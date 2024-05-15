https://sarabic.ae/20240515/قائد-عسكري-إسرائيلي-استمرار-القتال-في-غزة-يكبدنا-أضرارا-جسيمة-وخسائر-اقتصادية-كبيرة-1088851626.html

قائد عسكري إسرائيلي: استمرار القتال في غزة يكبدنا أضرارا جسيمة وخسائر اقتصادية كبيرة

قائد عسكري إسرائيلي: استمرار القتال في غزة يكبدنا أضرارا جسيمة وخسائر اقتصادية كبيرة

سبوتنيك عربي

أكد اللواء احتياط في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أن أعضاء "الكابينت" هم المسؤولون عن الإخفاق الذي لم تشهد مثله إسرائيل من قبل. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T08:08+0000

2024-05-15T08:08+0000

2024-05-15T08:08+0000

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وحذر بريك، في تصريحات له، من أن "الأسوأ لم يأتِ بعد، وأن قادة الحرب يدفعون إسرائيل نحو حرب إقليمية متعددة الساحات من دون أن يستعدوا لها"، مؤكدًا أن "استمرار القتال في غزة يكبد إسرائيل أضرارا جسيمة وخسائر اقتصادية كبيرة".وقال إن "الجيش لا يملك القدرة على إسقاط حماس حتى لو طال أمد الحرب"، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك سوى مخرج واحد من المأزق وهو وقف الحرب في غزة".كما حذر من أن "عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف الجيش"، مؤكدًا أن "دخول رفح الفلسطينية سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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https://sarabic.ae/20240515/عبد-الهادي-لـسبوتنيك--أيّ-قوة-أجنبيّة-تتواجد-في-غزة-سنتعامل-معها-على-أساس-أنّها-احتلال-1088847616.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم