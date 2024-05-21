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https://sarabic.ae/20240521/متهمة-إسرائيل-بـالتلاعب-بالحقائق-مصر-الأوضاع-في-غزة-وصلت-إلى-حد-المجاعة-1089049271.html
متهمة إسرائيل بـ"التلاعب بالحقائق".. مصر: الأوضاع في غزة وصلت إلى حد المجاعة
متهمة إسرائيل بـ"التلاعب بالحقائق".. مصر: الأوضاع في غزة وصلت إلى حد المجاعة
سبوتنيك عربي
اتهمت مصر، إسرائيل بالتلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن "الاستمرار في العملية العسكرية الإسرائيلية في... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T05:07+0000
2024-05-21T05:07+0000
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ووصف مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، أسامة عبدالخالق، خلال جلسة للمجلس الأوضاع في فلسطين، وما يحدث في رفح الفلسطينية بأنه "جريمة إنسانية"، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عنها.وأضاف أن "سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني"، مشيرًا إلى أن "الوضع في غزة وصل إلى حد المجاعة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، تقدم قواته في عمق مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنها الآن في محيط حي البرازيل، بحسب قوله.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات جيش الدفاع تقدمت كيلومترات عدة أخرى إلى ما وراء معبر رفح، وسيطرت بالفعل على نحو ثلثي محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أنه "وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تم إجلاء نحو 950 ألف فلسطيني من منطقة القتال التابعة للجيش الإسرائيلي في رفح".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240519/رغم-التحفظات-الأمريكية-والمصرية-إذاعة-إسرائيلية-الجيش-يوسع-عملياته-في-رفح-1088993360.html
https://sarabic.ae/20240518/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-القوات-الإسرائيلية-المتواجدة-داخل-معبر-رفح-البري-بقذائف-الهاون-1088955911.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم العربي

متهمة إسرائيل بـ"التلاعب بالحقائق".. مصر: الأوضاع في غزة وصلت إلى حد المجاعة

05:07 GMT 21.05.2024
© AFP 2023نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024
نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023
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اتهمت مصر، إسرائيل بالتلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن "الاستمرار في العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أمر مرفوض".
ووصف مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، أسامة عبدالخالق، خلال جلسة للمجلس الأوضاع في فلسطين، وما يحدث في رفح الفلسطينية بأنه "جريمة إنسانية"، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عنها.
وأضاف أن "سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني"، مشيرًا إلى أن "الوضع في غزة وصل إلى حد المجاعة".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
رغم التحفظات الأمريكية والمصرية.. إذاعة إسرائيلية: الجيش يوسع عملياته في رفح
19 مايو, 15:06 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، تقدم قواته في عمق مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنها الآن في محيط حي البرازيل، بحسب قوله.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات جيش الدفاع تقدمت كيلومترات عدة أخرى إلى ما وراء معبر رفح، وسيطرت بالفعل على نحو ثلثي محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أنه "وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تم إجلاء نحو 950 ألف فلسطيني من منطقة القتال التابعة للجيش الإسرائيلي في رفح".
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
"القسام" تعلن استهداف القوات الإسرائيلية داخل معبر رفح بقذائف الهاون
18 مايو, 08:20 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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