev
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مشاركة طلاب أكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية في العرض العسكري، الذي أُقيم تكريمًا للذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جوية تظهر طائرات ومروحيات في متحف القوات الجوية الروسية في مونينو. يُعدّ متحف القوات الجوية الروسية، المتحف الوحيد للطيران في البلاد، ويضمّ معروضاته بشكل أساسي طائرات ومروحيات وطائرات شراعية ومعدات طيران أخرى بالحجم الطبيعي

صورة جوية تظهر طائرات ومروحيات في متحف القوات الجوية الروسية في مونينو. يُعدّ متحف القوات الجوية الروسية، المتحف الوحيد للطيران في البلاد، ويضمّ معروضاته بشكل أساسي طائرات ومروحيات وطائرات شراعية ومعدات طيران أخرى بالحجم الطبيعي - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Maksim Blinov
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صورة جوية تظهر طائرات ومروحيات في متحف القوات الجوية الروسية في مونينو. يُعدّ متحف القوات الجوية الروسية، المتحف الوحيد للطيران في البلاد، ويضمّ معروضاته بشكل أساسي طائرات ومروحيات وطائرات شراعية ومعدات طيران أخرى بالحجم الطبيعي

© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة هجومية من طراز "سو-25" تُقدّم عرضًا جويًا في عرض "يوم النصر" في كوبينكا

طائرة هجومية من طراز &quot;سو-25&quot; تُقدّم عرضًا جويًا في عرض &quot;يوم النصر&quot; في كوبينكا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Sergeev
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طائرة هجومية من طراز "سو-25" تُقدّم عرضًا جويًا في عرض "يوم النصر" في كوبينكا

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة تزويد بالوقود من طراز "إيل-78" خلال مناورات الطيران التكتيكي لأسطول البحر الأسود في منطقة "ييسك"

طائرة تزويد بالوقود من طراز &quot;إيل-78&quot; خلال مناورات الطيران التكتيكي لأسطول البحر الأسود في منطقة &quot;ييسك&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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طائرة تزويد بالوقود من طراز "إيل-78" خلال مناورات الطيران التكتيكي لأسطول البحر الأسود في منطقة "ييسك"

© Sputnik . Artem Zhitenev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر أعضاء فريق "سويفتس" للاستعراضات الجوية، دميتري ريزيفولوف، دميتري زوبكوف، دينيس كوزنيتسوف (من اليسار إلى اليمين)، خلال احتفالات يوم القوات الجوية الروسية في ليبيتسك

صورة تظهر أعضاء فريق &quot;سويفتس&quot; للاستعراضات الجوية، دميتري ريزيفولوف، دميتري زوبكوف، دينيس كوزنيتسوف (من اليسار إلى اليمين)، خلال احتفالات يوم القوات الجوية الروسية في ليبيتسك - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Artem Zhitenev
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صورة تظهر أعضاء فريق "سويفتس" للاستعراضات الجوية، دميتري ريزيفولوف، دميتري زوبكوف، دينيس كوزنيتسوف (من اليسار إلى اليمين)، خلال احتفالات يوم القوات الجوية الروسية في ليبيتسك

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مروحية هجومية روسية من طراز "كا-52" (التمساح)، في موقع اختبار "تشاودا" التابع للقوات الجوية الروسية بالقرب من فيودوسيا

مروحية هجومية روسية من طراز &quot;كا-52&quot; (التمساح)، في موقع اختبار &quot;تشاودا&quot; التابع للقوات الجوية الروسية بالقرب من فيودوسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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مروحية هجومية روسية من طراز "كا-52" (التمساح)، في موقع اختبار "تشاودا" التابع للقوات الجوية الروسية بالقرب من فيودوسيا

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

قاذفات إستراتيجية وحاملات صواريخ روسية من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الروسية، تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو، خلال البروفة النهائية للعرض العسكري الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى

قاذفات إستراتيجية وحاملات صواريخ روسية من طراز &quot;تو-95 إم إس&quot; تابعة للقوات الجوية الروسية، تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو، خلال البروفة النهائية للعرض العسكري الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قاذفات إستراتيجية وحاملات صواريخ روسية من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الروسية، تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو، خلال البروفة النهائية للعرض العسكري الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات قاذفة روسية من طراز "سو-34" ومقاتلات متعددة المهام من طراز" سو-30 إس إم"، في فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار الروسي

مقاتلات قاذفة روسية من طراز &quot;سو-34&quot; ومقاتلات متعددة المهام من طراز&quot; سو-30 إس إم&quot;، في فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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مقاتلات قاذفة روسية من طراز "سو-34" ومقاتلات متعددة المهام من طراز" سو-30 إس إم"، في فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار الروسي

© Sputnik . Kirill Norton / الانتقال إلى بنك الصور

مروحيات هجومية روسية من طراز "كا-52" تابعة للقوات الجوية الروسية، في مطار بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

مروحيات هجومية روسية من طراز &quot;كا-52&quot; تابعة للقوات الجوية الروسية، في مطار بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Norton
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مروحيات هجومية روسية من طراز "كا-52" تابعة للقوات الجوية الروسية، في مطار بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Russian pilot gives the thumbs up (cropped image)

طيار حربي روسي يرفع إبهامه علامة على الموافقة على إجراءات السلامة قبل الإقلاع

طيار حربي روسي يرفع إبهامه علامة على الموافقة على إجراءات السلامة قبل الإقلاع - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Russian pilot gives the thumbs up (cropped image)

طيار حربي روسي يرفع إبهامه علامة على الموافقة على إجراءات السلامة قبل الإقلاع

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فنيون يقومون بسحب مظلة السحب، خلال جولة التصفيات الإقليمية لمسابقة التدريب الدولية لأطقم الطيران "Aviadarts-2021"، في فوج الطيران بالمنطقة العسكرية الجنوبية، إقليم كراسنودار السوري

فنيون يقومون بسحب مظلة السحب، خلال جولة التصفيات الإقليمية لمسابقة التدريب الدولية لأطقم الطيران &quot;Aviadarts-2021&quot;، في فوج الطيران بالمنطقة العسكرية الجنوبية، إقليم كراسنودار السوري - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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فنيون يقومون بسحب مظلة السحب، خلال جولة التصفيات الإقليمية لمسابقة التدريب الدولية لأطقم الطيران "Aviadarts-2021"، في فوج الطيران بالمنطقة العسكرية الجنوبية، إقليم كراسنودار السوري

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

الطائرة البرمائية الروسية "Be-200ChS" تقوم برحلة استعراضية في معرض "ماكس- 2019" الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو

الطائرة البرمائية الروسية &quot;Be-200ChS&quot; تقوم برحلة استعراضية في معرض &quot;ماكس- 2019&quot; الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Pitalev
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الطائرة البرمائية الروسية "Be-200ChS" تقوم برحلة استعراضية في معرض "ماكس- 2019" الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء فريق "صقور روسيا" للاستعراضات الجوية في مطار "تولماتشيفو" في نوفوسيبيرسك، خلال الاستعدادات لعرض جوي كجزء من حملة "الخدمة التعاقدية في القوات الجوية - خيارك"

أعضاء فريق &quot;صقور روسيا&quot; للاستعراضات الجوية في مطار &quot;تولماتشيفو&quot; في نوفوسيبيرسك، خلال الاستعدادات لعرض جوي كجزء من حملة &quot;الخدمة التعاقدية في القوات الجوية - خيارك&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أعضاء فريق "صقور روسيا" للاستعراضات الجوية في مطار "تولماتشيفو" في نوفوسيبيرسك، خلال الاستعدادات لعرض جوي كجزء من حملة "الخدمة التعاقدية في القوات الجوية - خيارك"

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، على متن طائرات "Su-30SM"، خلال عرض في الذكرى العاشرة بعد المئة للقوات الجوية الروسية، في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني للثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في أودينتسوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو

فريق &quot;الفرسان الروس&quot; للاستعراضات الجوية، على متن طائرات &quot;Su-30SM&quot;، خلال عرض في الذكرى العاشرة بعد المئة للقوات الجوية الروسية، في مجمع &quot;باتريوت&quot; العسكري الوطني للثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في أودينتسوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، على متن طائرات "Su-30SM"، خلال عرض في الذكرى العاشرة بعد المئة للقوات الجوية الروسية، في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني للثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في أودينتسوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار الفقرة الروسية من مسابقة "أفيادارتس- 2016" الدولية في ميدان اختبار "تشودا" التابع للقوات الجوية الروسية، بالقرب من فيودوسيا. وتظهر طائرة هجومية من طراز "سو-25" في الخلفية

زوار الفقرة الروسية من مسابقة &quot;أفيادارتس- 2016&quot; الدولية في ميدان اختبار &quot;تشودا&quot; التابع للقوات الجوية الروسية، بالقرب من فيودوسيا. وتظهر طائرة هجومية من طراز &quot;سو-25&quot; في الخلفية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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زوار الفقرة الروسية من مسابقة "أفيادارتس- 2016" الدولية في ميدان اختبار "تشودا" التابع للقوات الجوية الروسية، بالقرب من فيودوسيا. وتظهر طائرة هجومية من طراز "سو-25" في الخلفية

© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور

قاذفات "Tu-22M3" بعيدة المدى الأسرع من الصوت والحاملة للصواريخ، خلال العرض الجوي في مهرجان Forsage" "2017 للطيران، المخصص للذكرى 105 لتأسيس القوات الجوية الروسية

قاذفات &quot;Tu-22M3&quot; بعيدة المدى الأسرع من الصوت والحاملة للصواريخ، خلال العرض الجوي في مهرجان Forsage&quot; &quot;2017 للطيران، المخصص للذكرى 105 لتأسيس القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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قاذفات "Tu-22M3" بعيدة المدى الأسرع من الصوت والحاملة للصواريخ، خلال العرض الجوي في مهرجان Forsage" "2017 للطيران، المخصص للذكرى 105 لتأسيس القوات الجوية الروسية

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