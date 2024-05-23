https://sarabic.ae/20240523/الكرملين-يعلق-على-خريطة-الكونغرس-حول-ضرب-أراض-روسية-بصورايخ-أمريكية-1089143634.html
الكرملين يعلق على "خريطة الكونغرس" حول ضرب الأراضي الروسية بالصورايخ الأمريكية
الكرملين يعلق على "خريطة الكونغرس" حول ضرب الأراضي الروسية بالصورايخ الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن هناك الكثير من المتهورين بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين الذين يعتبرون أنه من... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T14:41+0000
2024-05-23T14:41+0000
2024-05-23T14:43+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات من الولايات المتحدة حول رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية: "نحن نعلم أنه بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين، هناك الكثير من المتهورين الذين يعتبرون أنه من واجبهم الاستمرار في صب الزيت على النار".وأوضح بيسكوف أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا يمكن إلا أن تجعل مصير الأوكرانيين أكثر صعوبة، وهذا موقف خطير وغير مسؤول.وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.وعرض ماكول عليه خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها صواريخ "أتاكمز" المقدمة من الولايات المتحدة.وقال ماكول خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية: "هذه منطقة محظورة (للضربات بالأسلحة الأمريكية) أنشأها الروس، حيث يضعون أنظمة مدفعية وصواريخ على مقربة من الحدود الأوكرانية، ثم يستخدمونها لمهاجمة الأوكرانيين".نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"
https://sarabic.ae/20240523/الكونغرس-يعرض-خريطة-لأراضي-روسية-لضربها-بصواريخ-أمريكية-والدوما-يرد-سندمر-أي-معتد-1089127680.html
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روسيا
الكرملين يعلق على "خريطة الكونغرس" حول ضرب الأراضي الروسية بالصورايخ الأمريكية
14:41 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 14:43 GMT 23.05.2024)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن هناك الكثير من المتهورين بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين الذين يعتبرون أنه من واجبهم "صب الزيت على النار" فيما يخص الوضع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات من الولايات المتحدة حول رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية: "نحن نعلم أنه بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين، هناك الكثير من المتهورين الذين يعتبرون أنه من واجبهم الاستمرار في صب الزيت على النار".
وأكد بيسكوف أن روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة وستستمر في ذلك حتى تحقيق جميع أهدافها.
وأوضح بيسكوف أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا يمكن إلا أن تجعل مصير الأوكرانيين أكثر صعوبة، وهذا موقف خطير وغير مسؤول.
وقال: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله هذه الأسلحة هو أن تجعل مصير الشعب الأوكراني أكثر صعوبة، وهذا الموقف غير مسؤول على الإطلاق، وهو موقف خطير في عواقبه".
وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.
وعرض ماكول عليه خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها صواريخ "أتاكمز" المقدمة من الولايات المتحدة
.
وقال ماكول خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية: "هذه منطقة محظورة (للضربات بالأسلحة الأمريكية) أنشأها الروس، حيث يضعون أنظمة مدفعية وصواريخ على مقربة من الحدود الأوكرانية، ثم يستخدمونها لمهاجمة الأوكرانيين".