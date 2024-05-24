https://sarabic.ae/20240524/البنك-الدولي-يحذر-من-خطر-الانهيار-المالي-للسطلة-الفلسطينية-1089160950.html

البنك الدولي يحذر من خطر الانهيار المالي للسطلة الفلسطينية

البنك الدولي يحذر من خطر الانهيار المالي للسطلة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

توقع البنك الدولي أن يتضاعف عجز موازنة السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر المقبلة، ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذرا من تزايد خطر الانهيار المالي للسلطة. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T04:32+0000

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2024-05-24T04:32+0000

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وقال البنك الدولي في بيان له: "في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة المالية بين حجم الإيرادات المتلقاة والمبلغ اللازم لتمويل الإنفاق الحكومي إلى 682 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة، في الأشهر المقبلة، إلى 1.2 مليار دولار أمريكي".وأشار إلى أن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، يتزايد بعد تدهور وضعها المالي، في الأشهر الثلاثة الماضية.إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطينوأوضح البنك أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.واشار البنك الدولي إلى أن خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية.الرئاسة الفلسطينية: لا نثق في الإدارة الأمريكية لكننا مجبرون على التعامل معهاوفي وقت سابق، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنيته وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.

https://sarabic.ae/20240522/إسرائيل-تقر-إجراءات-عقابية-ضد-السلطة-الفلسطينية-وقف-تحويل-الضرائب-وتعزيز-الاستيطان-1089098293.html

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