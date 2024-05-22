https://sarabic.ae/20240522/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-العدو-الإسرائيلي-يتعرض-يوميا-إلى-خسائر-في-الشمال-وعلى-الجبهة-اللبنانية-1089100527.html
نائب عن كتلة "حزب الله": العدو الإسرائيلي يتعرض يوميا إلى خسائر في الشمال وعلى الجبهة اللبنانية
نائب عن كتلة "حزب الله": العدو الإسرائيلي يتعرض يوميا إلى خسائر في الشمال وعلى الجبهة اللبنانية
سبوتنيك عربي
قال النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، التابعة لـ"حزب الله"، إن "العدو الإسرائيلي يتعرض يوميا إلى خسائر في الشمال وعلى الجبهة اللبنانية، كما أن... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف حمادة في تصريحات لراديو سبوتنيك: "نحن نسأل الكيان سؤالا مشروعا ماذا أنجز في غزة بعد حصار أكثر من 16 عاما، ونحن نعرف قدرة المقاومة نتيجة الحصار، وبالتالي إذا لم ينجز شيئا مع فصيل محاصر كل هذه الأعوام فكيف يمكنه أن يتحدى "حزب الله".وتابع: "نحن نعرف إدمان هذا الكيان على التهديد والتهويل من قوته وهو لن يجرؤ على فتح جبهة جديدة، وإن فعل فسوف تكون حماقة وليست جرأة سوف تأخذه إلى جهنم حتما".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، استهداف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود الجنوبية للبنان.وأوضح "حزب الله"، في بيان له، أنه نفّذ أمس الاثنين، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف "ثكنة زبدين في مزارع شبعا، وثكنة راميم بصواريخ بركان".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات العديسة، حولا، مركبا، الخيام، حمى راشيا الفخار، سهل الخيام- مرجعيون، ميس الجبل، كفرشوبا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدة عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصف بلدات المنصوري، سهل المعلية- المالكية، علما الشعب، الناقورة".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240522/حزب-الله-يستهدف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1089082931.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نائب عن كتلة "حزب الله": العدو الإسرائيلي يتعرض يوميا إلى خسائر في الشمال وعلى الجبهة اللبنانية
10:41 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 10:42 GMT 22.05.2024)
حصري
قال النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، التابعة لـ"حزب الله"، إن "العدو الإسرائيلي يتعرض يوميا إلى خسائر في الشمال وعلى الجبهة اللبنانية، كما أن السردية العالمية بدأت تختلف بشكل واضح والمظاهرات التي تمتد في الولايات المتحدة نفسها ثم إلى أوروبا، وها هي الدول الأوروبية بدأت تعترف بدولة فلسطين مثل النرويج مؤخرا".
وأضاف حمادة في تصريحات لراديو سبوتنيك
: "نحن نسأل الكيان سؤالا مشروعا ماذا أنجز في غزة بعد حصار أكثر من 16 عاما، ونحن نعرف قدرة المقاومة نتيجة الحصار، وبالتالي إذا لم ينجز شيئا مع فصيل محاصر كل هذه الأعوام فكيف يمكنه أن يتحدى "حزب الله".
وتابع: "نحن نعرف إدمان هذا الكيان على التهديد والتهويل من قوته وهو لن يجرؤ على فتح جبهة جديدة، وإن فعل فسوف تكون حماقة وليست جرأة سوف تأخذه إلى جهنم حتما".
وأشار حمادة إلى أن "المقاومة اللبنانية تسطر ملاحم رغم تعرضنا إلى اعتداءات من الاحتلال لكن المقاومة ثابتة، وأكثر من 200 ألف مستوطن فروا وعدم رغبتهم بالعودة بحسب استطلاعات الرأي في الاحتلال نفسه، وقد تأكد الكيان الصهيوني أنه سوف يدفع أثمان غالية نتيجة اعتداءاته، ونحن نؤمن أن هذا الاحتلال إلى زوال".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، استهداف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي
في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود الجنوبية للبنان.
وأوضح "حزب الله"، في بيان له، أنه نفّذ أمس الاثنين، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف "ثكنة زبدين في مزارع شبعا، وثكنة راميم بصواريخ بركان".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات العديسة، حولا، مركبا، الخيام، حمى راشيا الفخار، سهل الخيام- مرجعيون، ميس الجبل، كفرشوبا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدة عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصف بلدات المنصوري، سهل المعلية- المالكية، علما الشعب، الناقورة".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان
بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة"، بحسب قوله.