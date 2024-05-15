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خبير عسكري يكشف عن مطالبات في إسرائيل لاستخدام النووي ومهمة "المنطاد" الذي دمره "حزب الله"
خبير عسكري يكشف عن مطالبات في إسرائيل لاستخدام النووي ومهمة "المنطاد" الذي دمره "حزب الله"
سبوتنيك عربي
رأى العميد اللبناني المتقاعد والخبير العسكري منير شحادة، أنّ "حركة "حماس" أظهرت أنها تملك قدرات عالية ولا تزال حتى الساعة تستفيد من الأنفاق، وفي بداية العملية... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T11:08+0000
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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الرأي العام الإسرائيلي وبعد عرض شريط فيديو يكشف ما يحدث في شرق رفح، طالب باستخدام السلاح النووي، وهذا مؤشر على خسارة الإسرائيلي للمعركة".وأضاف أنّ "إلغاء شحنات الأسلحة الأميركية المساعدة لإسرائيل، ما هي سوى ازدواجية في المعايير، والبيت الأبيض يحاول أن يقول للرأي العام الغربي والأوروبي خصوصاً، أنّ الادارة الأميركية لا علاقة لها بدم الأبرياء، ويأتي ذلك مقابل تصريح مسؤول إسرائيلي كبير يحاول تكذيب الولايات المتحدة معلناً أنّ التنسيق بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي منقطع النظير".واعتبر شحادة أنّ "القضاء الدولي كذبة كبيرة وهو بيد الغرب، والديمقراطية الغربية هي كذبة كبير، وما يجري في العالم من اعتصامات ومظاهرات باتت تشكل أزمة عقائدية وطائفية وثقافية، وما يحدث في المجتمع الغربي من فضائح جعل كل مظلوم يواجه بالقوة و لا يعتمد على القرارات الدولية".واعتبر شحادة أنّ حركة "حماس" اعتمدت أسلوبا جديدا في معركتها، الأمر الذي جعل الجيش الإسرائيلي يتخبّط، ويجب على العالم أن يعرف أنّ خلال 8 أشهر من المعركة في غزّة، إسرائيل استعملت أكثر من 85% من قدراتها القتالية فيما "حماس" كل يوم تخرج بمفاجآت جديدة".وحول جبهة جنوب لبنان قال شحادة: "لا يمكن فصل جبهة الجنوب عن غزة، والولايات المتحدة الأميركية مقتنعة بهذا الأمر"، كاشفاً أنّ "معالجة مشكلة الحدود البحرية كانت على طاولة البحث منذ ما قبل 7 أكتوبر، لأن الموفد الأميركي "آموس هوكستين" أُرسل إلى لبنان على اعتبار أنه نجح في إنجاز ترسيم الحدود البحرية، وحينها أكّد هوكستين أنه يمكن البحث في ملف مزارع شبعا".وفي ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701 صرّح بأنّه "عندما تحل مشكلة مزارع شبعا وعندما تتعهّد اسرائيل بعدم خرق السيادة اللبنانية يختفي الظهور المسلح"، معتبراً انّ "الحديث عن إنسحاب قوات "الرضوان" من جنوب لبنان أمر غير واقعي، على اعتبار أن هؤلاء هم أبناء البلدات الجنوبية".ورأى شحادة أنّ "حزب الله" اللبناني نجح في عملية الإشغال للجيش الإسرائيلي، لا سيما وأنّه أجبر 200 ألف مستوطن على ترك منازلهم، إضافة إلى تعطّل الموسم الدراسي، "وحزب الله" اللبناني لا يستهدف المدنيين"، وتابع: "قاعدة ميرون مهمّة بالنسبة للتحكم الجوّي، وبعد تعطلها اضطرت إسرائيل إلى استخدام المنطاد التجسسي فاستهدفته المقاومة".وأردف شحادة أنّ "استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية من قبل "حزب الله" جعل القبة الحديدية غير فعالة، لا سيما وانّه تم الهاء هذه القبة بالمسيرات وتنفيذ العمليات المطلوبة".كما رأى أنّ "اللقاء بين "حماس" و"حزب الله" اللبناني يؤكّد على مبدأ وحدة الساحات وأنّ التنسيق بين فصائل المقاومة على مستوى عال جداً ".كما تطرّق شحادة إلى العمليات في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية شكّلت حلفاً بحريّاً للتصدي لعمليات اليمن ولكنها فشلت، بالنسبة للملاحة البحرية، أيّ خطر على السفن العابرة في منطقة البحر الأحمر يعتبر إنجاز، لأن هذا الأمر مكلف جداً بالنسبة لهذا الحلف".
https://sarabic.ae/20240515/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قيادي-ميداني-بارز-في-حزب-الله-حنوب-لبنان-1088845933.html
https://sarabic.ae/20240514/حزب-الله-يعلن-إسقاط-منطاد-تجسس-إسرائيلي-فيديو-1088830914.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

خبير عسكري يكشف عن مطالبات في إسرائيل لاستخدام النووي ومهمة "المنطاد" الذي دمره "حزب الله"

11:08 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي يعرض نفق قال إن حماس استخدمته لمهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر.
الجيش الإسرائيلي يعرض نفق قال إن حماس استخدمته لمهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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رأى العميد اللبناني المتقاعد والخبير العسكري منير شحادة، أنّ "حركة "حماس" أظهرت أنها تملك قدرات عالية ولا تزال حتى الساعة تستفيد من الأنفاق، وفي بداية العملية العسكرية على رفح قامت "المقاومة" بقصف معبر كرم أبو سالم ووجهت رسالة قاسية إلى إسرائيل".
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الرأي العام الإسرائيلي وبعد عرض شريط فيديو يكشف ما يحدث في شرق رفح، طالب باستخدام السلاح النووي، وهذا مؤشر على خسارة الإسرائيلي للمعركة".
وأضاف أنّ "إلغاء شحنات الأسلحة الأميركية المساعدة لإسرائيل، ما هي سوى ازدواجية في المعايير، والبيت الأبيض يحاول أن يقول للرأي العام الغربي والأوروبي خصوصاً، أنّ الادارة الأميركية لا علاقة لها بدم الأبرياء، ويأتي ذلك مقابل تصريح مسؤول إسرائيلي كبير يحاول تكذيب الولايات المتحدة معلناً أنّ التنسيق بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي منقطع النظير".
واعتبر شحادة أنّ "القضاء الدولي كذبة كبيرة وهو بيد الغرب، والديمقراطية الغربية هي كذبة كبير، وما يجري في العالم من اعتصامات ومظاهرات باتت تشكل أزمة عقائدية وطائفية وثقافية، وما يحدث في المجتمع الغربي من فضائح جعل كل مظلوم يواجه بالقوة و لا يعتمد على القرارات الدولية".
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واعتبر شحادة أنّ حركة "حماس" اعتمدت أسلوبا جديدا في معركتها، الأمر الذي جعل الجيش الإسرائيلي يتخبّط، ويجب على العالم أن يعرف أنّ خلال 8 أشهر من المعركة في غزّة، إسرائيل استعملت أكثر من 85% من قدراتها القتالية فيما "حماس" كل يوم تخرج بمفاجآت جديدة".
وحول جبهة جنوب لبنان قال شحادة: "لا يمكن فصل جبهة الجنوب عن غزة، والولايات المتحدة الأميركية مقتنعة بهذا الأمر"، كاشفاً أنّ "معالجة مشكلة الحدود البحرية كانت على طاولة البحث منذ ما قبل 7 أكتوبر، لأن الموفد الأميركي "آموس هوكستين" أُرسل إلى لبنان على اعتبار أنه نجح في إنجاز ترسيم الحدود البحرية، وحينها أكّد هوكستين أنه يمكن البحث في ملف مزارع شبعا".
وفي ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701 صرّح بأنّه "عندما تحل مشكلة مزارع شبعا وعندما تتعهّد اسرائيل بعدم خرق السيادة اللبنانية يختفي الظهور المسلح"، معتبراً انّ "الحديث عن إنسحاب قوات "الرضوان" من جنوب لبنان أمر غير واقعي، على اعتبار أن هؤلاء هم أبناء البلدات الجنوبية".
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ورأى شحادة أنّ "حزب الله" اللبناني نجح في عملية الإشغال للجيش الإسرائيلي، لا سيما وأنّه أجبر 200 ألف مستوطن على ترك منازلهم، إضافة إلى تعطّل الموسم الدراسي، "وحزب الله" اللبناني لا يستهدف المدنيين"، وتابع: "قاعدة ميرون مهمّة بالنسبة للتحكم الجوّي، وبعد تعطلها اضطرت إسرائيل إلى استخدام المنطاد التجسسي فاستهدفته المقاومة".
وأردف شحادة أنّ "استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية من قبل "حزب الله" جعل القبة الحديدية غير فعالة، لا سيما وانّه تم الهاء هذه القبة بالمسيرات وتنفيذ العمليات المطلوبة".
كما رأى أنّ "اللقاء بين "حماس" و"حزب الله" اللبناني يؤكّد على مبدأ وحدة الساحات وأنّ التنسيق بين فصائل المقاومة على مستوى عال جداً ".
كما تطرّق شحادة إلى العمليات في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية شكّلت حلفاً بحريّاً للتصدي لعمليات اليمن ولكنها فشلت، بالنسبة للملاحة البحرية، أيّ خطر على السفن العابرة في منطقة البحر الأحمر يعتبر إنجاز، لأن هذا الأمر مكلف جداً بالنسبة لهذا الحلف".
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