https://sarabic.ae/20240524/صواريخ-ومدافع-مشاهد-تنشر-لأول-مرة-لزيارة-رئيسي-إلى-موقع-لـحزب-الله-فيديو-1089168485.html
"صواريخ ومدافع"... مشاهد تنشر لأول مرة لزيارة رئيسي إلى موقع لـ"حزب الله"... فيديو
"صواريخ ومدافع"... مشاهد تنشر لأول مرة لزيارة رئيسي إلى موقع لـ"حزب الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت قناة لبنانية مشاهد لزيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، لأحد مواقع "حزب الله" في لبنان في 2018. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني إنها حصلت على المشاهد من "الإعلام الحربي".وأشارت القناة إلى أن الزيارة كانت عام 2018.وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/ أيار الجاري، شمال غربي البلاد في منطقة فيرزيغان.وفي صباح 20 مايو الجاري، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة مروحية بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر "أراكس" الحدودي.5 مدن مر بها جثمان الرئيس الإيراني.. ما رمزية كل منها؟نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: مصرع الرئيس الإيراني يهدد بـ"تفاقم الوضع" في الشرق الأوسط
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لبنان, إيران, العالم العربي
لبنان, إيران, العالم العربي
"صواريخ ومدافع"... مشاهد تنشر لأول مرة لزيارة رئيسي إلى موقع لـ"حزب الله"... فيديو
10:27 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 24.05.2024)
نشرت قناة لبنانية مشاهد لزيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، لأحد مواقع "حزب الله" في لبنان في 2018.
وقالت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني إنها حصلت على المشاهد من "الإعلام الحربي".
ويظهر في الفيديو قيام الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي مع مرافقيه بتفقد أحد مواقع الحزب العسكرية في جنوب لبنان، ويتفقد بعض الأسحلة الموجودة في الموقع العسكري.
وأشارت القناة إلى أن الزيارة كانت عام 2018.
وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/ أيار الجاري، شمال غربي البلاد في منطقة فيرزيغان.
وفي صباح 20 مايو الجاري، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة مروحية بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر "أراكس" الحدودي.