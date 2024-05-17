https://sarabic.ae/20240517/البنتاغون-يحاول-يائسا-حل-الألغاز-المتعلقة-بإخفاقات-القوات-الأوكرانية-1088940736.html
البنتاغون يحاول يائسا حل الألغاز المتعلقة بإخفاقات القوات الأوكرانية
البنتاغون يحاول يائسا حل الألغاز المتعلقة بإخفاقات القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن خبراء البنتاغون يحاولون التعامل مع الفعالية المنخفضة لأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T15:44+0000
2024-05-17T15:44+0000
2024-05-17T15:44+0000
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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن ستايسي بيتيغون، المحلل العسكري من "مركز الأمن الأمريكي الجديد" أن، "المناورة والتمويه وإمداد القوات في ساحة المعركة تحت المراقبة المستمرة للطائرات من دون طيار هي لغز آخر يواجهه خبراء البنتاغون، وأن العمليات العسكرية (في أوكرانيا) قد أثارت أسئلة جدية لقادة البنتاغون".وذكر المقال: "أصبحت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية ماهرة بشكل متزايد في تعطيل أنظمة الملاحة "GPS" المستخدمة لتوجيه الصواريخ والمقذوفات إلى أهدافها، ما يؤدي إلى إخراجها عن مسارها وجعلها عديمة الفائدة".وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، وكتبت وسائل إعلام أمريكية أن هذه المنشآت استخدمت بنجاح لتدمير الطائرات من دون طيار الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تسقط-7-مقاتلات-أوكرانية-و4-مروحيات-وتدمر-مدرعات-غربية-مختلفة-1088936817.html
https://sarabic.ae/20240517/القوات-الروسية-تنفذ-28-ضربة-مشتركة-دمرت-فيها-مراكز-قيادة-ومنشآت-للمطارات-الأوكرانية-1088934076.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون يحاول يائسا حل الألغاز المتعلقة بإخفاقات القوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام غربية بأن خبراء البنتاغون يحاولون التعامل مع الفعالية المنخفضة لأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن ستايسي بيتيغون، المحلل العسكري من "مركز الأمن الأمريكي الجديد" أن، "المناورة والتمويه وإمداد القوات في ساحة المعركة تحت المراقبة المستمرة للطائرات من دون طيار هي لغز آخر يواجهه خبراء البنتاغون، وأن العمليات العسكرية (في أوكرانيا) قد أثارت أسئلة جدية لقادة البنتاغون".
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتلقى معلومات حول نقاط الضعف في أسلحتها في ساحات القتال الأوكرانية.
وذكر المقال: "أصبحت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية ماهرة بشكل متزايد في تعطيل أنظمة الملاحة "GPS" المستخدمة لتوجيه الصواريخ والمقذوفات إلى أهدافها، ما يؤدي إلى إخراجها عن مسارها وجعلها عديمة الفائدة".
وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، وكتبت وسائل إعلام أمريكية أن هذه المنشآت استخدمت بنجاح لتدمير الطائرات من دون طيار الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.