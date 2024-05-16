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https://sarabic.ae/20240516/اقتصادي-أمريكي-الجيش-الأوكراني-لا-يتبع-الأوامر-وهناك-صراعات-حادة-في-كييف-1088914232.html
اقتصادي أمريكي: الجيش الأوكراني لا يتبع الأوامر وهناك صراعات حادة في كييف
اقتصادي أمريكي: الجيش الأوكراني لا يتبع الأوامر وهناك صراعات حادة في كييف
سبوتنيك عربي
صرّح الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يواجه أي شيء بسبب تدهور الوضع في البلاد. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T20:41+0000
2024-05-16T20:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ساكس خلال مقابلة: "أشياء كثيرة يمكن أن تحدث الآن لأن الجنود لا ينفذون الأوامر، هناك صراعات مفتوحة ومكثفة للغاية بين القادة السياسيين في أوكرانيا".وأشار ساكس إلى أن زيلينسكي فقد وضعه الدستوري ولن يكون الرئيس الفعلي اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي، رئيسًا.وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/ آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
https://sarabic.ae/20240516/إعلام-روسيا-أذلت-الغرب-في-أوكرانيا-1088909488.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

اقتصادي أمريكي: الجيش الأوكراني لا يتبع الأوامر وهناك صراعات حادة في كييف

20:41 GMT 16.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
صرّح الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يواجه أي شيء بسبب تدهور الوضع في البلاد.
وقال ساكس خلال مقابلة: "أشياء كثيرة يمكن أن تحدث الآن لأن الجنود لا ينفذون الأوامر، هناك صراعات مفتوحة ومكثفة للغاية بين القادة السياسيين في أوكرانيا".
وأوضح ساكس بأنه تم تحذير زيلينسكي من أن القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة حاليًا أدنى من القوات الروسية، وأن خطوط الدفاع تتراجع.
وأشار ساكس إلى أن زيلينسكي فقد وضعه الدستوري ولن يكون الرئيس الفعلي اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
إعلام: روسيا أذلت الغرب في أوكرانيا
19:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي، رئيسًا.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/ آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
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