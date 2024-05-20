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https://sarabic.ae/20240520/عضو-المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-لا-يمكن-لستيفاني-تكرار-التجارب-السابقة-1089028277.html
عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي: لا يمكن لستيفاني تكرار التجارب السابقة
عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي: لا يمكن لستيفاني تكرار التجارب السابقة
سبوتنيك عربي
قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، إن ليبيا أصبح لديها خبرة كبيرة مع المبعوثين الأمميين. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T12:55+0000
2024-05-20T13:31+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن تجربة ليبيا مع مبعوثي الأمم المتحدة كبيرة، من خلال عدد المبعوثين، وأصبح لديها خبرة نوعا ما في تقييمهم.وبشأن قدرة نائبة رئيسة البعثة، ستيفاني خوري، على قيادة المرحلة المقبلة واللقاءات التي تجريها من أجل تشكيل لجنة حوار جديدة، أوضح كرموس، أن "أي مبعوث أمريكي سيكون أقوى مما لو كان من دول أوروبا، أو العالم الثالث، لأن التدخلات في الملف الليبي من قبل الدول الكبرى واضحة وجلية، وهذا يتوقف في كثير من الأحيان على توافق هذه الدول، على مبعوث معين مما يحول دون اختيار مبعوث بشخصية قوية عن بلد قوي".ويرى أن خوري لا يمكنها تكرار نفس الآلية التي جرى بها تشكيل لجنة الحار السابقة، خاصة أنها ستكون تحت ذات الضغوط التي حالت دون الوصول إلى توافق بين الأطراف الليبية.واستطرد: "ليس بإمكاني الآن تحديد ما يمكن أن تتخذه خوري، من خطوات بشأن دعم توافق المجلسين، وأتمنى أن يكون ذلك، ولكن ما أجبر باتيلي على عدم اعتماد الحل من المجلسين، هو نفس العائق أمام خوري، بحجة توسيع الحوار، ومنح المشاركة لعدد أكبر من الليبيين، رغم مخالفة ذلك للاتفاق السياسي، الذي يعطي هذا الحق للمجلسين فقط.وأجرت نائبة رئيسة البعثة ستيفاني خوري العديد من اللقاءات مع شخصيات عدة، في إطار مباحثات حول تشكيل حكومة جديدة، ولجنة الحوار.وأخيرا أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، يوم السبت الماضي، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، نافية ما يتم تداوله من أخبار حول مقتله.وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي، إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل".وأكدت الوزارة بالقول: "اتخذت وزارة الداخلية خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".ونفت الوزارة بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتل الدرسي، مؤكدةً أن "هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا" ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة"، بحسب البيان.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240520/محللون-مؤامرات-الولايات-المتحدة-الأمريكية-في-ليبيا-لن-تنطلي-على-الليبيين-1089018928.html
https://sarabic.ae/20240518/ليبيا-سلطات-بنغازي-تعلن-اختفاء-عضو-مجلس-نواب-بعد-اقتحام-منزله-1088950439.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي: لا يمكن لستيفاني تكرار التجارب السابقة

12:55 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 13:31 GMT 20.05.2024)
© Photo / MAHER ALSHAERY المبعوثة الأممية المُكلفة ستيفاني خوري
المبعوثة الأممية المُكلفة ستيفاني خوري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Photo / MAHER ALSHAERY
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حصري
قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، إن ليبيا أصبح لديها خبرة كبيرة مع المبعوثين الأمميين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن تجربة ليبيا مع مبعوثي الأمم المتحدة كبيرة، من خلال عدد المبعوثين، وأصبح لديها خبرة نوعا ما في تقييمهم.
وبشأن قدرة نائبة رئيسة البعثة، ستيفاني خوري، على قيادة المرحلة المقبلة واللقاءات التي تجريها من أجل تشكيل لجنة حوار جديدة، أوضح كرموس، أن "أي مبعوث أمريكي سيكون أقوى مما لو كان من دول أوروبا، أو العالم الثالث، لأن التدخلات في الملف الليبي من قبل الدول الكبرى واضحة وجلية، وهذا يتوقف في كثير من الأحيان على توافق هذه الدول، على مبعوث معين مما يحول دون اختيار مبعوث بشخصية قوية عن بلد قوي".
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ويرى أن خوري لا يمكنها تكرار نفس الآلية التي جرى بها تشكيل لجنة الحار السابقة، خاصة أنها ستكون تحت ذات الضغوط التي حالت دون الوصول إلى توافق بين الأطراف الليبية.
واستطرد: "ليس بإمكاني الآن تحديد ما يمكن أن تتخذه خوري، من خطوات بشأن دعم توافق المجلسين، وأتمنى أن يكون ذلك، ولكن ما أجبر باتيلي على عدم اعتماد الحل من المجلسين، هو نفس العائق أمام خوري، بحجة توسيع الحوار، ومنح المشاركة لعدد أكبر من الليبيين، رغم مخالفة ذلك للاتفاق السياسي، الذي يعطي هذا الحق للمجلسين فقط.
وأجرت نائبة رئيسة البعثة ستيفاني خوري العديد من اللقاءات مع شخصيات عدة، في إطار مباحثات حول تشكيل حكومة جديدة، ولجنة الحوار.
وأخيرا أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، يوم السبت الماضي، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، نافية ما يتم تداوله من أخبار حول مقتله.
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وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي، إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل".
وأكدت الوزارة بالقول: "اتخذت وزارة الداخلية خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".
ونفت الوزارة بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتل الدرسي، مؤكدةً أن "هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا" ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة"، بحسب البيان.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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