نواب: يجب التنسيق بين البرلمانات العربية للضغط على الغرب وإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب سقوط مروحية رئيسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240521/نواب-يجب-التنسيق-بين-البرلمانات-العربية-للضغط-على-الغرب-وإسرائيل--1089071186.html
نواب: يجب التنسيق بين البرلمانات العربية للضغط على الغرب وإسرائيل
نواب: يجب التنسيق بين البرلمانات العربية للضغط على الغرب وإسرائيل
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة الجزائر المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، يومي الأحد والاثنين 26 و27 مايو/ أيار 2024، لبحث العديد من الملفات والقضايا على... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T15:46+0000
2024-05-21T15:46+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبا روسيا
غزة
الجزائر
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069707812_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f4a516d3d24a012bfd5ee94b85c892a.jpg
يتضمن المؤتمر جلسات عدة ونقاش حول العديد من القضايا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، كما يبحث التطورات على صعيد المنطقة، والتصعيد الحاصل.في الإطار، قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على طاولة الجلسات التي يتضمنها المؤتمر.وأوضح: "بالنظر إلى الدور المتقدم للجزائر وللبرلمان الجزائري من خلال المرافعة الدائمة، وبصوت مرتفع للدفاع عن القضية الفلسطينية، وإدانة العدوان وجرائمه ضد الإنسانية وحرب الإبادة ضد قطاع غزة، ستكون الإدانة بكل الأشكال في اجتماع البرلمان العربي على أرض الجزائر".ويتوقع البرلماني في حديثه مع "سبوتنيك"، أن يحمل البيان الختامي،عدة اقتراحات، اقتراحات لفك الحصار على غزة وتسريع وتيرة نقل المساعدات والإغاثة، مع ضرورة التنسيق للضغط على الغرب وإسرائيل، ووقف الحرب والإبادة الجماعية.ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الأشغال بإصدار بيان ختامي يدعو الشعوب والحكومات العربية، لحشد المزيد من الدعم السياسي لصالح القضية الفلسطينية، ووحدة الساحة الفلسطينية.فيما قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن احتضان الجزائر للدورة الحالية، يأتي في ظروف استثنائية على المستوى الإقليمي والدولي، نظرا للاضطرابات الواقعة في فلسطين وعدد من الدول العربية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جدول الأعمال يناقش العديد من القضايا، السياسية والتطورات في المنطقة، بالإضافة للعلاقات البرلمانية.وأوضح أن القضية الفلسطينية تحتل الحيز الأكبر من أشغال ونقاش أعضاء البرلمانات العربية، وهو ما يمكن أن يتضمنه البيان الختامي، الذي سيؤكد على دعم القضية الفلسطينية بشكل خاص.ويرى البرلماني الجزائري، أن البيان الختامي سيحدد طبيعة الخطوات التي يمكن أن تتخذها البرلمانات العربية، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، من خلال استضافة العديد من اللقاءات والمؤتمرات، ووضع قنوات الاتصال مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، للضغط أكثر على الطرف الأسرائيلي والأمريكي والدول الغربية.وشدد على ضرورة التحرك تجاه محكمة العدل الدولية لإعادة بعث القضية، وملاحقة أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ووضع خطة إعلامية عبر التنسيق بين البرلمانات الدول للضغط على الأطراف المساندة لإسرائيل.ولفت إلى أن الدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد البرلمانات العربية، يتوقف على حلحلة الخلافات السياسية بين الدول العربية، وتضارب السياسات الخارجية، وعدم وضوح الرؤية وخارطة الطريق للمنطقة العربية.وتابع: "البرلمانات العربية لا تملك سياسة خارجية واحدة، ولا تملك رؤى ومقاربات وميكانيزمات تشبه بعضها البعض، لكن الحراك على المستوى البرلماني يدفع نحو تبني مقاربات تكاملية تعاونية، بين الدول العربية، لتجاوز الكثير من الخلافات والكثير من القضايا".وأشار إلى أن العديد من الخلافات والجوانب الاقتصادية بحاجة للتعاون والتقارب من أجل تجاوزها، ومنها النزاعات الحدودية، والأزمات المرتبطة بالإرهاب، وأزمة المخدرت والبيئة، الأمر الذي يتطلب الدفع من قبل البرلمانيين للتنسيق وتطوير آليات التعاون وتفعيل دور اللجان المختصة لحل القضايا الخلافية، وتقوية الموقف العربي.ويختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي، يليها إقامة احتفالية رمزية بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء الاتحاد البرلماني العربي، في عام 1973.في إطار ذات صلة، حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس وجنين، وسقوط العديد من الشهداء والجرحى".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحمّل أبو ردينة "الإدارة الامريكية مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة، التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية"، مؤكدا أن "الدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، تدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم".
https://sarabic.ae/20240521/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-استمرار-حرب-الإبادة-الإسرائيلية-من-رفح-في-غزة-إلى-جنين-بالضفة-1089057258.html
https://sarabic.ae/20240521/متهمة-إسرائيل-بـالتلاعب-بالحقائق-مصر-الأوضاع-في-غزة-وصلت-إلى-حد-المجاعة-1089049271.html
غزة
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069707812_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_05062d9226f9c18565db244dc0bc7464.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبا روسيا, غزة, الجزائر, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبا روسيا, غزة, الجزائر, أخبار الشرق الأوسط

نواب: يجب التنسيق بين البرلمانات العربية للضغط على الغرب وإسرائيل

15:46 GMT 21.05.2024
© Sputnik . mohamed Hemidaاستعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022
استعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
حصري
تستضيف العاصمة الجزائر المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، يومي الأحد والاثنين 26 و27 مايو/ أيار 2024، لبحث العديد من الملفات والقضايا على الساحة العربية.
يتضمن المؤتمر جلسات عدة ونقاش حول العديد من القضايا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، كما يبحث التطورات على صعيد المنطقة، والتصعيد الحاصل.
في الإطار، قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على طاولة الجلسات التي يتضمنها المؤتمر.
وأوضح: "بالنظر إلى الدور المتقدم للجزائر وللبرلمان الجزائري من خلال المرافعة الدائمة، وبصوت مرتفع للدفاع عن القضية الفلسطينية، وإدانة العدوان وجرائمه ضد الإنسانية وحرب الإبادة ضد قطاع غزة، ستكون الإدانة بكل الأشكال في اجتماع البرلمان العربي على أرض الجزائر".
ويتوقع البرلماني في حديثه مع "سبوتنيك"، أن يحمل البيان الختامي،عدة اقتراحات، اقتراحات لفك الحصار على غزة وتسريع وتيرة نقل المساعدات والإغاثة، مع ضرورة التنسيق للضغط على الغرب وإسرائيل، ووقف الحرب والإبادة الجماعية.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الأشغال بإصدار بيان ختامي يدعو الشعوب والحكومات العربية، لحشد المزيد من الدعم السياسي لصالح القضية الفلسطينية، ووحدة الساحة الفلسطينية.
فيما قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن احتضان الجزائر للدورة الحالية، يأتي في ظروف استثنائية على المستوى الإقليمي والدولي، نظرا للاضطرابات الواقعة في فلسطين وعدد من الدول العربية.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار "حرب الإبادة الإسرائيلية" من رفح في غزة إلى جنين بالضفة
09:50 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جدول الأعمال يناقش العديد من القضايا، السياسية والتطورات في المنطقة، بالإضافة للعلاقات البرلمانية.
وأوضح أن القضية الفلسطينية تحتل الحيز الأكبر من أشغال ونقاش أعضاء البرلمانات العربية، وهو ما يمكن أن يتضمنه البيان الختامي، الذي سيؤكد على دعم القضية الفلسطينية بشكل خاص.
ويرى البرلماني الجزائري، أن البيان الختامي سيحدد طبيعة الخطوات التي يمكن أن تتخذها البرلمانات العربية، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، من خلال استضافة العديد من اللقاءات والمؤتمرات، ووضع قنوات الاتصال مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، للضغط أكثر على الطرف الأسرائيلي والأمريكي والدول الغربية.
وشدد على ضرورة التحرك تجاه محكمة العدل الدولية لإعادة بعث القضية، وملاحقة أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ووضع خطة إعلامية عبر التنسيق بين البرلمانات الدول للضغط على الأطراف المساندة لإسرائيل.
ولفت إلى أن الدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد البرلمانات العربية، يتوقف على حلحلة الخلافات السياسية بين الدول العربية، وتضارب السياسات الخارجية، وعدم وضوح الرؤية وخارطة الطريق للمنطقة العربية.
وتابع: "البرلمانات العربية لا تملك سياسة خارجية واحدة، ولا تملك رؤى ومقاربات وميكانيزمات تشبه بعضها البعض، لكن الحراك على المستوى البرلماني يدفع نحو تبني مقاربات تكاملية تعاونية، بين الدول العربية، لتجاوز الكثير من الخلافات والكثير من القضايا".
وأشار إلى أن العديد من الخلافات والجوانب الاقتصادية بحاجة للتعاون والتقارب من أجل تجاوزها، ومنها النزاعات الحدودية، والأزمات المرتبطة بالإرهاب، وأزمة المخدرت والبيئة، الأمر الذي يتطلب الدفع من قبل البرلمانيين للتنسيق وتطوير آليات التعاون وتفعيل دور اللجان المختصة لحل القضايا الخلافية، وتقوية الموقف العربي.
نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
متهمة إسرائيل بـ"التلاعب بالحقائق".. مصر: الأوضاع في غزة وصلت إلى حد المجاعة
05:07 GMT
ويختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي، يليها إقامة احتفالية رمزية بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء الاتحاد البرلماني العربي، في عام 1973.
في إطار ذات صلة، حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس وجنين، وسقوط العديد من الشهداء والجرحى".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وحمّل أبو ردينة "الإدارة الامريكية مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة، التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية"، مؤكدا أن "الدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، تدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сторонники президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахим Раиси - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تشييع جنازة الرئيس الإيراني ورفاقه15:07 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح05:28 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينأمس, 06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала