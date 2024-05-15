https://sarabic.ae/20240515/مدير-المنتخب-السوري-قرار-مباراة-كوريا-يصدر-قريبا-و3-لاعبين-جدد-سينضمون-لـ-نسور-قاسيون-1088854295.html
مدير المنتخب السوري: قرار مباراة كوريا يصدر قريبا... و3 لاعبين جدد سينضمون لـ "نسور قاسيون"
مدير المنتخب السوري: قرار مباراة كوريا يصدر قريبا... و3 لاعبين جدد سينضمون لـ "نسور قاسيون"
سبوتنيك عربي
ما يزال الشارع الرياضي السوري ينتظر القرار المتعلق بمكان وموعد إقامة مباراة "نسور قاسيون" أمام كوريا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:28+0000
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ومن المفترض أن تقام المباراة في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، في السادس من شهر يونيو/حزيران المقبل.مباراة سوريا وكوريا الشماليةترفض كوريا الديمقراطية استضافة المباريات على أرضها، وامتنعت عن إقامة اللقاء مع اليابان الذي كان مقرراً يوم 26/3/2024 في العاصمة بيونغ يانغ، وعلى أثر ذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز اليابان (3-0) في المباراة، التي ألغيت إثر قرار من اتحاد الكرة في كوريا الشمالية.وقال إن "الاتحاد السوري خاطب الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن المباراة، وزوّدهما بكل الوثائق المطلوبة بشأن منتخب سورية حتى يكون جاهزاً للسفر حال صدور القرار النهائي".لاعبون جدد في المنتخب السوريمع إعلان مدرب المنتخب السوري هيكتور كوبر قائمة "نسور قاسيون" للتصفيات الآسيوية، حضر لاعبون مغتربون للمرة الأولى، مثل هيسار إبراهيم، وبابلو صباغ، وخليل إلياس، وأنطونيو يعقوب، وأيهم أوسو، وألمار إبراهيم، والحارس مكسيم صراف.وفي الفترة الماضية، استدعى كوبر لاعبين جدداً من أصول سوريّة هم نوح شمعون، وداليهو إيراندوست، ومحمود داوود.وبيّن فتح الله أن كوبر سيصل إلى سوريا الأسبوع المقبل، وبناء على القرار بشأن مباراة كوريا الشمالية ستُتخذ ترتيبات استدعاء اللاعبين، خاصة أن الكثير منهم ملتزمون مع أنديتهم في الدوريات المختلفة.ويحتل المنتخب السوري وصافة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية خلف اليابان برصيد 7 نقطة، بعد تغلبه على كوريا الشمالية بهدف وتعادله (1/1)مع ميانمار ثم الفوز عليها بسبعة أهداف دون رد، فيما خسر أمام اليابان بخمسة أهداف.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مدير المنتخب السوري: قرار مباراة كوريا يصدر قريبا... و3 لاعبين جدد سينضمون لـ "نسور قاسيون"
ما يزال الشارع الرياضي السوري ينتظر القرار المتعلق بمكان وموعد إقامة مباراة "نسور قاسيون" أمام كوريا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ومن المفترض أن تقام المباراة في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، في السادس من شهر يونيو/حزيران المقبل.
وكشف مدير منتخب سوريا لكرة القدم موفق فتح الله، عن عدم حصول أي شيء جديد بشأن إقامة المباراة، لكن القرار سيصدر خلال الـ 48 الساعة المقبلة.
مباراة سوريا وكوريا الشمالية
ترفض كوريا الديمقراطية استضافة المباريات على أرضها، وامتنعت عن إقامة اللقاء مع اليابان الذي كان مقرراً يوم 26/3/2024 في العاصمة بيونغ يانغ، وعلى أثر ذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز اليابان (3-0) في المباراة، التي ألغيت إثر قرار من اتحاد الكرة في كوريا الشمالية.
وأوضح مدير المنتخب السوري موفق فتح الله لوكالة "سبوتنيك"، أن سوريا تسعى لنقل المباراة إلى أرض محايدة لتحقيق مبدأ عدالة الفرص مثلما حصل مع اليابان، مبيناً أن سبب التأخر في حسم القرار يعود إلى وجود شروط طلب الاتحادان الآسيوي والدولي من كوريا تأمينها.
وقال إن "الاتحاد السوري خاطب الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن المباراة، وزوّدهما بكل الوثائق المطلوبة بشأن منتخب سورية حتى يكون جاهزاً للسفر حال صدور القرار النهائي".
وعن توقعاته للقرار الذي سيصدر، بيّن فتح الله أن كل الاحتمالات مطروحة ومنها اللعب بأرضٍ محايدة، و"نسور قاسيون" جاهزون لذلك.
لاعبون جدد في المنتخب السوري
مع إعلان مدرب المنتخب السوري هيكتور كوبر قائمة "نسور قاسيون" للتصفيات الآسيوية، حضر لاعبون مغتربون للمرة الأولى، مثل هيسار إبراهيم، وبابلو صباغ، وخليل إلياس، وأنطونيو يعقوب، وأيهم أوسو، وألمار إبراهيم، والحارس مكسيم صراف.
وكشف مدير المنتخب السوري بأن ثلاثة لاعبين جدد في طريقهم إلى المنتخب هم (حارس مرمى، ومهاجم، ومدافع) رافضاً الكشف عن أسمائهم.
وفي الفترة الماضية، استدعى كوبر لاعبين جدداً من أصول سوريّة هم نوح شمعون، وداليهو إيراندوست، ومحمود داوود.
وبيّن فتح الله أن كوبر سيصل إلى سوريا الأسبوع المقبل، وبناء على القرار بشأن مباراة كوريا الشمالية ستُتخذ ترتيبات استدعاء اللاعبين، خاصة أن الكثير منهم ملتزمون مع أنديتهم في الدوريات المختلفة.
ويحتل المنتخب السوري وصافة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية خلف اليابان برصيد 7 نقطة، بعد تغلبه على كوريا الشمالية بهدف وتعادله (1/1)مع ميانمار ثم الفوز عليها بسبعة أهداف دون رد، فيما خسر أمام اليابان بخمسة أهداف.