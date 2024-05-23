https://sarabic.ae/20240523/خبير-أوكراني-يتحدث-عن-كابوس-ينتظر-كييف-في-الخريف-1089154967.html
خبير أوكراني يتحدث عن "كابوس" ينتظر كييف في الخريف
خبير أوكراني يتحدث عن "كابوس" ينتظر كييف في الخريف
سبوتنيك عربي
صرّح الباحث السياسي في كييف، رسلان بورتنيك، بأن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق أهدافها في الصراع إذا لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نتائج بحلول خريف هذا العام. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T18:07+0000
2024-05-23T18:07+0000
2024-05-23T18:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بورتنيك خلال مقابلة: "ستأتي أسوأ فترة بالنسبة لنا في وقت ما في خريف هذا العام، لأنه إذا كانت حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية والتعبئة الجديدة لم تعطي تأثيرًا عسكريًا في شكل هجمات مضادة أوكرانية، فعندئذٍ سنواجه خيارًا صعبًا، إما التفاوض من موقف غير مريح، أو محاولة مواصلة الحرب مع إدراك واضح تمامًا أنها لن تتمكن على الأرجح من إنهاء شروطنا".وأشار بورتنيك إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية المخصصة والتعبئة المعلنة توفر الأمل الأخير لإمكانية "لعب شيء مختلف بشكل مختلف".وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.وفي أبريل/نيسان، وقع، فلاديمير زيلينسكي، على قانون بشأن تشديد إجراءات التعبئة في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240523/سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089150638.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير أوكراني يتحدث عن "كابوس" ينتظر كييف في الخريف
صرّح الباحث السياسي في كييف، رسلان بورتنيك، بأن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق أهدافها في الصراع إذا لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نتائج بحلول خريف هذا العام.
وقال بورتنيك خلال مقابلة: "ستأتي أسوأ فترة بالنسبة لنا في وقت ما في خريف هذا العام، لأنه إذا كانت حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية والتعبئة الجديدة لم تعطي تأثيرًا عسكريًا في شكل هجمات مضادة أوكرانية، فعندئذٍ سنواجه خيارًا صعبًا، إما التفاوض من موقف غير مريح، أو محاولة مواصلة الحرب مع إدراك واضح تمامًا أنها لن تتمكن على الأرجح من إنهاء شروطنا".
وأوضح بورتنيك أن توقعات الجيش الأوكراني أكثر قتامة بكثير.
وأشار بورتنيك إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية المخصصة
والتعبئة المعلنة توفر الأمل الأخير لإمكانية "لعب شيء مختلف بشكل مختلف".
وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
وفي أبريل/نيسان، وقع، فلاديمير زيلينسكي، على قانون بشأن تشديد إجراءات التعبئة في أوكرانيا.