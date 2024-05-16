https://sarabic.ae/20240516/الناتو-الوضع-على-الجبهة-لم-يجبر-أوكرانيا-بعد-على-بدء-المفاوضات-1088907305.html
"الناتو": الوضع على الجبهة لم يجبر أوكرانيا بعد على بدء المفاوضات
"الناتو": الوضع على الجبهة لم يجبر أوكرانيا بعد على بدء المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، بأن الوضع على خط المواجهة لم يجبر أوكرانيا بعد على الجلوس لبدء المفاوضات. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T17:39+0000
2024-05-16T17:39+0000
2024-05-16T17:39+0000
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_403870555c68dc8bb5d118f852d9d8ee.jpg
وقال باور عقب اجتماع اللجنة العسكرية لدول الحلف على مستوى رؤساء الأركان العامة: "الوضع لم يتغير إلى الحد الذي يجعل السلطات الأوكرانية مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات".ووفقا له، يواجه الأوكرانيون صعوبات في تحقيق أهدافهم، لكن روسيا "تواجه صعوبات أيضا".وأوضح باور أنه وعلى الرغم من تقدم القوات الروسية، فإن روسيا لم تحقق بعد "نجاحا استراتيجيا"، بحسب رأيه.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20240513/خبير-عسكري-أمريكي-الناتو-لا-يعرف-ما-يجب-فعله-حيال-التقدم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088809133.html
https://sarabic.ae/20240516/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-الوقت-لانهيار-جبهة-كييف-1088904617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cec583f1eaf56e373918e8f3081ddae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
"الناتو": الوضع على الجبهة لم يجبر أوكرانيا بعد على بدء المفاوضات
أفاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، بأن الوضع على خط المواجهة لم يجبر أوكرانيا بعد على الجلوس لبدء المفاوضات.
وقال باور عقب اجتماع اللجنة العسكرية لدول الحلف على مستوى رؤساء الأركان العامة: "الوضع لم يتغير إلى الحد الذي يجعل السلطات الأوكرانية مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات".
ووفقا له، يواجه الأوكرانيون صعوبات في تحقيق أهدافهم، لكن روسيا "تواجه صعوبات أيضا".
وأوضح باور أنه وعلى الرغم من تقدم القوات الروسية، فإن روسيا لم تحقق بعد "نجاحا استراتيجيا"، بحسب رأيه.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.