رغم توتر العلاقات مع بايدن.. رئيس النواب الأمريكي: نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240524/رغم-توتر-العلاقات-مع-بايدن-رئيس-النواب-الأمريكي-نتنياهو-سيلقي-كلمة-في-الكونغرس-قريبا-1089162352.html
رغم توتر العلاقات مع بايدن.. رئيس النواب الأمريكي: نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريبا
رغم توتر العلاقات مع بايدن.. رئيس النواب الأمريكي: نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريبا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس (السلطة... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T06:42+0000
2024-05-24T06:42+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086911562_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ac1f62424a124b6b52ba4478dbd250e3.jpg
وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه "رغم التوتر في العلاقات الثنائية بين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في قطاع غزة، فإن الأول سيلقي كلمة أمام الكونغرس قريبا".وجاءت تصريحات الجمهوري مايك جونسون، خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بمناسبة "يوم الاستقلال"، بدعوى من سفير إسرائيل، مايك هرتزوغ، موضحا أن "إلقاء نتنياهو، كلمة في الكونغرس الأمريكي سيكون مؤشرا قويا على الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية، في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".ونقلت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، عن مايك جونسون، أن "السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعطى موافقته على هذه الخطوة".وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة أمريكية، أن "الولايات المتحدة تدرس تعيين مسؤول أمريكي في منصب كبير المستشارين المدنيين للقوات الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس".وقالت الصحيفة، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين: "تدرس إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، تعيين مسؤول أمريكي للعمل كمستشار مدني رئيسي للقوات الفلسطينية، في المقام الأول، عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس".وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "المستشار يجب أن يكون متواجدا في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، الذي سيكون فلسطينيًا أو من دولة عربية. لا تزال واشنطن تناقش مدى الصلاحيات الرسمية التي سيحظى بها المستشار، إلا أن المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية تشير إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث في غزة، لفترة طويلة بعد أن تصمت المدافع".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مصادر رفيعة المستوى، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفاوض مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح في قطاع غزة، والسيطرة على المعبر".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240524/أمريكا-تدرس-تعيين-مستشار-للقوات-الفلسطينية-في-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-الإسرائيلية-على-القطاع-1089161902.html
https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-العراق-والجيش-يفتح-تحقيقا-في-الحادثة-1089161680.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086911562_105:0:993:666_1920x0_80_0_0_7a76e6a564f4964f4005f8b1f07a41a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

رغم توتر العلاقات مع بايدن.. رئيس النواب الأمريكي: نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريبا

06:42 GMT 24.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس (السلطة التشريعية).
وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه "رغم التوتر في العلاقات الثنائية بين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في قطاع غزة، فإن الأول سيلقي كلمة أمام الكونغرس قريبا".
وجاءت تصريحات الجمهوري مايك جونسون، خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بمناسبة "يوم الاستقلال"، بدعوى من سفير إسرائيل، مايك هرتزوغ، موضحا أن "إلقاء نتنياهو، كلمة في الكونغرس الأمريكي سيكون مؤشرا قويا على الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية، في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".
ونقلت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، عن مايك جونسون، أن "السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعطى موافقته على هذه الخطوة".
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
أمريكا تدرس تعيين مستشار للقوات الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع
06:06 GMT
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة أمريكية، أن "الولايات المتحدة تدرس تعيين مسؤول أمريكي في منصب كبير المستشارين المدنيين للقوات الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس".
وقالت الصحيفة، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين: "تدرس إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، تعيين مسؤول أمريكي للعمل كمستشار مدني رئيسي للقوات الفلسطينية، في المقام الأول، عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس".
وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "المستشار يجب أن يكون متواجدا في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، الذي سيكون فلسطينيًا أو من دولة عربية. لا تزال واشنطن تناقش مدى الصلاحيات الرسمية التي سيحظى بها المستشار، إلا أن المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية تشير إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث في غزة، لفترة طويلة بعد أن تصمت المدافع".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مصادر رفيعة المستوى، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفاوض مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح في قطاع غزة، والسيطرة على المعبر".
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة
05:56 GMT
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... رئيس النواب الأمريكي: نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريباأمس, 21:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала