https://sarabic.ae/20240516/الناتو-الوضع-على-الجبهة-لم-يجبر-أوكرانيا-بعد-على-بدء-المفاوضات-1088907305.html

"الناتو": الوضع على الجبهة لم يجبر أوكرانيا بعد على بدء المفاوضات

"الناتو": الوضع على الجبهة لم يجبر أوكرانيا بعد على بدء المفاوضات

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، بأن الوضع على خط المواجهة لم يجبر أوكرانيا بعد على الجلوس لبدء المفاوضات. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T17:39+0000

2024-05-16T17:39+0000

2024-05-16T17:39+0000

روسيا

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وقال باور عقب اجتماع اللجنة العسكرية لدول الحلف على مستوى رؤساء الأركان العامة: "الوضع لم يتغير إلى الحد الذي يجعل السلطات الأوكرانية مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات".ووفقا له، يواجه الأوكرانيون صعوبات في تحقيق أهدافهم، لكن روسيا "تواجه صعوبات أيضا".وأوضح باور أنه وعلى الرغم من تقدم القوات الروسية، فإن روسيا لم تحقق بعد "نجاحا استراتيجيا"، بحسب رأيه.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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