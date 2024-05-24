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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/الجيش-الروسي-يدمر-3-صواريخ-أتاكمز-و3-زوارق-مسيرة-في-جمهورية-القرم-1089161155.html
الجيش الروسي يدمر 3 صواريخ "أتاكمز" و3 زوارق مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم
الجيش الروسي يدمر 3 صواريخ "أتاكمز" و3 زوارق مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 3 صواريخ " أتاكمز" أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم،... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T04:43+0000
2024-05-24T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وطائرات من دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتابع البيان: "في البحر الأسود، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو جمهورية القرم، وتم تدمير 3 زوارق مسيرة بالأسلحة القياسية للطيران البحري لأسطول البحر الأسود".القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجيةودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: لا يمكن لأي أسلحة يتم ضخها لكييف أن تغير مسار العملية العسكرية
https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الروسي-يحرر--بلدة-أندريفكا-في-جمهورية-دونيستك-الشعبية-1089134722.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر 3 صواريخ "أتاكمز" و3 زوارق مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم

04:43 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 04:47 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 3 صواريخ " أتاكمز" أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، وأسقطت مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وطائرات من دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأوضحت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتابع البيان: "في البحر الأسود، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو جمهورية القرم، وتم تدمير 3 زوارق مسيرة بالأسلحة القياسية للطيران البحري لأسطول البحر الأسود".
القوات الروسية تحرر رابوتينو وغلوبوكوي ولوكيانتسي وتتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية
أمس, 10:18 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الكرملين: لا يمكن لأي أسلحة يتم ضخها لكييف أن تغير مسار العملية العسكرية
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