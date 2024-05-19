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لأول مرة منذ 4 أشهر.. نتنياهو يلتقي رؤساء مستوطنات الشمال لبحث الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية
لأول مرة منذ 4 أشهر.. نتنياهو يلتقي رؤساء مستوطنات الشمال لبحث الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رؤساء مستوطنات الشمال الإسرائيلي بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود اللبنانية. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T09:35+0000
2024-05-19T09:35+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "نتنياهو سيلتقي برؤساء مجالس مستوطنات الشمال، بعد مرور 4 أشهر على آخر لقاء بينهم، حيث جمعهم اللقاء الأخير، في شهر يناير(كانون الثاني) الماضي".وأوضحت الصحيفة أنه خلال اللقاء الأخير، وعد رئيس الوزراء نتنياهو، مجالس مستوطنات الشمال بإعادة تأهيل مناطقهم ومستوطناتهم في غضون أيام قليلة، وهو ما لم يتحقق، بحسب قولها.ونقلت الصحيفة ،على موقعها الإلكتروني، عن رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة "شلومي"، غابي نعمن، أنه "تمت دعوته لمناقشة الوضع الأمني ​​مع رئيس الوزراء، على أمل الحصول على إجابات تتعلق بسؤال إلى أين يقود الجيش الإسرائيلي والحكومة القتال ضد حزب الله اللبناني".ومن المقرر أن يبحث نتنياهو في الاجتماع خطة لتعزيز السكان والمستوطنات، التي تم إخلاؤها بهدف التعامل مع احتياجات هؤلاء المستوطنين حتى عودتهم إلى منازلهم.وكانت صحيفة إسرائيلية قد أفادت، أمس السبت، بأن وحدة "الكوماندوز" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، لا تزال على الحدود الإسرائيلية، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "هناك خطر واضح على الحدود اللبنانية، ممثلا في بقاء وحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، رغم الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي".وأوضحت الصحيفة أن "نشاطات الجيش الإسرائيلي مسَّت بوحدة الرضوان في لبنان، لكنها لا تزال تتمتع بقدرات عسكرية أيضا"، مشيرة إلى أنه "رغم قتل الجيش الإسرائيلي لقائد الذراع العسكرية لحزب الله، عماد مغنيه، في عام 2008، فإن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية كبيرة ودقيقةط.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على مناطق عدة على الحدود اللبنانية الجنوبية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية".من جهته، قال "حزب الله"، في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".وتتواصل المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إن المقاومة تتوعد إسرائيل لحرب استنزاف طويلة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من التخبط والفشل ووقوف المقاومه في وجهه كلما حاول تحقيق أي إنجاز أو انتصار.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240517/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-العشرات-من-الصواريخ-التي-أطلقت-من-لبنان-وإصابة-مدنيين-اثنين-1088934321.html
https://sarabic.ae/20240515/قناة-إسرائيلية-اندلاع-حريق-على-بعد-50-كم-من-الحدود-الشمالية-مع-لبنان-بعد-سقوط-طائرة-مسيرة-مفخخة-1088876514.html
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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, رصد الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, رصد الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

لأول مرة منذ 4 أشهر.. نتنياهو يلتقي رؤساء مستوطنات الشمال لبحث الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية

09:35 GMT 19.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رؤساء مستوطنات الشمال الإسرائيلي بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود اللبنانية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "نتنياهو سيلتقي برؤساء مجالس مستوطنات الشمال، بعد مرور 4 أشهر على آخر لقاء بينهم، حيث جمعهم اللقاء الأخير، في شهر يناير(كانون الثاني) الماضي".
وأوضحت الصحيفة أنه خلال اللقاء الأخير، وعد رئيس الوزراء نتنياهو، مجالس مستوطنات الشمال بإعادة تأهيل مناطقهم ومستوطناتهم في غضون أيام قليلة، وهو ما لم يتحقق، بحسب قولها.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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ونقلت الصحيفة ،على موقعها الإلكتروني، عن رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة "شلومي"، غابي نعمن، أنه "تمت دعوته لمناقشة الوضع الأمني ​​مع رئيس الوزراء، على أمل الحصول على إجابات تتعلق بسؤال إلى أين يقود الجيش الإسرائيلي والحكومة القتال ضد حزب الله اللبناني".
ومن المقرر أن يبحث نتنياهو في الاجتماع خطة لتعزيز السكان والمستوطنات، التي تم إخلاؤها بهدف التعامل مع احتياجات هؤلاء المستوطنين حتى عودتهم إلى منازلهم.
وكانت صحيفة إسرائيلية قد أفادت، أمس السبت، بأن وحدة "الكوماندوز" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، لا تزال على الحدود الإسرائيلية، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "هناك خطر واضح على الحدود اللبنانية، ممثلا في بقاء وحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، رغم الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي".
وأوضحت الصحيفة أن "نشاطات الجيش الإسرائيلي مسَّت بوحدة الرضوان في لبنان، لكنها لا تزال تتمتع بقدرات عسكرية أيضا"، مشيرة إلى أنه "رغم قتل الجيش الإسرائيلي لقائد الذراع العسكرية لحزب الله، عماد مغنيه، في عام 2008، فإن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية كبيرة ودقيقةط.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على مناطق عدة على الحدود اللبنانية الجنوبية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
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من جهته، قال "حزب الله"، في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وتتواصل المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إن المقاومة تتوعد إسرائيل لحرب استنزاف طويلة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من التخبط والفشل ووقوف المقاومه في وجهه كلما حاول تحقيق أي إنجاز أو انتصار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين.
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