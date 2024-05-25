https://sarabic.ae/20240525/الهلال-السعودي-يدخل-موسوعة-غينيس-برقم-غير-مسبوق-فيديو-1089195335.html
الهلال السعودي يدخل موسوعة "غينيس" برقم غير مسبوق... فيديو
الهلال السعودي يدخل موسوعة "غينيس" برقم غير مسبوق... فيديو
سبوتنيك عربي
دخل نادي الهلال السعودي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأطول سلسلة انتصارات متتالية (34 مباراة) في تاريخ كرة القدم. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T09:10+0000
2024-05-25T09:10+0000
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وتم الإعلان عن تسجيل رقم الهلال، خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب دوري "روشن" السعودي لموسم 2023-2024، والذي أقيم على أرض ملعب "كينغدوم أرينا" بالعاصمة الرياض، مساء أمس الجمعة. وسلمت ممثلة موسوعة "غينيس" الشهادة إلى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، بحضور المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.وكان الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم" قد حقق أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بـ34 فوزًا متتاليًا في كل البطولات، خلال الفترة من 25 سبتمبر/أيلول 2023 حتى 11 أبريل/نيسان 2024.خلال تلك الفترة، فاز الهلال في 20 مباراة بالدوري، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، إضافة إلى مباراتين في كأس السوبر السعودي.بتحقيقه هذا الرقم القياسي، تجاوز الهلال الرقم السابق المسجل باسم فريق نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا عام 2016.يذكر أن سلسلة انتصارات الهلال، التي حققها في الموسم الحالي، توقفت بعد الخسارة أمام العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدفين، في أبريل الماضي.
https://sarabic.ae/20240518/لقطة-إنسانية-من-مدرب-الهلال-السعودي-مع-مشجع-بعد-مباراة-مع-النصر-فيديو-1088957029.html
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السعودية, رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار
السعودية, رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار
الهلال السعودي يدخل موسوعة "غينيس" برقم غير مسبوق... فيديو
دخل نادي الهلال السعودي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأطول سلسلة انتصارات متتالية (34 مباراة) في تاريخ كرة القدم.
وتم الإعلان عن تسجيل رقم الهلال
، خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب دوري "روشن" السعودي لموسم 2023-2024، والذي أقيم على أرض ملعب "كينغدوم أرينا" بالعاصمة الرياض، مساء أمس الجمعة.
وسلمت ممثلة موسوعة "غينيس"
الشهادة إلى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، بحضور المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
وكان الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم" قد حقق أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بـ34 فوزًا متتاليًا في كل البطولات، خلال الفترة من 25 سبتمبر/أيلول 2023 حتى 11 أبريل/نيسان 2024.
خلال تلك الفترة، فاز الهلال في 20 مباراة بالدوري، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، إضافة إلى مباراتين في كأس السوبر السعودي.
بتحقيقه هذا الرقم القياسي، تجاوز الهلال الرقم السابق المسجل باسم فريق نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا عام 2016.
يذكر أن سلسلة انتصارات الهلال، التي حققها في الموسم الحالي، توقفت بعد الخسارة أمام العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدفين، في أبريل الماضي.