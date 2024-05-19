https://sarabic.ae/20240519/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-اثنين-جنوبي-غزة-ليرتفع-عدد-قتلاه-منذ-بداية-الحرب-إلى-630-فردا-1088983346.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين جنوبي غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 630 فردا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين جنوبي غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 630 فردا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة خلال الاشتباكات جنوبي قطاع غزة. 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T11:06+0000

2024-05-19T11:06+0000

2024-05-19T11:12+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "الجيش قد أعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة، بصاروخ مضاد للأفراد في الاشتباكات الدائرة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة".وأوضحت الصحيفة أن "الرقيب نحمان فاكانين (20 عاما)، وزميله الرقيب نوعام باتان (20 عاما)، قتلا في تفجير مدخل نفق جنوبي غزة، ومعهما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، والجنود الثلاثة من لواء غفعاتي، الذي يواجه الفصائل الفلسطينية في مدينة رفح".وأكدت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه مع سقوط الجنديين صباح اليوم الأحد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 630 جنديا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهم 282 جنديا سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، والتي بدأت في الـ29 من الشهر ذاته.ويشار إلى أنه نشبت خلافات كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت، مطالبته نتنياهو، بإعلان أن "إسرائيل لن تسيطر عسكريا على غزة بعد الحرب، وأن الحكم المدني الفلسطيني هو مصلحة إسرائيلية"، مضيفًا أن هناك اتجاه خطيرا يتطور في بلاده إلى الترويج لحكومة عسكرية إسرائيلية.واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي هذا التطور بديلا خطيرا على أمن إسرائيل القومي، داعيًا نتنياهو إلى اتخاذ القرار والإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بعد الانتهاء من الحرب على القطاع، مشيرًا إلى أن "هذه لحظة اختبار وطني، حتى لو كان ذلك بثمن سياسي".وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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https://sarabic.ae/20240519/لأول-مرة-منذ-4-أشهر-نتنياهو-يلتقي-رؤساء-مستوطنات-الشمال-لبحث-الأوضاع-الأمنية-على-الحدود-اللبنانية-1088981094.html

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طوفان الأقصى, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل