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قناة إسرائيلية: اندلاع حريق على بعد 50 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة
قناة إسرائيلية: اندلاع حريق على بعد 50 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع حريق على بعد 50 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T19:57+0000
2024-05-15T19:57+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة انفجرت على بعد نحو 50 كم من الحدود اللبناني عند مفرق الجولاني تحديدا، وألحقت أضرارا بالمكان دون الإعلان عن وقوع إصابات حتى الآن.وفي السياق نفسه، أطلق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أكثر من 100 صاروخ على مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عناصر حزب الله" أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه قاعدة ميرون الإسرائيلية العسكرية وثكنة برانيت بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية"، مضيفا أن "الدخان شوهد يتصاعد من القاعدتين الإسرائيليتين مع سماع أصوات انفجار الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية التي أطلقتها منظومات الدفاع الجوي".من جانبه، أعلن "حزب الله" في بيان، أن عناصره "قصفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وأصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها وقصفوا ‏مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وأصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل".كما ذكر الحزب في بيان آخر أنه "استهدف ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية الإسرائيلية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا، مؤكدا إصابتها وتدميرها"، متابعا أن "الاستهداف جاء في إطار الرد ‏على مقتل القائد في حزب الله بمدينة صور يوم أمس الثلاثاء".وكان القائد الميداني في "حزب الله" حسين مكي قد قُتل، مساء أمس الثلاثاء، باستهداف إسرائيلي لسيارته على طريق عام مدينة صور في جنوبي لبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240514/حزب-الله-يعلن-إسقاط-منطاد-تجسس-إسرائيلي-فيديو-1088830914.html
https://sarabic.ae/20240515/وسط-عاصفة-كبيرة-وزراء-إسرائيليون-يطالبون-بإقالة-غالانت-بشأن-تصريحاته-عن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1088874885.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله

قناة إسرائيلية: اندلاع حريق على بعد 50 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة

19:57 GMT 15.05.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع حريق على بعد 50 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة انفجرت على بعد نحو 50 كم من الحدود اللبناني عند مفرق الجولاني تحديدا، وألحقت أضرارا بالمكان دون الإعلان عن وقوع إصابات حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أطلق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أكثر من 100 صاروخ على مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
"حزب الله" يعلن إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي... فيديو
أمس, 13:34 GMT
وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عناصر حزب الله" أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه قاعدة ميرون الإسرائيلية العسكرية وثكنة برانيت بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية"، مضيفا أن "الدخان شوهد يتصاعد من القاعدتين الإسرائيليتين مع سماع أصوات انفجار الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية التي أطلقتها منظومات الدفاع الجوي".
من جانبه، أعلن "حزب الله" في بيان، أن عناصره "قصفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وأصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها وقصفوا ‏مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وأصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل".
كما ذكر الحزب في بيان آخر أنه "استهدف ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية الإسرائيلية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا، مؤكدا إصابتها وتدميرها"، متابعا أن "الاستهداف جاء في إطار الرد ‏على مقتل القائد في حزب الله بمدينة صور يوم أمس الثلاثاء".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
وسط عاصفة كبيرة.. وزراء إسرائيليون يطالبون بإقالة غالانت بشأن تصريحاته عن اليوم التالي للحرب على غزة
18:27 GMT
وكان القائد الميداني في "حزب الله" حسين مكي قد قُتل، مساء أمس الثلاثاء، باستهداف إسرائيلي لسيارته على طريق عام مدينة صور في جنوبي لبنان.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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