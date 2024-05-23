الكرملين يعلق على "خريطة الكونغرس" حول ضرب الأراضي الروسية بالصورايخ الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
16:03 GMT
60 د
تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240523/الكرملين-يعلق-على-خريطة-الكونغرس-حول-ضرب-أراض-روسية-بصورايخ-أمريكية-1089143634.html
الكرملين يعلق على "خريطة الكونغرس" حول ضرب الأراضي الروسية بالصورايخ الأمريكية
الكرملين يعلق على "خريطة الكونغرس" حول ضرب الأراضي الروسية بالصورايخ الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن هناك الكثير من المتهورين بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين الذين يعتبرون أنه من... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T14:41+0000
2024-05-23T14:43+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75d5482d79fa0dfd06c26a6062d710e3.jpg
وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات من الولايات المتحدة حول رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية: "نحن نعلم أنه بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين، هناك الكثير من المتهورين الذين يعتبرون أنه من واجبهم الاستمرار في صب الزيت على النار".وأوضح بيسكوف أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا يمكن إلا أن تجعل مصير الأوكرانيين أكثر صعوبة، وهذا موقف خطير وغير مسؤول.وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.وعرض ماكول عليه خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها صواريخ "أتاكمز" المقدمة من الولايات المتحدة.وقال ماكول خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية: "هذه منطقة محظورة (للضربات بالأسلحة الأمريكية) أنشأها الروس، حيث يضعون أنظمة مدفعية وصواريخ على مقربة من الحدود الأوكرانية، ثم يستخدمونها لمهاجمة الأوكرانيين".نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"
https://sarabic.ae/20240523/الكونغرس-يعرض-خريطة-لأراضي-روسية-لضربها-بصواريخ-أمريكية-والدوما-يرد-سندمر-أي-معتد-1089127680.html
https://sarabic.ae/20240523/القوات-الروسية-تسقط-6-صواريخ-أتاكمز-و47-صاروخا-لراجمات-هيمارس-وفامبير-وأولخا-1089134993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1716a0df4e4440d264e24f97e492a36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين يعلق على "خريطة الكونغرس" حول ضرب الأراضي الروسية بالصورايخ الأمريكية

14:41 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 14:43 GMT 23.05.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن هناك الكثير من المتهورين بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين الذين يعتبرون أنه من واجبهم "صب الزيت على النار" فيما يخص الوضع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات من الولايات المتحدة حول رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية: "نحن نعلم أنه بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين، هناك الكثير من المتهورين الذين يعتبرون أنه من واجبهم الاستمرار في صب الزيت على النار".

وأكد بيسكوف أن روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة وستستمر في ذلك حتى تحقيق جميع أهدافها.

عضو الكونجرس مايكل ماكول يعرض خريطة للامتداد المحتمل للصواريخ الأمريكية داخل الأراضي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكونغرس يعرض خريطة لأراضي روسية لضربها بصواريخ أمريكية... والدوما يرد: "سندمر أي معتد"
07:39 GMT
وأوضح بيسكوف أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا يمكن إلا أن تجعل مصير الأوكرانيين أكثر صعوبة، وهذا موقف خطير وغير مسؤول.

وقال: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله هذه الأسلحة هو أن تجعل مصير الشعب الأوكراني أكثر صعوبة، وهذا الموقف غير مسؤول على الإطلاق، وهو موقف خطير في عواقبه".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 6 صواريخ "أتاكمز" و47 "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"
10:30 GMT
وعرض ماكول عليه خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها صواريخ "أتاكمز" المقدمة من الولايات المتحدة.
وقال ماكول خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية: "هذه منطقة محظورة (للضربات بالأسلحة الأمريكية) أنشأها الروس، حيث يضعون أنظمة مدفعية وصواريخ على مقربة من الحدود الأوكرانية، ثم يستخدمونها لمهاجمة الأوكرانيين".
نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "القسام" تكشف عن اعتقال قائد لواء الجنوب بفرقة غزة14:52 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينيةأمس, 12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала