https://sarabic.ae/20240524/قناة-إسرائيلية-نتنياهو-تلقى-4-تحذيرات-مهمة-قبل-طوفان-الأقصى-1089165256.html

قناة إسرائيلية: نتنياهو تلقى 4 تحذيرات مهمة قبل "طوفان الأقصى"

قناة إسرائيلية: نتنياهو تلقى 4 تحذيرات مهمة قبل "طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تلقى 4 تحذيرات قبل قيام حركة حماس بعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T08:27+0000

2024-05-24T08:27+0000

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وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن "نتنياهو تلقى 4 تحذيرات أو تقارير من جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، خلال العام الماضي 2023، تفيد بوجود مخاطر أمنية، قبل السابع من أكتوبر (الماضي)".وأوضحت القناة أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أشار إلى أنه، بين مارس( آذار) ويوليو(تموز) 2023، أرسلت شعبة "أمان" العسكرية الاستخبارية 4 رسائل تحذيرية لنتنياهو بأن أعداء البلاد يستغلون ما يجري من انقسامات داخلية في التجهيز لأي عمليات عسكرية أو محاولة إلحاق الضرر بإسرائيل".فيما أوضحت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "بنيامين نتنياهو، قد نفى تلك التحذيرات وأن ما وصله من تقارير أو إفادات استخبارية توضح أن حماس مردوعة وتريد التوصل إلى تسوية".وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قد صرح أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس (السلطة التشريعية).وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه "رغم التوتر في العلاقات الثنائية بين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في قطاع غزة، فإن الأول سيلقي كلمة أمام الكونغرس قريبا".وجاءت تصريحات الجمهوري مايك جونسون، خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بمناسبة "يوم الاستقلال"، بدعوى من سفير إسرائيل، مايك هرتزوغ، موضحا أن "إلقاء نتنياهو، كلمة في الكونغرس الأمريكي سيكون مؤشرا قويا على الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية، في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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