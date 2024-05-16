https://sarabic.ae/20240516/بوتين-يبدأ-مباحثات-ثنائية-مع-شي-جين-بينغ-في-قاعة-الشعب-الكبرى-1088879819.html

بوتين يبدأ مباحثات ثنائية مع شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى

بوتين يبدأ مباحثات ثنائية مع شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى

سبوتنيك عربي

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T03:39+0000

2024-05-16T03:39+0000

2024-05-16T04:58+0000

فلاديمير بوتين

الصين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

شي جين بينغ

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بكين - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على المستوى الضيق".وأضاف أن الرئيسين أجريا محادثات وجيزة قبل بداية المباحثات الرسمية بينهما. وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ. وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في صيغ ضيقة وموسعة، وبعد المفاوضات رفيعة المستوى، سيوقع الطرفان عددًا من الاتفاقيات والوثائق، ويخطط القادة لاعتماد بيان مشترك والتحدث إلى الصحافة.وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.

https://sarabic.ae/20240516/بوتين-يصل-قاعة-الشعب-الكبرى-في-بكين-استعدادًا-للقاء-شي-جين-بينغ-1088879580.html

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فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, شي جين بينغ