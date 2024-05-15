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https://sarabic.ae/20240515/وزير-الخارجية-المصري-تصريحات-الحكومة-الإسرائيلية-لا-تعكس-إرادتها-نحو-السلام-1088853252.html
وزير الخارجية المصري: تصريحات الحكومة الإسرائيلية لا تعكس إرادتها نحو السلام
وزير الخارجية المصري: تصريحات الحكومة الإسرائيلية لا تعكس إرادتها نحو السلام
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن مصر حريصة على إنهاء أزمة قطاع غزة، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:00+0000
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مصر
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
وزارة الخارجية المصرية
العالم العربي
إسرائيل
الأخبار
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وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "أزمة غزة أثبتت أن المجتمع الدولي غير قادر على أن ينتهج سياسات تتسق مع القواعد الدولية".وأوضح أن "مصر حذرت منذ بداية الأزمة من خطورة توسعة رقعة الصراع، وهو ما ظهرت تفاعلاته مؤخرا"، مشددًا على أهمية "وقف إطلاق النار أولا ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام".وأشار إلى أن "مصر تطالب منذ البداية بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".وطالب شكري المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب، معقبًا: "حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال".وتابع: "تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام".وأفاد بأن "أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية"، قائلا إن "إنهاء الحرب في القطاع يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة".كما لفت وزير الخارجية المصري إلى أن "مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين".
https://sarabic.ae/20240514/سامح-شكري-يعلق-على-تصريحات-يسرائيل-كاتس-إسرائيل-المتسببة-في-الأزمة-الإنسانية-بغزة-1088837648.html
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مصر, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار
مصر, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار

وزير الخارجية المصري: تصريحات الحكومة الإسرائيلية لا تعكس إرادتها نحو السلام

09:00 GMT 15.05.2024
© AFP 2023وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن مصر حريصة على إنهاء أزمة قطاع غزة، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "أزمة غزة أثبتت أن المجتمع الدولي غير قادر على أن ينتهج سياسات تتسق مع القواعد الدولية".
وأوضح أن "مصر حذرت منذ بداية الأزمة من خطورة توسعة رقعة الصراع، وهو ما ظهرت تفاعلاته مؤخرا"، مشددًا على أهمية "وقف إطلاق النار أولا ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام".
وأشار إلى أن "مصر تطالب منذ البداية بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
سامح شكري يعلق على تصريحات يسرائيل كاتس: إسرائيل المتسببة في الأزمة الإنسانية بغزة
أمس, 16:35 GMT
وطالب شكري المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب، معقبًا: "حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال".
وتابع: "تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام".
وأفاد بأن "أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية"، قائلا إن "إنهاء الحرب في القطاع يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة".
كما لفت وزير الخارجية المصري إلى أن "مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين".
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