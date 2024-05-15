https://sarabic.ae/20240515/محللون-يفسرون-محاولات-بريطانيا-لكسب-ود-قيادات-الشرق-الليبي-1088868232.html

محللون يفسرون محاولات بريطانيا لكسب ود قيادات الشرق الليبي

محللون يفسرون محاولات بريطانيا لكسب ود قيادات الشرق الليبي

سبوتنيك عربي

تحركات للمملكة المُتحدة في شرق ليبيا، ولقاء جمع سفيرها مارتن لونغدن بقائد الجيش الليبي المُشير خليفة حفتر يوم أمس الثلاثاء، تباحث فيه الطرفان التطورات السياسية... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T15:56+0000

2024-05-15T15:56+0000

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هل هذه المساعي جادة في دعم الانتخابات المرتقبة في ليبيا أم أن الدعم لأطراف معينة هو السائد في هذه التحركات، محللون يفسرون حيثيات هذه الزيارة.أسباب الزيارةمن جانبه، يرى المحلل السياسي، جمال شلوف، أن "زيارة السفير البريطاني مارتن لونغدن تأتي في إطار الحراك السياسي الذي تقوم به المملكة المتحدة في ليبيا خلال هذه الفترة، وعلى الأرجح أن المناقشة تمت في الإطار السياسي كون أن القيادة العامة كانت أحد الأطراف التي تم دعوتها من قبل المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي للحوار السياسي الذي لم يكتب له الانعقاد، وهذا الأمر واضح حتى من النشر الإعلامي الذي أعقب الزيارة".وقال شلوف في حديثه لـ "سبوتنيك": "ربما تحاول بريطانيا استرداد شيء من علاقتها الودودة في شرق ليبيا، التي تدهورت كثيرا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الانحياز الواضح للحكومة البريطانية للأطراف التي تتمترس خلف المليشيات في غرب ليبيا، لذا ربما تحاول حاليا أن تلعب دور الوسيط السياسي المحايد الذي يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية".وأضاف شلوف أن "كل التصريحات والبيانات البريطانية أو التي تشارك فيها بريطانيا حول ليبيا، تؤكد دعمهم لخيار الانتخابات في ليبيا كحل للازمة، لكن هذه التصريحات السابقة لم تترجم إلي دعم حقيقي لانتخابات حرة ونزيهة، بل دعمت أطراف ليبية معينة".وتابع المحلل السياسي: "تنصلت بريطانيا من وعودها حول الانتخابات وعرقلتها، وسنرى خلال الفترة القادمة إن كانت بريطانيا فعلا ستدعم الخيار الانتخابي، أم أن أفعالها ستكون عكس التصريحات وستستمر في دعم المعرقلين كما فعلت في السابق".أجندة مُبطنةفيما يرى المحلل السياسي، محمد قشوط، أن اللقاء الذي جرى بين القائد العام للقوات المسلحة والسفير البريطاني تأتي في ذات الإطار مع الزيارات المتتالية للوفود وسفراء الدول الأوروبية، هذه الزيارات تأتي في ظاهرها للنقاش حول ملفات الهجرة واعادة الإعمار وكيفية وضع حل للمأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا، وفي باطنها هي محاولات وضغوطات يمارسونها على القوات المسلحة لفك ارتباطها وإنهاء تعاونها العسكري مع دولة روسيا.وأكد قشوط في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن هذه الزيارة لن تخرج عن إطار المحاولة البريطانية لثني القوات المسلحة عن موقفها، ولكن القوات المُسلحة لن تبتلع الطعم الذي يريده الأوروبيين أن تبتلعه، مشيرا إلى أنه "بحكم التجربة التي مرت بها ليبيا أن الموقف الدولي لا يزال غير جاد نحو الضغط والدفع باتجاه الانتخابات في ليبيا".وأضاف: "الفوضى التي تعيشها ليبيا تقدم لهم خدمات أفضل من الاستقرار الذي قد ينتج عنه تولي البلاد نظام قد لا يكون متوافق مع التوجهات الأمريكية والأوروبية على وجه الخصوص خاصة تخوفهم من أن تنتج الانتخابات شخصية لا يستطيعون التعامل معها".وأكد أنه "لا يرى أي تعويل على المساعي الدولية، كونها لا تزال تدعم بعض الأطراف المحلية من الميليشيات المُسلحة والتي عرفها عنها رفضها أي عملية انتخابية قد لا تضمن لهم تواجدهم في المشهد مجدداً".زيارات غير مسبوقةوفي ذات السياق، قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن اللقاء الذي جرى يوم الأمس الثلاثاء بين المُشير خليفة حفتر وسفير المملكة المُتحدة أمر مهم جداً، خاصة وأن هناك تهافت من سفراء دول الاتحاد الأوروبي على الرجمة.وأكد في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن المجتمع الدولي غير سياسته تجاه ليبيا، وأن هذه الدول تبحث رجل قادر على بناء دولة، وذلك في ظل الصراعات في دول المنطقة المُحيطة بليبيا.وتابع المحلل السياسي: "ترى هذه الدول بأن ليبيا ذات مكانة هامة، ورأت بريطانيا نفسها بعيدة عن ذلك كونها كانت قريبة من الأطراف السياسية في غرب ليبيا، ولأول مرة يأتي سفير للمملكة المُتحدة إلى قيادة الجيش، خاصة بعد أن أشاد السفير بجهود قيادة الجيش في المنطقة وحماية الحدود الليبية".لهذا يرى أمطيريد أن التباحث مع شرق ليبيا هام جدا، وأن من أهم الإجراءات التي ربما سوف تمضي بها بريطانيا وأمريكا هي دعم الجيش الليبي في شرق ليبيا لكونها جسم مؤثر ومسيطر على خلاف باقي الأجسام الأخرى في الغرب الليبي.وأوضح أن تهافت السفراء على الرجمة والقيادة العامة للجيش الليبي يُعد أمرا مهما، ويسهم ذلك في تغيير السياسات الخارجية تجاه قيادة الجيش، ويخلق هذا الأمر علاقات متبادلة للجيش الليبي مع باقي الدول، ولن تكون قيادة الجيش منطوية تحت أي دولة بعينها.

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