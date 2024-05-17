https://sarabic.ae/20240517/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-العشرات-من-الصواريخ-التي-أطلقت-من-لبنان-وإصابة-مدنيين-اثنين-1088934321.html

الجيش الإسرائيلي: اعتراض العشرات من الصواريخ التي أطلقت من لبنان وإصابة مدنيين اثنين

الجيش الإسرائيلي: اعتراض العشرات من الصواريخ التي أطلقت من لبنان وإصابة مدنيين اثنين

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض العشرات من الصواريخ التي أطلقت من لبنان وإصابة مدنيين اثنين، بحسب قوله. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T12:42+0000

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وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن "الدفاع الجوي الإسرائيلي، اعترض عشرات الصواريخ التي أُطلقت من لبنان، بالتوازي مع إصابة مدنين اثنين بجراح متوسطة".وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أنه "أُطلق من لبنان نحو 75 صاروخا، في وقت اعترضت الدفاع الجوية الإسرائيلية العشرات منها فقط، كما اندلعت جراء تلك سقوط تلك الصواريخ حرائق في منطقتي الجولان والجليل الأعلى".وفي السياق ذاته، حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، غيورا آيلاند، اليوم الجمعة، من أنه قد لا يكون أمام بلاده خيارا سوى إطلاق عملية عسكرية في لبنان، بحسب قوله.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، تصريحات الجنرال غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، موضحا أن "وقت ذلك، ستكون بيروت مثل وسط قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للنجاح في تلك الحرب والتي أطلق عليها اسم "الحرب الثالثة على لبنان"، ستكون ضد دولة لبنان ذاتها، على حد وصفه.وفي سياق متصل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الخميس، مناطق عدة في البقاع شرقي لبنان، حيث قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات جوية عدة مناطق بمحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان".وأضاف: "الغارات الإسرائيلية استهدفت تلال وجرود بريتال في البقاع، ما أدى إلى اندلاع الحرائق وسماع أصوات الانفجارات من الأماكن المستهدفة"، مشيرًا إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد مراكز التدريب لحزب الله في البقاع ويرجح بأنه مركز سريج".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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