خبير أوكراني يتحدث عن "كابوس" ينتظر كييف في الخريف

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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
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16:03 GMT
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تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
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183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
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https://sarabic.ae/20240523/خبير-أوكراني-يتحدث-عن-كابوس-ينتظر-كييف-في-الخريف-1089154967.html
خبير أوكراني يتحدث عن "كابوس" ينتظر كييف في الخريف
خبير أوكراني يتحدث عن "كابوس" ينتظر كييف في الخريف
سبوتنيك عربي
صرّح الباحث السياسي في كييف، رسلان بورتنيك، بأن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق أهدافها في الصراع إذا لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نتائج بحلول خريف هذا العام. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T18:07+0000
2024-05-23T18:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بورتنيك خلال مقابلة: "ستأتي أسوأ فترة بالنسبة لنا في وقت ما في خريف هذا العام، لأنه إذا كانت حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية والتعبئة الجديدة لم تعطي تأثيرًا عسكريًا في شكل هجمات مضادة أوكرانية، فعندئذٍ سنواجه خيارًا صعبًا، إما التفاوض من موقف غير مريح، أو محاولة مواصلة الحرب مع إدراك واضح تمامًا أنها لن تتمكن على الأرجح من إنهاء شروطنا".وأشار بورتنيك إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية المخصصة والتعبئة المعلنة توفر الأمل الأخير لإمكانية "لعب شيء مختلف بشكل مختلف".وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.وفي أبريل/نيسان، وقع، فلاديمير زيلينسكي، على قانون بشأن تشديد إجراءات التعبئة في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240523/سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089150638.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أوكراني يتحدث عن "كابوس" ينتظر كييف في الخريف

18:07 GMT 23.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرّح الباحث السياسي في كييف، رسلان بورتنيك، بأن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق أهدافها في الصراع إذا لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نتائج بحلول خريف هذا العام.
وقال بورتنيك خلال مقابلة: "ستأتي أسوأ فترة بالنسبة لنا في وقت ما في خريف هذا العام، لأنه إذا كانت حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية والتعبئة الجديدة لم تعطي تأثيرًا عسكريًا في شكل هجمات مضادة أوكرانية، فعندئذٍ سنواجه خيارًا صعبًا، إما التفاوض من موقف غير مريح، أو محاولة مواصلة الحرب مع إدراك واضح تمامًا أنها لن تتمكن على الأرجح من إنهاء شروطنا".
وأوضح بورتنيك أن توقعات الجيش الأوكراني أكثر قتامة بكثير.
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
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"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
16:27 GMT
وأشار بورتنيك إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية المخصصة والتعبئة المعلنة توفر الأمل الأخير لإمكانية "لعب شيء مختلف بشكل مختلف".
وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
وفي أبريل/نيسان، وقع، فلاديمير زيلينسكي، على قانون بشأن تشديد إجراءات التعبئة في أوكرانيا.
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