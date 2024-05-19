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https://sarabic.ae/20240519/رغم-التحفظات-الأمريكية-والمصرية-إذاعة-إسرائيلية-الجيش-يوسع-عملياته-في-رفح-1088993360.html
رغم التحفظات الأمريكية والمصرية.. إذاعة إسرائيلية: الجيش يوسع عملياته في رفح
رغم التحفظات الأمريكية والمصرية.. إذاعة إسرائيلية: الجيش يوسع عملياته في رفح
سبوتنيك عربي
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T15:06+0000
2024-05-19T15:26+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن المعلق العسكري للقناة الـ 13 الإسرائيلية، أور هيلر، أنه رغم تحفظات الجانبين الأمريكي والمصري، فإن الجيش يوسع عملياته في مدينة رفح وتوجد 4 ألوية في المدينة نفسها.وذكرت أور هيلر أن اللواءين "جفعاتي" و"401" اللذين بدآ العملية العسكرية في رفح قد انضم إليهما لواءين آخرين في المدينة، وأن هذا الأمر يأتي رغم النحفظات الأمريكية والمصرية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة خلال الاشتباكات جنوبي قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "الجيش قد أعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة، بصاروخ مضاد للأفراد في الاشتباكات الدائرة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة".وأوضحت الصحيفة أن "الرقيب نحمان فاكانين (20 عاما)، وزميله الرقيب نوعام باتان (20 عاما)، قتلا في تفجير مدخل نفق جنوبي غزة، ومعهما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، والجنود الثلاثة من لواء غفعاتي، الذي يواجه الفصائل الفلسطينية في مدينة رفح".وأكدت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه مع سقوط الجنديين صباح اليوم الأحد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 630 جنديا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهم 282 جنديا سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، والتي بدأت في الـ29 من الشهر ذاته.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240519/بن-غفير-يدعو-نتنياهو-لإقالة-غالانت-وغانتس-واحتلال-غزة-وتهجير-سكانها-1088981831.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

رغم التحفظات الأمريكية والمصرية.. إذاعة إسرائيلية: الجيش يوسع عملياته في رفح

15:06 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 15:26 GMT 19.05.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن المعلق العسكري للقناة الـ 13 الإسرائيلية، أور هيلر، أنه رغم تحفظات الجانبين الأمريكي والمصري، فإن الجيش يوسع عملياته في مدينة رفح وتوجد 4 ألوية في المدينة نفسها.
وذكرت أور هيلر أن اللواءين "جفعاتي" و"401" اللذين بدآ العملية العسكرية في رفح قد انضم إليهما لواءين آخرين في المدينة، وأن هذا الأمر يأتي رغم النحفظات الأمريكية والمصرية.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
بن غفير يدعو نتنياهو إلى عدة إجراءات بينها إقالة وزير الدفاع وحل الكابينت
10:10 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة خلال الاشتباكات جنوبي قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "الجيش قد أعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة، بصاروخ مضاد للأفراد في الاشتباكات الدائرة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
وأوضحت الصحيفة أن "الرقيب نحمان فاكانين (20 عاما)، وزميله الرقيب نوعام باتان (20 عاما)، قتلا في تفجير مدخل نفق جنوبي غزة، ومعهما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، والجنود الثلاثة من لواء غفعاتي، الذي يواجه الفصائل الفلسطينية في مدينة رفح".
وأكدت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه مع سقوط الجنديين صباح اليوم الأحد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 630 جنديا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهم 282 جنديا سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، والتي بدأت في الـ29 من الشهر ذاته.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين جنوبي غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 630 فردا
11:06 GMT
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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